Người Việt giao dịch hơn 600 triệu USD tiền số mỗi ngày

  • Thứ hai, 29/9/2025 18:58 (GMT+7)
Việt Nam nằm trong nhóm 5 thị trường tiền mã hóa hàng đầu APAC, với giao dịch on-chain ước đạt 220-230 tỷ USD giai đoạn 7/2024-6/2025, tương đương hơn 600 triệu USD/ngày.

Việt Nam là thị trường tiền số có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 5 khu vực APAC. Ảnh: Pexel.

Theo báo cáo mới đây của Chainalysis, từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025, khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đã chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của tiền mã hóa với giá trị giao dịch on-chain liên tục đi lên.

Trong vòng 30 tháng, con số này tăng gấp 3 lần, từ mức khoảng 81 tỷ USD vào tháng 7/2022 lên đỉnh 244 tỷ USD vào tháng 12/2024. Dù sau đó khối lượng giao dịch có phần điều chỉnh, giá trị on-chain hàng tháng vẫn duy trì trên 185 tỷ USD trong suốt nửa đầu năm 2025, cho thấy sức bật đáng kể của khu vực.

APAC hiện là khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới về giao dịch on-chain, thường xuyên giữ vị trí thứ 2 toàn cầu chỉ sau châu Âu và thậm chí có những tháng vượt qua cả Bắc Mỹ. Điều này phản ánh ảnh hưởng ngày càng lớn của các thị trường châu Á trong bức tranh tiền mã hóa quốc tế.

Trong số 5 thị trường hàng đầu của khu vực, Nhật Bản dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với mức tăng 120% trong 12 tháng tính đến tháng 6/2025, theo sau là Indonesia (103%), Hàn Quốc (100%), Ấn Độ (99%).

Việt Nam xếp thứ 5 với tốc độ tăng 55%, thấp hơn đáng kể so với các nước còn lại. Tuy nhiên, con số này không đơn thuần phản ánh sự hụt hơi mà cho thấy thị trường Việt Nam đã đạt đến giai đoạn trưởng thành, khi tiền số không còn là một hiện tượng mới mẻ mà đã thấm sâu vào các hoạt động tài chính thường nhật.

giao dich tien so, lap san tien so anh 1

Quy mô giao dịch tiền số on-chain tại Việt Nam trong 30 tháng qua ước tính lên đến 220-230 tỷ USD. Ảnh: Chainalysis.

Giá trị giao dịch tiền mã hóa on-chain tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025 ước tính đạt khoảng 220-230 tỷ USD. Tính bình quân, mỗi ngày thị trường ghi nhận hơn 600 triệu USD được luân chuyển thông qua các giao dịch tiền số.

Chainalysis nhận định Việt Nam nổi bật nhờ việc sử dụng tiền mã hóa như một hạ tầng phục vụ các nhu cầu hàng ngày. Các dòng kiều hối từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài được chuyển về thông qua crypto ngày càng nhiều, vừa nhanh chóng vừa tiết kiệm chi phí. Giới trẻ tận dụng tiền số như một kênh tiết kiệm thay thế, song song với việc gửi ngân hàng. Ngành game và hệ sinh thái giải trí số cũng thúc đẩy việc sử dụng crypto, khi nhiều nền tảng tích hợp token vào mô hình vận hành.

Không chỉ chứng kiến cơn sốt giao dịch từ nhà đầu tư, thị trường tiền số Việt Nam cũng đang có những bước tiến rõ rệt về pháp lý. Gần nhất là vào đầu tháng 9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết số 5 ngày 9/9 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Nghị quyết quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý Nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Một trong những nội dung đáng chú ý là điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Bên cạnh việc tháo gỡ các rào cản pháp lý, Việt Nam còn cởi mở với các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực tiền số.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mới đây, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có các cuộc tiếp và làm việc quan trọng với các sàn giao dịch tiền số hàng đầu thế giới gồm Bybit và Binance.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng đã đề nghị các sàn tiền số tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, đặc biệt mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác chặt chẽ với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Phó thủ tướng cũng mời ông Richard Teng, Tổng giám đốc Binance, đồng thời là nguyên Tổng giám đốc Abu Dhabi Global Market, làm cố vấn cấp cao cho quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.

Phó thủ tướng đề nghị sàn tiền số Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng

Trong chuyến công tác UAE, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với Bybit và Binance, mở ra triển vọng hợp tác phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam.

11:06 25/9/2025

Thêm 'đại gia' muốn làm sàn tiền số

CTCP Chứng khoán HD lên kế hoạch huy động hơn 7.300 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phiếu, trong đó gần 1.500 tỷ đồng sẽ được góp vốn vào CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

15:11 24/9/2025

Thêm tay chơi mới làm sàn tiền số ở Việt Nam

Công ty Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa được thành lập với vốn điều lệ 25 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông có VPBankS góp vốn.

14:10 21/9/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

giao dịch tiền số lập sàn tiền số Tiền mã hóa tiền số sàn giao dịch tiền mã hóa bitcoin

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Co phieu Vingroup qua manh hinh anh

Cổ phiếu Vingroup quá mạnh

4 giờ trước 16:32 29/9/2025

0

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã tăng liên tục trong 5 phiên gần nhất, đẩy mức tăng trong 1 tháng gần nhất lên trên 30%. Tính từ đầu năm, thị giá VIC đã tăng hơn 4 lần.

Cau Binh Trieu 1 vua cao them 1,08 m hinh anh

Cầu Bình Triệu 1 vừa cao thêm 1,08 m

4 giờ trước 16:19 29/9/2025

0

Cầu Bình Triệu 1 đã hoàn tất công đoạn kích nâng và đang thi công các hạng mục còn lại. Dự kiến đến cuối tháng 11 sẽ hoàn thành để ôtô qua lại bình thường.

Gia vang dat muc cao moi hinh anh

Giá vàng đạt mức cao mới

4 giờ trước 16:01 29/9/2025

0

Lần đầu tiên trong lịch sử, giá vàng miếng SJC áp sát mốc 137 triệu đồng/lượng (bán). Tính từ đầu năm, mặt hàng này đã tăng tới 52 triệu mỗi lượng.

