Chuyến bay Vietnam Airlines hạ cánh khẩn cấp ở Thổ Nhĩ Kỳ

Chuyến bay của Vietnam Airlines từ Frankfurt (Đức) đi TP.HCM đã hạ cánh muộn 3 giờ 20 phút so với giờ dự kiến, do phải hạ cánh khẩn cấp ở Thổ Nhĩ Kỳ để cấp cứu hành khách.

Máy bay Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp để cấp cứu hành khách. Ảnh minh họa: VNA.

Thông tin từ Vietnam Airlines cho biết chuyến bay VN30 của hãng khởi hành từ Frankfurt (Đức) đi TP.HCM lúc 14h05 ngày 17/9 đã phải điều chỉnh hành trình, chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) để hỗ trợ, cấp cứu hành khách có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.

Cụ thể, hãng bay cho biết khoảng 1 giờ sau khi cất cánh, một nam hành khách 57 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có biểu hiện sức khỏe không ổn định. Tổ bay ngay lập tức phát thông báo cần hỗ trợ y tế khẩn cấp. 3 bác sĩ có mặt trên chuyến bay đã tình nguyện hỗ trợ sơ cứu, tuy nhiên tình trạng của hành khách không có dấu hiệu cải thiện.

Trước tình hình đó, cơ trưởng chuyến bay đã quyết định chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Istanbul và thông báo cho bộ phận mặt đất triển khai phương án hỗ trợ y tế.

chuyen bay, khan cap, ha canh anh 1

Lộ trình chuyến bay phải thay đổi vì sự cố bất ngờ liên quan sức khỏe hành khách.

Sau khi máy bay hạ cánh an toàn, hành khách được chuyển ngay đến cơ sở y tế địa phương để cấp cứu và điều trị.

Phi hành đoàn đã nhanh chóng phối hợp với nhà chức trách địa phương và đối tác phục vụ mặt đất tại sân bay hoàn tất các thủ tục cần thiết tại Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp thêm nhiên liệu để chuyến bay tiếp tục hành trình về TP.HCM lúc 17h32 (giờ địa phương) cùng ngày. So với dự kiến, chuyến bay hạ cánh muộn 3 tiếng 20 phút.

Việc điều chỉnh hành trình làm phát sinh chi phí liên quan đến nhiên liệu, phục vụ mặt đất và lịch bay. Tuy nhiên, hãng hàng không quốc gia khẳng định luôn ưu tiên đảm bảo an toàn và sức khỏe cho hành khách trong mọi tình huống.

Đây là một trong số nhiều trường hợp mà Vietnam Airlines đã điều chỉnh hành trình để hỗ trợ hành khách cần trợ giúp y tế.

Trước đó, ngày 29/6, chuyến bay VN7569 từ Hà Nội đi Cam Ranh cũng phải hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Đà Nẵng để cấp cứu một hành khách. Ngày 5/5, chuyến bay VN35 từ Hà Nội đi Frankfurt (Đức) cũng đã hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Erzurum (Thổ Nhĩ Kỳ) với lý do tương tự.

Vietnam Airlines lưu ý hành khách nên chủ động theo dõi và tự đánh giá tình trạng sức khỏe của bản thân trước mỗi hành trình. Trong trường hợp nhận thấy có dấu hiệu bất thường, hành khách nên tham vấn bác sĩ kịp thời và cân nhắc việc thực hiện chuyến bay nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe.

