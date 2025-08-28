Sân bay Nội Bài đón lượng khách kỷ lục dịp 2/9

Theo ACV, lễ Quốc khánh năm nay được nghỉ 4 ngày nên lượng khách qua các cảng hàng không tăng mạnh. Trong đó, Nội Bài ước tính đón 110.000 khách nội địa trong ngày cao điểm.

Sân bay Nội Bài sẽ đón lượng khách cao kỷ lục trong dịp nghỉ lễ sắp tới. Ảnh: NIA.

Theo ACV, với nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, toàn hệ thống sân bay dự kiến đón khoảng 11.000 lượt cất hạ cánh, phục vụ hơn 1,8 triệu hành khách từ ngày 29/8 đến ngày 2/9.

Sản lượng khai thác nội địa khoảng 7.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.400 lượt mỗi ngày, tăng 7% so với bình quân ngày thường của tháng 8 và tăng 15% so với cùng kỳ 2024. Sản lượng hành khách dự kiến đạt 1,1 triệu lượt, trung bình 220.000 lượt khách mỗi ngày, tăng 5% so với ngày thường tháng 8 và tăng 10% so với cùng kỳ 2024.

Ngày cao điểm nhất dự kiến là 29/8 với 1.450 lượt cất hạ cánh và 230.000 hành khách.

Trong khi đó, khai thác quốc tế cũng đạt mức kỷ lục, dự kiến đón 4.000 lượt cất hạ cánh, trung bình 800 lượt cất hạ cánh mỗi ngày, tăng 1-2% so với bình quân ngày thường tháng 8 và tăng 10% so với cùng kỳ 2024. Sản lượng khách dự kiến đạt 750.000 lượt, trung bình 150.000 lượt khách mỗi ngày, tăng 2-3% so với ngày thường tháng 8 và tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sản lượng khai thác quốc tế chủ yếu tập trung vào các sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, dự kiến lượng khách trung bình ngày đạt khoảng 125.000 hành khách, trong đó có 75.000 khách nội địa và 50.000 khách quốc tế, tăng khoảng 6% so với lượng khách hiện tại.

Riêng hai ngày cao điểm 30/8 và 2/9, sản lượng khai thác có thể lên tới 750 chuyến bay và 130.000 hành khách. Cảng đã phối hợp cùng các hãng hàng không hoàn tất việc chuyển đổi khai thác nội địa sang nhà ga T3, giúp nâng cao năng lực phục vụ.

Lượng khách quốc tế tại sân bay Nội Bài đang tăng trưởng ở mức rất cao, có những ngày dự kiến đón gần 44.000 hành khách, cao nhất từ trước đến nay.

Lượng khách nội địa cũng được dự báo tăng cao. Ước tính trong ngày cao điểm nhất, Nội Bài sẽ phục vụ gần 110.000 hành khách và 638 lượt chuyến bay, cao hơn khoảng 20% so với cùng kỳ 2024.

Để đảm bảo phục vụ thông suốt, ACV đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ hạ tầng, trang thiết bị đến nhân lực tại tất cả cảng hàng không trực thuộc. Công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không được đặt lên hàng đầu, với sự phối hợp chặt chẽ cùng Cục Hàng không và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) để xử lý mọi tình huống phát sinh, tránh gián đoạn khai thác.