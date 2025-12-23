Rời ghế Chủ tịch LPBank ông Nguyễn Đức Thụy được thưởng 10 tỷ

HĐQT LPBank đã thống nhất khen thưởng đột xuất cho ông Nguyễn Đức Thụy số tiền 10 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Thụy được LPBank thưởng đột xuất 10 tỷ đồng. Ảnh: LPB.

Tại phiên họp bất thường diễn ra sáng 23/12, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - LPBank (HoSE: LPB) đã công bố đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT và em trai Nguyễn Văn Thùy, Phó chủ tịch HĐQT, với lý do cá nhân.

Đại hội đồng cổ đông nhà băng này sau đó đã thông qua việc miễn nhiệm 2 lãnh đạo kể trên.

Để thay thế vị trí ghế "nóng" tại LPBank, HĐQT ngân hàng đã bổ nhiệm ông Hồ Nam Tiến - Phó chủ tịch thường trực HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 23/12.

Chia sẻ tại đại hội, ông Hồ Nam Tiến cho biết HĐQT ngân hàng ghi nhận việc ông Nguyễn Đức Thụy không nhận thù lao trong suốt thời gian làm Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, nhằm ghi nhận những đóng góp đó, HĐQT LPBank đã thống nhất khen thưởng đột xuất cho ông Thụy số tiền 10 tỷ đồng .

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Thụy đã chủ động đề xuất sử dụng toàn bộ khoản khen thưởng này cho hoạt động thiện nguyện, nhằm ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và sẻ chia với cộng đồng.

Ông Hồ Nam Tiến cho biết ông Thụy gia nhập LPBank năm 2021, trong bối cảnh ngân hàng đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện về mô hình quản trị, hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh.

Cùng với HĐQT và Ban điều hành, ông Thụy đã xây dựng chiến lược định hướng và thúc đẩy quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ, bài bản và có chiều sâu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của LPBank trong giai đoạn mới.

Dưới sự lãnh đạo của ông Thụy, LPBank thực hiện tái định vị thương hiệu với tên gọi Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), đồng thời tái cơ cấu mô hình tổ chức theo hướng tinh gọn, thu hẹp từ 17 khối xuống còn 8 khối nghiệp vụ và tinh giản 1.835 nhân sự. Ngân hàng hướng tới xây dựng đội ngũ nhân sự đa nhiệm, linh hoạt và có năng suất cao.

Trong 3 năm liên tiếp, LPBank duy trì tỷ lệ ROE ở mức cao nhất hệ thống, đồng thời tỷ lệ CIR được kiểm soát ở mức thấp nhất, phản ánh hiệu quả vượt trội trong quản trị chi phí và sử dụng vốn. Kết quả kinh doanh của Ngân hàng liên tục phá vỡ các kỷ lục, khẳng định hướng đi đúng đắn của chiến lược tái cấu trúc.

Một nội dung quan trọng khác được ĐHĐCĐ LPBank thông qua là điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng, từ mức hiện tại 5% lên tối đa 30%.

Đồng thời, cổ đông nhà băng này cũng ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, làm việc với nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và nghiên cứu phương án phân bổ tỷ lệ sở hữu phù hợp, làm cơ sở xây dựng đề án chi tiết trình cổ đông trong các kỳ họp tiếp theo.