Chi phí nhiên liệu tăng cao, xe điện mini giá rẻ sẽ lên ngôi?

Những mẫu xe điện mini với giá chưa đến 300 triệu đồng liệu có trở thành phương tiện lên ngôi ở thời điểm giá xăng dầu tăng cao?

Giá nhiên liệu như xăng, dầu đang tăng cao khoảng 30-40% so với trước. Đây cũng là thời điểm mà nhiều người tìm kiếm các mẫu xe điện giá rẻ với mục đích tiết kiệm chi phí vận hành.

Ưu điểm của các mẫu xe này là giá xe rẻ, chi phí vận hành thấp cùng thiết kế nhỏ nhắn, dễ luồn lách ở các ngõ ngách trong nội ô thành phố. Tất nhiên, các mẫu xe này đều có trang bị cơ bản, công nghệ bên trong xe dừng ở mức "chấp nhận được" chứ không thể đòi hỏi quá nhiều.

Thị trường Việt đang và sẽ có những sản phẩm xe điện mini giá rẻ, phù hợp với nhu cầu này.

VinFast Minio Green

Minio Green là mẫu ôtô điện có giá thấp nhất của VinFast hiện tại. Ban đầu, xe được dành riêng cho nhóm khách hàng xe dịch vụ. Hiện tại, nhiều chiếc Minio Green đã bắt đầu được giao đến tay khách hàng và di chuyển trên đường phố.

Điểm cộng lớn nhất của Minio Green là thiết kế nhỏ gọn. Các kích thước dài x rộng x cao của VinFast Minio Green lần lượt 3.090 x 1.496 x 1663 mm, chiều dài cơ sở 2.065 mm.

Khoảng sáng gầm xe Minio Green đạt 165 mm. Điều này giúp mẫu xe điện dễ dàng di chuyển trong các ngõ ngách dễ dàng. Tuy nhiên điều này cũng khiến không gian bên trong khoang lái của Minio Green không quá rộng rãi.

Minio Green đang được bán với giá 269 triệu đồng đã bao gồm pin. Ảnh: Phong Vân.

Bù lại, khu vực táp lô với các màn hình sau vô lăng sắc nét, hiển thị đầy đủ thông tin về chế độ lái, vận tốc và dung lượng pin. Cụm phím vật lý điều chỉnh hệ thống điều hòa không khí, khóa cửa xe và tắt/mở đèn hazard cũng được đặt tại trung tâm táp-lô.

VinFast Minio Green được trang bị motor điện dẫn động cầu sau, cung cấp công suất tối đa 40 mã lực, mô-men xoắn cực đại 65 Nm. Mẫu xe điện cỡ nhỏ đi kèm 2 chế độ lái Eco và Normal. Bộ pin dưới sàn xe có dung lượng 18,3 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 210 km/lần sạc.

Với mức giá 269 triệu đồng, Minio Green là cái tên đáng cân nhắc với các khách hàng ưu tiên tiết kiệm chi phí, mong muốn tìm mua một mẫu xe thứ 2 cho gia đình dành riêng để di chuyển trong phố.

Bestune Xiaoma

Tháng 4/2025, những mẫu ôtô điện siêu mini từ Bestune được giới thiệu tại Việt Nam.

Đây cũng là một trong những mẫu xe thuộc phân khúc siêu nhỏ giá rẻ, hướng đến nhóm khách hàng trẻ ở đô thị. Tương tự Minio Green, kích thước của Xiaoma khá nhỏ gọn, lần lượt là 3.000 x 1.510 x 1.630 mm (dài x rộng x cao), trục cơ sở 1.953 mm.

Điểm cộng của mẫu xe là thiết kế nhỏ nhắn, bầu bĩnh đáng yếu, đi cùng các tùy chọn màu sơn hợp xu hướng như hồng, xanh nhạt, trắng be. Bên trong khoang lái, Bestune Xiaoma cũng được trang bị một mà LCD 7 inch sau vô lăng hiển thị thông tin.

Bestune Xiaoma có thiết kế trẻ trung, màu sắc thời trang. Ảnh: Bestune.

Xe được trang bị động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu công suất 20 kW (27 mã lực) hoặc 30 kW (40 mã lực) trên bản cao cấp, mô-men xoắn lần lượt 85 Nm và 90 Nm. Bộ pin 13,9 kWh cho phạm vi hoạt động khoảng 170 km/lần sạc.

Tại Việt Nam, Bestune Xiaoma được bán với giá khoảng 199 triệu đồng. Điểm khiến người mua mẫu xe này lăn tăn đến từ hệ thống phân phối. Khác với một số thương hiệu ôtô Trung Quốc trên thị trường, Bestune Xiaoma được phân phối qua một đơn vị nhập khẩu tư nhân.

Nano S05

Nano S05 là mẫu xe điện siêu mini được TMT Motors lên kế hoạch sản xuất và phân phối từ tháng 6 năm nay. Khác với Wuling Bingo hay MiniEV, chiếc Nano S05 được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu xe điện Silence S04 tại châu Âu. Xe cũng chỉ có 2 thay vì 4 chỗ ngồi.

Được định vị ở nhóm micro car, Nano S05 có kích thước 2.280 x 1.290 x 1.590 mm, tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng ở nội đô, thường xuyên di chuyển ở các ngõ nhỏ.

Bên trong khoang lái của Nano S05 có thiết kế tối giản với màn hình hiển thị thông tin kích thước khoảng 5 inch, hệ thống điều hòa, kính chỉnh điện, cổng sạc USB và giá đỡ điện thoại.

TMT Nano S05 dự kiến có 2 cấu hình pin. Ảnh: TMT Motors.

Điểm đặc biệt của mẫu xe điện này là cấu hình pin. Theo TMT Motors, Nano S05 được lắp một pin cố định dưới sàn xe và một pin có thể tháo rời, giúp người dùng linh hoạt trong việc nạp sạc. Bộ pin cho phạm vi hoạt động khoảng 120-150 km/lần sạc. Sức mạnh của xe chưa được công bố chi tiết nhưng hứa hẹn mang lại tốc độ tối đa khoảng 85 km/h. Xe dự kiến có giá khoảng 148 triệu đồng.

Tuy nhiên TMT không phải lần đầu tiên đưa ra các bản kế hoạch to lớn như vậy. Trước đó, hãng từng đặt mục tiêu xây dựng hạ tầng 10.000 trụ sạc, tung ra loạt xe máy, xe điện cho người dùng Việt. Song đến nay mọi thứ vẫn chỉ đang là "giấc mơ" trên giấy. Vì vậy, hiện chưa rõ khi nào Nano S05 sẽ xuất hiện.

Nếu ra mắt, đây sẽ là một cái tên đáng cân nhắc, đặc biệt ở thời điểm giá xăng dầu tăng cao và hạ tầng trạm sạc cho các dòng xe điện ngoài VinFast không quá dày đặc.