Mercedes-AMG đặt mục tiêu doanh số toàn cầu 200.000 xe

Mercedes-AMG đặt cược vào chiến lược mở rộng sản phẩm và thế hệ động cơ mới để thúc đẩy tăng trưởng, hướng tới mục tiêu doanh số 200.000 xe toàn cầu vào năm 2030.

Mercedes-AMG đang chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với kế hoạch mở rộng danh mục sản phẩm, ra mắt hàng loạt mẫu xe mới và phát triển các hệ truyền động thế hệ tiếp theo. Thương hiệu hiệu suất cao của Mercedes-Benz đặt mục tiêu nâng doanh số toàn cầu lên 200.000 xe vào năm 2030.

Mercedes-AMG đặt mục tiêu bán 200.000 xe

Theo bản trình bày dành cho nhà đầu tư được công bố ngày 19/5 tại Los Angeles, Mercedes-AMG kỳ vọng đạt mức doanh số 200.000 xe mỗi năm vào cuối thập kỷ này. Nếu thành công, con số này sẽ cao hơn khoảng 38% so với mức 145.000 xe đã giao trong năm 2025. Trong năm 2015, doanh số toàn cầu của thương hiệu này chỉ đạt khoảng 69.000 xe.

Thương hiệu xe hiệu năng cao kỳ vọng đạt mức doanh số 200.000 chiếc mỗi năm vào cuối thập kỷ này. Nếu thành công, con số này sẽ cao hơn khoảng 38% so với mức 145.000 xe đã giao trong năm 2025.

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tự tin của Mercedes-AMG là kế hoạch đổi mới hệ truyền động. Thương hiệu hiệu suất cao này đang tập trung vào cả động cơ đốt trong thế hệ mới lẫn xe thuần điện hiệu suất cao.

Thương hiệu đã bước vào kỷ nguyên xe điện với mẫu Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe mới ra mắt vào tháng 5/2026. Mẫu xe này sử dụng 3 động cơ điện axial flux mạnh tối đa 1.169 mã lực, công nghệ chỉ được trang bị trên các sản phẩm độc quyền trong tương lai.

Thương hiệu đã bước vào kỷ nguyên xe điện với mẫu Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe mới ra mắt vào tháng 5/2026. Mẫu xe này sử dụng 3 động cơ điện axial flux mạnh tối đa 1.169 mã lực.

Bên cạnh đó, một động cơ V8 mới sẽ được giới thiệu vào nửa cuối năm 2026, cùng với động cơ 6 xy-lanh thế hệ mới. Mercedes-AMG đang thu gọn danh mục động cơ từ 10 biến thể xuống còn 4 loại chủ đạo, tập trung vào 2 nền tảng chính là V8 và I6.

Ông Schiebe cho biết động cơ V8 mới sẽ mạnh hơn nhưng vẫn đáp ứng các quy định khí thải hiện hành và trong tương lai. Cả 2 loại động cơ I6 và V8 đều được tinh chỉnh để phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Mỹ vẫn là thị trường trọng điểm của Mercedes-AMG

Mỹ hiện là một trong những thị trường lớn nhất của Mercedes-AMG, chiếm hơn 33% tổng doanh số toàn cầu. Thương hiệu đang phải cạnh tranh gay gắt với các đối thủ như BMW M, Audi với 2 dòng hiệu suất S và RS, Cadillac V-Series hay Genesis Magma.

Mỹ hiện là một trong những thị trường lớn nhất của Mercedes-AMG, chiếm hơn 33% tổng doanh số toàn cầu của thương hiệu. Mục tiêu tăng trưởng trên cũng sẽ góp phần giúp hãng tiến tới tham vọng 400.000 xe tại Mỹ mỗi năm vào cuối thập kỷ.

Dù vậy, hãng xe đến từ Đức đánh giá Mercedes-AMG vẫn là một trong những trụ cột quan trọng tại Bắc Mỹ. Mục tiêu tăng trưởng trên cũng sẽ góp phần giúp Mercedes-Benz tiến tới tham vọng đạt 400.000 xe tại Mỹ mỗi năm vào cuối thập kỷ.

Mercedes-AMG cho biết khách hàng lựa chọn thương hiệu này chủ yếu nhờ thiết kế ngoại thất, khả năng vận hành và cảm xúc khi lái xe. Vì vậy, chiến lược sản phẩm mới sẽ tập trung vào việc mở rộng độ phủ nhưng vẫn giữ bản sắc hiệu suất cao.

Dải sản phẩm Mercedes-AMG đầy hứa hẹn

Một trong những mẫu xe đáng chú ý là Mercedes-AMG G 63 Cabriolet, phiên bản mui trần đầu tiên dành cho thị trường Mỹ của dòng G-Class. Mẫu xe này dự kiến ra mắt toàn cầu vào năm 2028.

Một trong những mẫu xe đáng chú ý là Mercedes-AMG G 63 Cabriolet, phiên bản mui trần đầu tiên dành cho thị trường Mỹ của dòng G-Class. Mẫu xe này dự kiến ra mắt toàn cầu vào năm 2028.

Sau GT 4-Door Coupe thuần điện, Mercedes-AMG sẽ tiếp tục giới thiệu thêm 2 mẫu xe sử dụng nền tảng điện riêng của thương hiệu gồm một mẫu SUV - chiếc xe gầm cao đầu tiên được phát triển hoàn toàn tại tổng hành dinh AMG ở Affalterbach - cùng biến thể SUV coupe.

Ngoài ra, dòng coupe Mercedes-Benz CLE sẽ được bổ sung phiên bản mạnh hơn mang tên CLE 63 vào cuối năm 2027. CEO Mercedes-Benz USA Adam Chamberlain gọi đây là một mẫu xe "thuần AMG", giúp tăng độ nhận diện thương hiệu tại Bắc Mỹ.

Ngoài ra, dòng coupe Mercedes-Benz CLE sẽ được bổ sung phiên bản mạnh hơn mang tên CLE 63 vào cuối năm 2027, bên cạnh phiên bản giới hạn thuộc dải sản phẩm cao cấp nhất Mythos.

Một phiên bản CLE đặc biệt hơn cũng sẽ gia nhập bộ sưu tập Mythos - dòng xe giới hạn cao cấp của Mercedes-AMG. Mẫu xe này chỉ được sản xuất 30 chiếc và toàn bộ đã có chủ. Dòng Black Series, những mẫu xe đường phố phát triển từ xe đua, cũng đang hé lộ một sản phẩm mới đóng vai trò xe homologation cho mẫu xe đua GT3 sắp tới.

Với hàng loạt sản phẩm mới, Mercedes-AMG kỳ vọng danh mục sản phẩm của hãng sẽ trở nên đa dạng hơn đáng kể vào cuối thập kỷ, bao phủ từ xe động cơ đốt trong đến xe điện.