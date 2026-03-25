Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít

  • Thứ tư, 25/3/2026 14:21 (GMT+7)
Chiều 25/3, liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo về việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu, áp dụng từ 14h cùng ngày.

Giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 25/3 giảm mạnh. Ảnh: Việt Linh.

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 3.890 đồng, xuống 29.950 đồng một lít. Tương tự, E5 RON 92 hạ 2.040 đồng, có giá mới 28.070 đồng.

Dầu diesel được điều chỉnh giảm 1.770 đồng/lít còn 37.890 đồng/lít, dầu hỏa giảm 4.100 đồng/lít còn 36.350 đồng/lít; dầu mazut giảm 2.360 đồng/lít còn 20.240 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan điều hành tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, Quỹ bình ổn chi sử dụng xăng khoáng, dầu hỏa và dầu mazut ở mức 3.000 đồng/lít, còn dầu diesel ở mức 4.000 đồng/lít.

Trong 8 kỳ điều hành giá gần đây, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã liên tiếp chi sử dụng Quỹ bình ổn giá để hạ nhiệt đà tăng của nhiên liệu trong nước.

Theo Bộ Công Thương, mức tăng giá trong nước vẫn được kiểm soát thấp hơn đáng kể so với thế giới một phần nhờ sử dụng Quỹ bình ổn giá. So với khu vực, giá xăng dầu của Việt Nam hiện ở mức trung bình và thấp hơn so với một số quốc gia có chung đường biên giới.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG KỂ TỪ CUỐI NĂM 2025

Nhãn 4/12 11/12 18/12 25/12 31/12 8/1/2026 15/1 22/1 29/1 5/2 12/2 20/2 26/2 5/3 7/3 11/3 11/3 12/3 14/3 19/3 24/3 25/3
Xăng RON 95 đồng/lít 20460 20080 19620 19000 18910 18560 18710 18630 18840 18880 19290 19150 20150 22340 27040 29120 25240 25570 25570 30690 33840 29950
Xăng E5 RON 92
19820 19610 19230 18710 18430 18230 18370 18280 18330 18430 18830 18630 19520 21440 25220 26570 22950 22500 22500 27170 30110 28070

Đến nay, nguồn cung xăng dầu trong nước cơ bản vẫn được bảo đảm. Sản lượng tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã tăng 10,5%, đủ nguyên liệu sản xuất đến đầu tháng 5, trong khi Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn đủ nguyên liệu duy trì sản xuất đến hết tháng 4. Hoạt động nhập khẩu cũng ghi nhận mức tăng tích cực, góp phần quan trọng trong việc ổn định nguồn cung thị trường.

Bộ Công Thương cho hay xung đột quân sự tại Trung Đông từ ngày 28/2 tiếp tục leo thang, tạo ra "nút thắt năng lượng lớn nhất từ trước tới nay", khi khoảng 11 triệu thùng dầu/ngày và 140 tỷ m3 khí đốt bị gián đoạn.

"Cú sốc" năng lượng quy mô lớn này không chỉ đẩy giá dầu thô vượt ngưỡng 100 USD/thùng mà còn lan rộng tác động tới lạm phát, chi phí nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Theo báo cáo của Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), thị trường xăng dầu chịu áp lực kép khi nguồn nguyên liệu cho sản xuất bị gián đoạn, đồng thời hoạt động nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do các quốc gia trong khu vực áp dụng biện pháp hạn chế xuất khẩu xăng dầu. Đáng chú ý, nguồn cung đầu vào của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - chiếm khoảng 40% sản lượng tiêu thụ trong nước - bị ảnh hưởng đáng kể.

Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã đề xuất với Chính phủ giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng dầu về 0% để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn cung trong bối cảnh thị trường quốc tế thu hẹp.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đẩy mạnh khai thác dầu thô, tìm kiếm nguồn nguyên liệu thay thế cho Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, nâng công suất các nhà máy lọc dầu hiện hữu và đưa các nhà máy Ethanol, Condensat vào hoạt động. Các biện pháp này nhằm bù đắp nguồn cung thiếu hụt, giảm áp lực lên thị trường.

TP.HCM ra chỉ đạo mới trước biến động giá xăng dầu

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành theo dõi biến động giá xăng dầu, kiểm tra việc kê khai giá vé vận tải và đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho hoạt động giao thông trên địa bàn.

23:22 16/3/2026

Thủ tướng: Không để thiếu xăng dầu trong mọi trường hợp

Chiều tối ngày 16/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để tiếp tục cho ý kiến về các giải pháp bảo đảm cung ứng và bình ổn giá xăng dầu.

20:42 16/3/2026

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ dầu thô cho Việt Nam từ kho dự trữ

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đã có thư gửi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đề nghị Nhật Bản hỗ trợ dầu thô từ nguồn dự trữ, nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trước rủi ro Trung Đông.

12:11 17/3/2026

Liên Phạm

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

Giá bạc tăng mạnh lên 76 triệu đồng/kg

14:35 25/3/2026

Sau chuỗi ngày giảm sâu, giá bạc trong nước đồng loạt phục hồi theo đà tăng của thị trường thế giới, với phân khúc bạc thỏi ghi nhận mức tăng mạnh nhất, phổ biến 6-7 triệu/kg.

Sắp diễn ra 'cuộc đua' tăng vốn của nhiều ngân hàng

11:58 25/3/2026

Mùa đại hội cổ đông ngân hàng năm nay sẽ chứng kiến cuộc đua tăng vốn và tái cấu trúc quyết liệt nhất. Đằng sau đó là sức ép kép: Quy mô tài sản phình to và chuẩn mực an toàn bị siết chặt.

