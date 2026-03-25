Ngân hàng đầu tiên cho nhân viên làm ở nhà để tiết kiệm năng lượng

Trước yêu cầu tăng cường tiết kiệm năng lượng, Sacombank đã ra thông báo áp dụng mô hình làm việc linh hoạt nhằm giảm tiêu thụ điện và tối ưu vận hành.

Các nhân viên khối văn phòng của Sacombank được áp dụng hình thức làm việc linh hoạt từ xa để tiết kiệm năng lượng. Ảnh: Thảo Liên.

Thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu tác động từ nhiều yếu tố địa chính trị, kéo theo áp lực đảm bảo nguồn cung và kiểm soát chi phí năng lượng tại nhiều quốc gia. Tại Đông Nam Á, các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, giảm tải hệ thống điện và tối ưu vận hành đang được thúc đẩy mạnh mẽ, trong đó xu hướng làm việc linh hoạt được xem là một lựa chọn đáng chú ý.

Tại Việt Nam, ngày 19/3, Thủ tướng đã ban hành Chỉ thị 09/CT-TTg, yêu cầu tăng cường tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và phát triển phương tiện giao thông điện. Văn bản này khuyến khích các cơ quan, doanh nghiệp chủ động triển khai các giải pháp phù hợp nhằm giảm áp lực lên hệ thống năng lượng.

Trong bối cảnh này, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa thông báo sẽ triển khai mô hình làm việc “hybrid” đối với khối back-office (văn phòng hậu cần) từ ngày 26/3. Theo kế hoạch, nhân sự sẽ làm việc luân phiên giữa trực tiếp và trực tuyến (online), tùy theo tính chất công việc.

Việc áp dụng mô hình này được cho là có thể góp phần giảm nhu cầu sử dụng điện tại văn phòng, đặc biệt trong bối cảnh chi phí năng lượng có xu hướng gia tăng. Đồng thời, các hoạt động như họp trực tuyến, số hóa quy trình và tăng cường phối hợp từ xa cũng đang được nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh nhằm duy trì hoạt động liên tục.

Đại diện Sacombank cho biết mô hình làm việc linh hoạt không chỉ là giải pháp thích ứng trước bối cảnh thị trường năng lượng biến động, mà còn phù hợp với chiến lược chuyển đổi số và phát triển bền vững của ngân hàng. Đây cũng là bước đi hướng tới xây dựng môi trường làm việc hiện đại, linh hoạt và hiệu quả hơn.

Trong thời gian tới, ngân hàng này cho biết sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá để điều chỉnh mô hình phù hợp với tình hình thực tế, hướng tới tối ưu vận hành, kiểm soát chi phí và sử dụng năng lượng hiệu quả.