Bộ thân vỏ sợi carbon của siêu xe McLaren P1 có giá 213.000 USD

Sau đó, bộ thân vỏ "nguyên zin" đã được đại lý siêu xe mua lại vào năm 2025. Sau khi chiếc McLaren P1 này có chủ nhân mới vào năm ngoái, dàn áo gốc cũng được đăng bán đấu giá vào tháng 6/2026.