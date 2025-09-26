Sắp có diễn đàn về tài sản số

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 sẽ có sự xuất hiện của diễn đàn thị trường tài sản số nhằm mang đến nhiều góc nhìn về tiềm năng phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam.

Tài sản số sẽ là một chủ đề được đem ra thảo luận tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo 2025. Ảnh: Reuters.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) mới đây đã phối hợp cùng Cục Đổi mới sáng tạo (SATI) công bố thông tin Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2025 (VIIE 2025).

Theo đó, sự kiện triển lãm sẽ được tổ chức trong 3 ngày (1-3/10) nhằm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia (1/10).

Chia sẻ tại buổi công bố thông tin, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc NIC, nhấn mạnh Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam là một trong những hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Đây không chỉ là dịp tôn vinh các sản phẩm, thành tựu của đổi mới sáng tạo, mà còn là cơ hội giao lưu, kết nối các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo”, ông Huy cho biết.

Ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng khẳng định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là yếu tố nòng cốt, là động lực của phát triển quốc gia.

“Mỗi người dân là một người đổi mới sáng tạo. Đó cũng là chủ đề chính của Ngày hội năm nay ‘Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia’. Đổi mới sáng tạo không chỉ xuất phát từ phòng nghiên cứu, từ những chuyên gia khoa học mà nó còn hiện hữu trong mỗi công dân, mỗi cá thể, góp phần vào sức mạnh chung của toàn dân tộc”, lãnh đạo Cục Đổi mới sáng tạo phát biểu.

Theo chương trình, Lễ hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia diễn ra vào sáng 1/10 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, cùng cộng đồng doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế và giới truyền thông, dự kiến thu hút hơn 800 đại biểu.

Buổi lễ cũng sẽ công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII 2025) cùng nhiều hoạt động phát động hưởng ứng từ các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, chuyên gia.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, bên cạnh các gian hàng trưng bày công nghệ tiên tiến thuộc 11 ngành, lĩnh vực trọng tâm, VIIE 2025 sẽ tổ chức nhiều diễn đàn, hội thảo chuyên sâu và hoạt động trải nghiệm. Triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới trong 11 ngành, lĩnh vực trọng tâm tại Quyết định 1131 của Thủ tướng Chính phủ ngày 12/6.

Đáng chú ý, Diễn đàn “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển các ngành công nghệ chiến lược” được xem là điểm nhấn quan trọng nhất trong khuôn khổ khi quy tụ sự tham gia của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Nvidia, Qualcomm, Meta... tập trung vào các lĩnh vực then chốt gồm bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, lượng tử, an ninh mạng, hàng không - vũ trụ.

Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ tri thức, đây còn là không gian để doanh nghiệp Việt Nam kết nối trực tiếp với mạng lưới công nghệ tiên tiến toàn cầu, mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ.

Diễn đàn mang ý nghĩa chiến lược trong việc định vị Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới, góp phần hình thành những ngành công nghiệp mũi nhọn và tạo động lực đột phá cho phát triển quốc gia.

Đặc biệt, ông Serge Haroche - nhà vật lý xuất sắc, người đạt giải Nobel Vật lý năm 2012 - sẽ có bài phát biểu tại Diễn đàn Khai phóng tiềm năng đổi mới sáng tạo Pháp - Việt Nam. Diễn đàn nhấn mạnh vai trò tiên phong của công nghệ lượng tử, từ nghiên cứu cơ bản đến ứng dụng thực tiễn, đồng thời mở rộng hợp tác Việt - Pháp trong nhiều lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, AI, an ninh mạng, hàng không - vũ trụ.

Ngoài ra, trong khuôn khổ chương trình còn có Diễn đàn “Thị trường tài sản số: Từ xu hướng đến bứt phá”. Sự kiện là nơi hội tụ các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp, nhà đầu tư và cộng đồng công nghệ để cùng trao đổi về bức tranh pháp lý toàn diện trong và ngoài nước, đồng thời làm rõ vai trò của blockchain và tài sản số trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

Diễn đàn không chỉ mang ý nghĩa cập nhật xu hướng mà còn mở ra cơ hội kết nối Chính phủ với doanh nghiệp và cộng đồng tài chính Web3, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái tài sản số minh bạch, bền vững và có trách nhiệm cho Việt Nam.