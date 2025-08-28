Sáng nay khai mạc triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc khai mạc sáng nay tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.

Nội dung triển lãm tập trung giới thiệu hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước. Ảnh: Việt Linh.

Sáng nay (28/8), Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), mở cửa miễn phí đến hết ngày 5/9. Đây là sự kiện văn hóa - chính trị quy mô toàn quốc, chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Triển lãm được tổ chức trên diện tích gần 260.000 m2, quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành, cùng hơn 230 gian hàng của 106 doanh nghiệp nhà nước và tư nhân.

Nội dung triển lãm tập trung giới thiệu những thành tựu nổi bật trong hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước trên các lĩnh vực công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế - giáo dục, văn hóa - thể thao - du lịch và chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, triển lãm có không gian tái hiện truyền thống văn hóa 4.000 năm, bản sắc 54 dân tộc, các công trình kiến trúc tiêu biểu, sự trù phú của sản vật 3 miền cùng những ngành công nghiệp mới như chuyển đổi xanh, hàng không - vũ trụ, công nghiệp quốc phòng và 12 ngành công nghiệp văn hóa.

Không gian trưng bày được thiết kế hiện đại, kết hợp hiện vật, hình ảnh, tư liệu lịch sử với công nghệ số, trình chiếu 3D mapping, thực tế ảo, hologram và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, mang đến trải nghiệm mới cho công chúng.

Triển lãm được chia thành 3 phân khu chính. Phân khu khái quát tại Nhà triển lãm Kim Quy có chủ đề "Việt Nam - Hành trình đến kỷ nguyên mới", gồm 6 không gian "Việt Nam - Đất nước - Con người", "95 năm Cờ Đảng soi đường", "Kiến tạo phát triển", "Tỉnh giàu nước mạnh", "Đầu tàu kinh tế" và "Khởi nghiệp kiến quốc".

Phân khu ngoài trời có chủ đề "Hội nhập và phát triển" gồm các không gian "Vì tương lai xanh", "Khát vọng bầu trời", "Thanh gươm và lá chắn", "Ngày hội non sông" cùng khu biểu diễn nghệ thuật.

Phân khu quốc tế và công nghiệp văn hóa tại Nhà Khối A có chủ đề "Hội nhập và sáng tạo", giới thiệu lịch sử 80 năm hình thành và phát triển của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, cùng các sản phẩm thuộc 12 ngành công nghiệp văn hóa như điện ảnh, thời trang, thủ công mỹ nghệ và nghệ thuật biểu diễn.

Các thành tựu nổi bật ở tất cả lĩnh vực, từ công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại, nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế - giáo dục, văn hóa - thể thao - du lịch đến chuyển đổi số đều được trưng bày ở triển lãm. Ảnh: Việt Linh.

Những hoạt động nổi bật tại triển lãm

Ngày 28/8: Lễ khai mạc được tổ chức lúc 9h tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngày 29/8 (thứ 6): Diễn đàn "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số"; hội thảo "Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số" do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì; chương trình nghệ thuật do UBND TPHCM chủ trì tại Sân Bắc.

Ngày 30/8 (thứ 7): Lúc 20h, chương trình nghệ thuật do Bộ Công an chủ trì tại Sân Bắc.

Ngày 31/8 (Chủ nhật): Lúc 20h, chương trình nghệ thuật "Hà Nội-Sáng mãi khát vọng Việt Nam" do UBND TP. Hà Nội chủ trì tại Sân Bắc.

Ngày 1/9 (thứ 2): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Ngày 2/9 (thứ 3): Lúc 20h, chương trình nghệ thuật do UBND TP Huế chủ trì.

Ngày 3/9 (thứ 4): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Ngày 4/9 (thứ 5): Lúc 9h, Diễn đàn doanh nghiệp TP Hà Nội - TP.HCM do UBND TP.HCM chủ trì.

Ngày 5/9 (thứ 6): Lễ bế mạc diễn ra lúc 20h tại Sân Bắc với chương trình nghệ thuật "80 năm-Con đường vinh quang". Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Triển lãm mở cửa từ 9h đến 22h, liên tục trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 5/9; riêng ngày 28/8, mở cửa từ 13h.