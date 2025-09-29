Người Việt giao dịch hơn 600 triệu USD tiền số mỗi ngày

Việt Nam nằm trong nhóm 5 thị trường tiền mã hóa hàng đầu APAC, với giao dịch on-chain ước đạt 220-230 tỷ USD giai đoạn 7/2024-6/2025, tương đương hơn 600 triệu USD/ngày.

Việt Nam là thị trường tiền số có tốc độ tăng trưởng nhanh thứ 5 khu vực APAC. Ảnh: Pexel.

Theo báo cáo mới đây của Chainalysis, từ tháng 7/2022 đến tháng 6/2025, khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) đã chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của tiền mã hóa với giá trị giao dịch on-chain liên tục đi lên.

Trong vòng 30 tháng, con số này tăng gấp 3 lần, từ mức khoảng 81 tỷ USD vào tháng 7/2022 lên đỉnh 244 tỷ USD vào tháng 12/2024. Dù sau đó khối lượng giao dịch có phần điều chỉnh, giá trị on-chain hàng tháng vẫn duy trì trên 185 tỷ USD trong suốt nửa đầu năm 2025, cho thấy sức bật đáng kể của khu vực.

APAC hiện là khu vực tăng trưởng nhanh nhất thế giới về giao dịch on-chain, thường xuyên giữ vị trí thứ 2 toàn cầu chỉ sau châu Âu và thậm chí có những tháng vượt qua cả Bắc Mỹ. Điều này phản ánh ảnh hưởng ngày càng lớn của các thị trường châu Á trong bức tranh tiền mã hóa quốc tế.

Trong số 5 thị trường hàng đầu của khu vực, Nhật Bản dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng với mức tăng 120% trong 12 tháng tính đến tháng 6/2025, theo sau là Indonesia (103%), Hàn Quốc (100%), Ấn Độ (99%).

Việt Nam xếp thứ 5 với tốc độ tăng 55%, thấp hơn đáng kể so với các nước còn lại. Tuy nhiên, con số này không đơn thuần phản ánh sự hụt hơi mà cho thấy thị trường Việt Nam đã đạt đến giai đoạn trưởng thành, khi tiền số không còn là một hiện tượng mới mẻ mà đã thấm sâu vào các hoạt động tài chính thường nhật.

Quy mô giao dịch tiền số on-chain tại Việt Nam trong 30 tháng qua ước tính lên đến 220- 230 tỷ USD . Ảnh: Chainalysis.

Giá trị giao dịch tiền mã hóa on-chain tại Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025 ước tính đạt khoảng 220- 230 tỷ USD . Tính bình quân, mỗi ngày thị trường ghi nhận hơn 600 triệu USD được luân chuyển thông qua các giao dịch tiền số.

Chainalysis nhận định Việt Nam nổi bật nhờ việc sử dụng tiền mã hóa như một hạ tầng phục vụ các nhu cầu hàng ngày. Các dòng kiều hối từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài được chuyển về thông qua crypto ngày càng nhiều, vừa nhanh chóng vừa tiết kiệm chi phí. Giới trẻ tận dụng tiền số như một kênh tiết kiệm thay thế, song song với việc gửi ngân hàng. Ngành game và hệ sinh thái giải trí số cũng thúc đẩy việc sử dụng crypto, khi nhiều nền tảng tích hợp token vào mô hình vận hành.

Không chỉ chứng kiến cơn sốt giao dịch từ nhà đầu tư, thị trường tiền số Việt Nam cũng đang có những bước tiến rõ rệt về pháp lý. Gần nhất là vào đầu tháng 9, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Nghị quyết số 5 ngày 9/9 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Nghị quyết quy định về triển khai thí điểm chào bán, phát hành tài sản mã hóa, tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa và cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa; quản lý Nhà nước về thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Một trong những nội dung đáng chú ý là điều kiện cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Bên cạnh việc tháo gỡ các rào cản pháp lý, Việt Nam còn cởi mở với các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực tiền số.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) mới đây, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có các cuộc tiếp và làm việc quan trọng với các sàn giao dịch tiền số hàng đầu thế giới gồm Bybit và Binance.

Tại buổi làm việc, Phó thủ tướng đã đề nghị các sàn tiền số tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, đặc biệt mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng và hợp tác chặt chẽ với trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong triển khai sàn giao dịch tài sản mã hóa.

Phó thủ tướng cũng mời ông Richard Teng, Tổng giám đốc Binance, đồng thời là nguyên Tổng giám đốc Abu Dhabi Global Market, làm cố vấn cấp cao cho quá trình xây dựng và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam.