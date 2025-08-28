4 chiếc máy bay thật xuất hiện tại Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Tại triển lãm Thành tựu Đất nước khai mạc sáng nay tại Hà Nội, Bộ Xây dựng mang đến nhiều dấu ấn 80 năm, trong đó có 4 máy bay thật và loạt trải nghiệm công nghệ số.

Phân khu “Khát vọng bầu trời” rộng 10.000 m2, nơi trưng bày 4 máy bay đại diện cho từng giai đoạn hình thành phát triển của ngành Hàng không Việt Nam. Ảnh: Bộ Xây dựng.

Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc sáng nay tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh (Hà Nội). Bộ Xây dựng mang đến không gian trưng bày quy mô, tái hiện dấu ấn kiến tạo hạ tầng, đô thị và hàng không dân dụng qua tám thập kỷ.

Gian trưng bày gồm hai phân khu chính là “Kiến tạo phát triển” và “Khát vọng bầu trời”.

Trong đó, phân khu “Kiến tạo phát triển” rộng 480 m2, giới thiệu thành tựu trong xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng giao thông, quy hoạch - kiến trúc, nhà ở và vật liệu mới. Các mô hình, sa bàn, thiết kế 3D giúp khách tham quan trải nghiệm những công trình, sản phẩm mang tính ứng dụng và hàm lượng trình độ, khoa học công nghệ cao, sản phẩm, công trình “ xanh”, năng lượng sạch…

Phân khu triển lãm riêng của ngành Xây dựng lấy biểu tượng cây cầu dây văng. Ảnh: Bộ Xây dựng.

Phân khu triển lãm riêng của ngành Xây dựng lấy biểu tượng cây cầu dây văng minh họa cho cầu Rạch Miễu, cầu Mỹ Thuận, cầu Bãi Cháy, cầu Nhật Tân… những cây cầu thế kỷ biểu trưng cho thành tựu đổi mới và hội nhập của ngành Xây dựng; thể hiện trình độ - năng lực làm chủ khoa học công nghệ, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, người lao động ngành Xây dựng Việt Nam.

Không gian này còn có khu chuyên đề về chuyển đổi số, quản lý nhà nước, công nghệ xây dựng, cùng khu vinh danh với hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các phần thưởng cao quý như 2 Huân chương Sao Vàng, 4 Huân chương Hồ Chí Minh.

Nhiều thành tựu của ngành Xây dựng trong xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng giao thông, quy hoạch - kiến trúc, nhà ở... được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Bộ Xây dựng.

Điểm nhấn lớn nhất là phân khu “Khát vọng bầu trời” rộng 10.000 m2, nơi trưng bày 4 chiếc máy bay: IL-14 từng phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Airbus A320 thể hiện khả năng khai thác tàu bay hiện đại, trực thăng Binh đoàn 18 phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, du lịch và cứu nạn, cùng TP-150 - sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam thiết kế, sản xuất.

Không gian này lấy cảm hứng từ Chim Lạc, biểu trưng cho khát vọng tự do, cũng là ý tưởng kiến trúc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - công trình dự kiến phục vụ APEC 2027.

Trong không gian triển lãm nhà giàn, 10 doanh nghiệp hàng không giới thiệu mô hình, thiết bị, công nghệ mới, cùng loạt trải nghiệm như buồng lái giả định, mô phỏng đài kiểm soát không lưu, công nghệ quét 3D Avatar Booth, robot lễ tân...