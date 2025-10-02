'Tay chơi' mới trên thị trường tiền số

CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) có cơ cấu cổ đông gắn liền với hệ sinh thái doanh nghiệp của Chủ tịch LPBank Nguyễn Đức Thụy.

Nhiều ngân hàng Việt Nam đã nhập cuộc thị trường tài sản mã hóa. Ảnh: LPB.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) được thành lập ngày 30/9 với vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỷ đồng .

Trụ sở chính của công ty được đặt tại Tòa nhà LPBank, số 210 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây cũng là địa chỉ hội sở chính của Ngân hàng LPBank.

LPEX không chỉ có tên gọi và địa chỉ trụ sở liên quan tới LPBank mà cơ cấu cổ đông cũng cho thấy sự gắn kết với hệ sinh thái doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Đức Thụy.

Cụ thể, cơ cấu cổ đông sáng lập LPEX gồm 3 cá nhân: ông Dương Văn Quyết nắm 40% vốn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sở hữu 30% và ông Vũ Phát Đạt nắm 30%.

Trong đó, cổ đông lớn nhất là ông Dương Văn Quyết, sinh năm 1989, từng là cổ đông lớn tại Thaigroup với tỷ lệ sở hữu 16,8%.

Thaigroup là doanh nghiệp gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT LPBank. Thaigroup trước đây là công ty mẹ của CTCP Thaiholdings, tuy nhiên sau một giao dịch phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần, Thaiholdings đã trở thành công ty mẹ của Thaigroup với tỷ lệ sở hữu lên tới trên 80%. Đến nay, tỷ lệ sở hữu này đã giảm xuống còn 48%.

Với điều kiện để mở sàn giao dịch tài sản mã hóa là phải có cổ đông là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty bảo hiểm, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ góp vốn, không khó hiểu khi một loạt nhà băng thời gian gần đây đã tham gia góp vốn thành lập công ty trong lĩnh vực này.

Giữa tháng 8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) công bố hợp tác với Tập đoàn Dunamu - đơn vị quản lý sàn Upbit, sàn giao dịch tài sản mã hóa lớn nhất Hàn Quốc và đứng thứ 3 thế giới về khối lượng giao dịch.

Theo thỏa thuận, Dunamu sẽ trở thành đối tác chiến lược của MB, chuyển giao công nghệ, hạ tầng và tư vấn toàn diện từ tuân thủ pháp lý, bảo vệ nhà đầu tư cho tới đào tạo nguồn nhân lực.

Trước đó, khi hé lộ kế hoạch mở rộng hoạt động sang lĩnh vực tài sản số, ông Vũ Thành Trung, Phó chủ tịch MB, cho biết ngân hàng hiện sở hữu hơn 2.000 kỹ sư công nghệ và liên tục đầu tư mạnh vào hạ tầng số.

Việc lấn sân sang mảng tài sản số được xem là bước đi tất yếu, giúp bổ sung lựa chọn đầu tư và giao dịch cho 33 triệu khách hàng, hoàn thiện bức tranh hệ sinh thái dịch vụ của ngân hàng.

Ngoài ra, một loạt ngân hàng như Techcombank, VPBank, HDBank... cùng các công ty chứng khoán lớn như TCBS, VPBankS, SSI, VIX... đều đã tham gia thành lập các công ty trong lĩnh vực tài sản mã hóa.