Rực sắc đỏ ấn tượng tại triển lãm '95 năm Cờ Đảng soi đường'

Lấy cảm hứng hình xoắn ốc của thành Cổ Loa xa xưa, triển lãm 95 năm Cờ Đảng soi đường đặt tại phân khu trung tâm của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 6 phân khu, 8 không gian trưng bày triển lãm, một sân khấu hoạt cảnh và một phòng trải nghiệm đa giác quan với màn hình 360 độ. Tất cả giúp tái hiện những mốc son chói lọi của Đảng Cộng sản Việt Nam qua 95 năm lãnh đạo Cách mạng Việt Nam giành độc lập, tự do và làm nên những kỳ tích.