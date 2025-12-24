'Cơ ngơi' của ông Nguyễn Đức Thụy trước khi lấn sân sang ngân hàng

Trước khi xuất hiện tại LPBank và Sacombank, ông Nguyễn Đức Thụy đã tham gia phát triển loạt dự án bất động sản lớn tại Hà Nội, Phú Quốc, Ninh Bình...

Ông Nguyễn Đức Thụy vừa trở thành quyền Tổng giám đốc Sacombank. Ảnh: TL.

Sáng 23/12, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) công bố thông tin ông Nguyễn Đức Thụy rời cương vị Chủ tịch HĐQT. Chỉ vài giờ sau, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (HoSE: STB) phát thông báo bổ nhiệm ông Thụy giữ chức quyền Tổng giám đốc.

Việc thoái lui khỏi LPBank - nơi ông Thụy từng gắn bó nhiều năm - để sang nắm giữ vị trí lãnh đạo tại Sacombank đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của thị trường.

"Đại gia" ngành bất động sản

Ông Nguyễn Đức Thụy sinh năm 1976, quê gốc Ninh Bình, tốt nghiệp Đại học Bang Colorado (Colorado State University), Mỹ.

Trước khi bước chân vào ngành ngân hàng, ông Thụy đã nổi tiếng trên thương trường vì là con trai của ông Nguyễn Xuân Thành, người sáng lập Tập đoàn Xuân Thành, "đế chế" tư nhân trong các lĩnh vực xây lắp, xi măng và vật liệu xây dựng tại Ninh Bình.

Năm 2007, ông Thụy được bổ nhiệm làm Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thành, sau này đổi tên thành ThaiGroup. Với nền tảng tài chính tích lũy từ lĩnh vực xi măng, ông Thụy từng bước mở rộng hoạt động của tập đoàn sang nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, trong đó bất động sản là mảng trọng tâm.

ThaiGroup dưới sự lãnh đạo của ông Thụy dần hình thành hệ sinh thái với hàng loạt dự án bất động sản tại Hà Nội, Ninh Bình, Phú Quốc, Quảng Ninh… Các dự án trải rộng từ khu đô thị, khách sạn - nghỉ dưỡng đến bất động sản thương mại, với điểm chung là quỹ đất lớn, vị trí chiến lược và gắn với du lịch - dịch vụ.

Một trong những thương vụ gây tiếng vang của ông Nguyễn Đức Thụy là việc chi hơn 1.000 tỷ đồng , vượt xa mức giá của 19 tổ chức và 15 cá nhân khác, để trúng đấu giá trọn lô 52,4% cổ phần CTCP Du lịch Kim Liên - đơn vị quản lý khách sạn Kim Liên tại khu đất "vàng" rộng 3,5 ha trên đường Đào Duy Anh, Hà Nội. Tuy nhiên đến năm 2020, ông đã rời ghế chủ tịch khách sạn này.

Tại Phú Quốc, công ty liên quan ThaiGroup hiện là chủ đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí phức hợp Enclave Phú Quốc tại ấp Bãi Thơm và ấp Đá Chồng, tổng vốn gần 1,3 tỷ USD .

Khách sạn Kim Liên. Ảnh: Website khách sạn.

Thông qua công ty thành viên Thailand, ThaiGroup còn triển khai nhiều dự án bất động sản tại Hà Tĩnh, Hà Nam và Hưng Yên, tiêu biểu như khu nhà ở Xuân Thành Land - Nguyễn Huy Tự (Hà Tĩnh), khu đô thị Pearl River tại Duy Tiên (Hà Nam), khu đô thị Xuân Thành Land - Văn Giang (Hưng Yên).

Tại quê nhà Ninh Bình, ThaiGroup là nhà thầu chính của nhiều công trình trọng điểm như trung tâm thương mại Chợ Rồng Ninh Bình, khách sạn Hoa Lư, sân vận động và nhà thi đấu đa năng Ninh Bình, trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh Ninh Bình.

Bên cạnh đó là loạt dự án hàng nghìn tỷ đồng khác, như nạo vét sông Đáy (gần 10.000 tỷ đồng ), cải tạo đê Hữu Đáy (hơn 3.500 tỷ đồng ), Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình (hơn 2.500 tỷ đồng ), hệ thống chống ngập lụt (gần 1.700 tỷ đồng ), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình (trên 1.400 tỷ đồng )...

Duyên "chưa tới" với chứng khoán và bảo hiểm

Ngoài lĩnh vực bất động sản, ông Thụy cũng có đam mê với bóng đá. Năm 2011, ông mua lại suất thi đấu hạng Nhất của V&V Hòa Phát và đổi tên đội bóng thành Sài Gòn Xuân Thành. Sự chịu chi mạnh tay giúp tên tuổi của ông nhanh chóng được chú ý, biệt danh "bầu Thụy" cũng bắt nguồn từ giai đoạn này.

Với tham vọng đưa Sài Gòn Xuân Thành trở thành thế lực mới của bóng đá Việt Nam, ông Thụy đã chi hàng trăm tỷ đồng để nâng cấp đội bóng và chiêu mộ nhiều ngôi sao nổi bật thời điểm đó như Minh Đức, Phước Tứ, Duy Quang, Huỳnh Kesley Alves... Tuy nhiên, thành tích thi đấu không như kỳ vọng, trong khi áp lực tài chính ngày càng lớn, khiến ông quyết định giải tán câu lạc bộ vào năm 2013.

Ông Nguyễn Đức Thụy cũng từng lấn sân sang lĩnh vực chứng khoán. Năm 2012, ông chi hàng trăm tỷ đồng để thâu tóm 81,5% cổ phần Công ty Chứng khoán VIX, sau đó đổi tên thành Chứng khoán Xuân Thành. Thương vụ này từng đưa ông vào nhóm những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán thời điểm đó.

Tuy nhiên, khi thị trường lao đao, ông đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho các nhà đầu tư khác và rút lui khỏi lĩnh vực này. Ông cũng từng thử sức ở mảng bảo hiểm nhưng kết quả không mấy khác biệt.