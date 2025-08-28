Rực sắc đỏ ấn tượng tại triển lãm '95 năm Cờ Đảng soi đường'

|
Tại khu vực chính giữa của Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia VEC (Đông Anh, Hà Nội) đang tổ chức triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường", đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc" diễn ra từ 28/8 đến 5/9.
Lấy cảm hứng hình xoắn ốc của thành Cổ Loa xa xưa, triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường đặt tại phân khu trung tâm của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 6 phân khu, 8 không gian trưng bày triển lãm, một sân khấu hoạt cảnh và một phòng trải nghiệm đa giác quan với màn hình 360 độ. Tất cả giúp tái hiện những mốc son chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 95 năm lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành độc lập, tự do và làm nên những kỳ tích.
Nội dung triển lãm khắc họa chân dung, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò của Người đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới.
Triển lãm khắc hoạ chân dung, cuộc đời và sự nghiệp các Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ.
Thông qua trưng bày hiện vật, tranh, ảnh, tài liệu, các kỷ vật lịch sử, Triển lãm nhằm tái hiện những mốc son chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 95 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam làm nên những kỳ tích vẻ vang trong lịch sử.
Một số phân khu được trang trí ấn tượng, đẹp mắt. Khác với những triển lãm truyền thống, sự kiện lần này không chỉ là nơi trưng bày hiện vật, tư liệu, mà còn là một hành trình trải nghiệm đa giác quan, nơi lịch sử được “kể” bằng công nghệ hiện đại và cảm xúc.
Phân khu số 2 với sân khấu thực, màn hình LED diện tích lớn cùng âm thanh vòm mang đến cảm giác ấn tượng cho người xem.
Triển lãm được tổ chức đa dạng hình thức thể hiện, từ trưng bày hiện vật, tranh, ảnh, tài liệu, biểu diễn sân khấu thực cảnh đến các nội dung được hỗ trợ bởi công nghệ hiện đại AR, 3D, hologram, triển lãm hứa hẹn sẽ giúp người xem, đặc biệt là người trẻ dễ dàng tiếp cận với lịch sử hào hùng của đất nước, từ đó thêm tự hào và biết ơn khi nhìn lại hành trình mà ông cha ta đã sống và chiến đấu dưới sự lãnh đạo quang vinh của Đảng.
Công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) tái hiện những giai đoạn hào hùng của dân tộc một cách sống động
Với 8 không gian triển lãm đặc sắc, triển lãm “95 năm Cờ Đảng soi đường” tái hiện những mốc son chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 95 năm lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành độc lập, tự do và làm nên những kỳ tích.
Triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường diễn ra từ ngày 28/8 đến ngày 5/9/2025 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia.