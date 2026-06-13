Xem trước thiết kế của BMW M3 thuần điện qua BMW M Concept Neue Klasse

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Trong khuôn khổ sự kiện 24 Hours of Le Mans 2026, BMW đã chính thức ra mắt mẫu xe ý tưởng BMW M Concept Neue Klasse hoàn toàn mới, được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ Neue Klasse Gen6.
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Có thể xem mẫu concept này như bản thiết kế trước của mẫu xe hiệu năng cao BMW M3 thuần điện, vốn có thể được hãng xe đến từ Đức ra mắt trong tương lai gần.
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Phần đầu xe của BMW M Concept Neue Klasse nổi bật với thiết kế mũi cá mập hướng về phía trước, cụm đèn và lưới tản nhiệt liền khối, đèn M Yellow Lights màu vàng lấy cảm hứng từ xe đua GT, cùng cản trước kiểu trimaran và các chi tiết khí động học.
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Mẫu xe điện này sử dụng bộ mâm đa chấu sơn đen, trang bị khóa trung tâm với phối màu đỏ - xanh đặc trưng BMW M, tạo liên kết trực tiếp với tinh thần đua xe motorsport.
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Gương chiếu hậu có thiết kế M Aero với hình dáng theo phong cách BMW M, đồng thời được tối ưu về khí động học để hỗ trợ hiệu suất vận hành của mẫu EV.
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Phần đuôi nổi bật với đèn hậu Track Light 3 chiều, bộ khuếch tán sau dạng nổi, thiết kế cản sau kiểu trimaran và cánh gió đuôi vịt (ducktail) giúp tăng lực ép xuống cầu sau.
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Nội thất BMW M Concept Neue Klasse sở hữu khoang lái hướng đến người lái với bảng taplo dạng nổi kết hợp bảng đồng hồ Panoramic iDrive, vật liệu dệt màu đen, chi tiết chiếu sáng lục giác đặc trưng M cùng các điểm nhấn màu đỏ thể thao.
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Hàng ghế trước trang bị ghế bucket seat với khả năng ôm giữ cơ thể tốt khi vận hành ở cường độ cao, đồng thời tích hợp các chi tiết kết cấu bằng vật liệu sợi tự nhiên.
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Hàng ghế sau tiếp tục mang phong cách thể thao và sử dụng chất liệu bọc Merino 2 tông màu xanh Bathurst Blue và đỏ Berry Red đặc trưng BMW M.
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BMW M Concept Neue Klasse sử dụng hệ truyền động BMW M eDrive với 4 motor điện, kết hợp cùng hệ thống BMW M Dynamic Performance Control để tối ưu khả năng phân bổ lực kéo và độ chính xác khi vận hành.
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Công nghệ điều khiển theo từng bánh xe giúp xe đạt khả năng bám đường tốt, phản hồi nhanh, khả năng tái tạo năng lượng cao và duy trì sự ổn định khi vận hành ở giới hạn.
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Xe được trang bị pin hơn 100 kWh, kiến trúc 800 V và cell pin Gen6 tối ưu cho BMW M, mang lại khả năng cung cấp công suất lớn cho hệ truyền động điện hiệu suất cao.
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BMW M Concept Neue Klasse mở ra chương mới cho dòng xe hiệu suất cao của BMW M trong kỷ nguyên điện hóa, dù thời điểm ra mắt bản thương mại vẫn chưa được công bố.
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