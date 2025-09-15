Cổ đông Sacombank không đồng ý bổ sung chủ tịch làm đại diện pháp luật

Cổ đông Sacombank đã không thông qua đề xuất sửa đổi điều lệ. Theo đó, Chủ tịch HĐQT sẽ không được bổ sung làm người đại diện theo pháp luật của ngân hàng.

Cổ đông Sacombank không thông qua đề xuất để Chủ tịch Dương Công Minh làm đại diện pháp luật. Ảnh: STB.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) vừa công bố kết quả lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Theo nội dung tờ trình, HĐQT Sacombank đề xuất quy định ngân hàng có một người đại diện theo pháp luật, nhưng có thể là tổng giám đốc hoặc chủ tịch HĐQT trong trường hợp khuyết vị trí tổng giám đốc.

Điều này đồng nghĩa Chủ tịch HĐQT - hiện là ông Dương Công Minh - có thể trở thành người đại diện pháp luật nếu ngân hàng chưa hoàn tất thủ tục chính thức bổ nhiệm nhân sự đảm nhận vị trí tổng giám đốc.

Tuy nhiên, đề xuất này đã không được thông qua. Theo đó, điều lệ hiện hành vẫn giữ nguyên quy định tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật, thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của ngân hàng.

Theo biên bản họp đính kèm, tại ngày 18/8, Sacombank có 66.266 cổ đông sở hữu hơn 1,88 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, 345 cổ đông đại diện cho gần 489,9 triệu cổ phần (25,99%) gửi ý kiến.

Kết quả có 305 phiếu tán thành, tương ứng 16,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành, không đạt tỷ lệ để thông qua nghị quyết.

Liên quan nhân sự cấp cao, HĐQT Sacombank trước đó đã miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Nguyễn Đức Thạch Diễm và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nhung giữ vị trí Quyền Tổng giám đốc từ ngày 27/5.

Quyền Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Nhung là nhân tố mới tại Sacombank nhưng là tên tuổi uy tín và dày dạn kinh nghiệm trong giới tài chính - ngân hàng. Với hơn 30 năm kinh nghiệm tại các lĩnh vực trọng yếu liên quan đến ngân hàng như kế toán, pháp chế, tín dụng, kinh doanh tiền tệ, ông Nhung từng ngồi ở những vị trí điều hành quan trọng như Phó tổng giám đốc Eximbank và Tổng giám đốc VietBank.

Trong khi đó, bà Nguyễn Đức Thạch Diễm cũng là một trong những lãnh đạo để lại dấu ấn rõ nét trong quá trình tái cơ cấu hậu sáp nhập tại Sacombank. Dưới sự điều hành của bà Diễm, Sacombank đã đi qua giai đoạn khó khăn nhất để trở thành một trong những ngân hàng có hiệu quả hoạt động cải thiện rõ rệt.