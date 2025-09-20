Binance đề xuất miễn thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng tài sản số

Đây là ý kiến đóng góp của sàn giao dịch tiền điện tử Binance với Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính muốn áp mức thuế chuyển nhượng tài sản số ngang bằng với chứng khoán. Ảnh: Pexels.

Trong văn bản phản hồi về Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, liên quan tới nội dung thuế TNCN của cá nhân cư trú đối với thu nhập khác, sàn giao dịch tiền điện tử Binance đề xuất điều chỉnh thuế đối với tài sản số cho phù hợp với chế độ thuế áp dụng đối với chứng khoán.

Khuyến nghị xem xét lại việc đánh thuế trên tổng giá bán tài sản số

Theo đó, Binance đề xuất cơ quan soạn thảo cân nhắc điều chỉnh việc xử lý thuế đối với giao dịch tài sản số tương tự như quy định về chuyển nhượng chứng khoán tại khoản 2 Điều 14 "Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn".

Cụ thể, việc chuyển nhượng tài sản số sẽ được đánh thuế dựa trên lợi nhuận ròng (được tính bằng giá bán trừ giá mua và các chi phí liên quan) với mức thuế suất 20%. Trong trường hợp không thể xác định được lợi nhuận ròng thì áp dụng mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng.

Trong khi đó, đối với người không cư trú, tương tự với việc xử lý giao dịch chứng khoán, sẽ áp dụng mức thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng tài sản số.

Cách tiếp cận này, theo Binance, hướng đến sự cân bằng giữa tính đơn giản và công bằng, đồng thời đảm bảo việc đánh thuế tài sản số phù hợp với các nguyên tắc đã được thiết lập trong việc đánh thuế các giao dịch chứng khoán.

Tuy nhiên, sàn này cũng lưu ý rằng việc đánh thuế trên tổng giá trị giao dịch, ngay cả ở mức thuế suất có vẻ thấp (so với thuế suất thuế thu nhập hoặc thuế lãi vốn), cũng làm giảm đáng kể động lực giao dịch tài sản số.

Theo Binance, chính sách thuế này có thể tác động tiêu cực đến ngành, bởi đánh vào mọi giao dịch trên cơ sở tổng giá bán trước thuế, ngay cả khi người bán đang chịu lỗ. Qua đó, hoạt động giao dịch tần suất cao, chẳng hạn như của các quant operator, trở nên không khả thi, do các nhà giao dịch này thường thực hiện lượng lớn giao dịch có biên lợi nhuận thấp thông qua thuật toán tự động.

Việc áp dụng thuế một cách đồng loạt đối với các hoạt động này có thể dẫn đến nghĩa vụ thuế vượt quá lợi nhuận thực tế, từ đó làm suy giảm các giao dịch thường xuyên và làm giảm thanh khoản của thị trường.

Sự vắng mặt của các nhà tạo lập thị trường mặt khác cũng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động và sự ổn định của nền kinh tế tài sản số. Khi nền kinh tế tài sản số suy thoái sẽ giảm số lượng người tham gia trên thị trường, từ đó dẫn đến sự sụt giảm tổng thu ngân sách thuế.

Binance cho biết những tác động tiêu cực này trước đó đã được ghi nhận ở những khu vực pháp lý áp dụng thuế giao dịch tương tự.

Ví dụ, Indonesia áp dụng thuế suất 0,22% đối với giao dịch chuyển nhượng tài sản mã hóa. Ngay sau khi áp dụng vào năm 2022, họ đã miễn trừ cho các nhà tạo lập thị trường khỏi chế độ này để giảm thiểu tác động mạnh mẽ lên thanh khoản trong nước.

Sàn lưu ý rằng thu ngân sách thuế tài sản mã hóa của Indonesia đã giảm 63% vào năm 2023, sau khi cách tính thuế này được áp dụng vào tháng 5/2022, bất chấp giá Bitcoin tăng vọt.

Sàn Binance khuyến nghị nhà soạn thảo miễn thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng cho các nhà tạo lập thị trường. Ảnh: Pexels.

Xét đến tác động không cân xứng tiềm ẩn, Binance khuyến nghị nhà soạn thảo xem xét lại việc đánh thuế trên tổng giá bán của tài sản số. Nếu vẫn áp dụng mức thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng bất chấp những cân nhắc nêu trên, đơn vị này đặc biệt khuyến nghị miễn thuế cho các nhà tạo lập thị trường, xét đến vai trò thiết yếu của nhóm này trong việc duy trì thanh khoản và rủi ro nghĩa vụ thuế vượt quá biên lợi nhuận của họ.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết sẽ ghi nhận để hoàn thiện phương pháp tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số không phải khấu trừ thuế

Bên cạnh đó, điểm e khoản 2 Điều 7 của Dự thảo quy định đối với thu nhập được phân loại là "thu nhập khác", cá nhân có trách nhiệm kê khai và nộp thuế trực tiếp cho cơ quan thuế.

Do điểm d khoản 10 Điều 3 quy định "thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số" thuộc nhóm "thu nhập khác", nên điểm e khoản 2 Điều 7 được hiểu là "cá nhân tham gia giao dịch chuyển nhượng tài sản số phải tự kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân cho cơ quan thuế địa phương".

Từ cách hiểu này, Binance cho rằng dự thảo Luật nên nêu rõ hơn thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số là loại thu nhập không phải khấu trừ thuế, nhằm đảm bảo tính rõ ràng về mặt pháp lý cũng như để quy định cụ thể trách nhiệm của các cá nhân có giao dịch chuyển nhượng tài sản số.

Phản hồi về ý kiến này, Bộ Tài chính nói nội dung quy định tại Điều 7 về trách nhiệm khấu trừ thuế sẽ chuyển sang thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế để đảm bảo thống nhất.

Ngoài ra, Binance cũng đề xuất thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số tại điểm d khoản 10 Điều 3 của dự thảo nên được phân loại là "thu nhập từ chuyển nhượng vốn".

Phản hồi đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết đây là một hình thức đầu tư mới. Tại dự thảo Luật đang đề xuất mức thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số như đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán. Do vậy, trước mắt cơ quan quản lý đề nghị giữ nguyên nội dung này như dự thảo.