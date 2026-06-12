Bộ thân vỏ sợi carbon của siêu xe McLaren P1 có giá 213.000 USD

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Nhà sưu tập Michael Fux từng là chủ nhân của siêu xe McLaren P1 mang số thứ tự thứ 2 trong 375 chiếc. Tuy nhiên, ông không hài lòng với màu sơn xanh nguyên bản và quyết định nâng cấp toàn bộ thân vỏ bằng sợi carbon lộ thiên màu xanh.
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Sau đó, bộ thân vỏ "nguyên zin" đã được đại lý siêu xe mua lại vào năm 2025. Sau khi chiếc McLaren P1 này có chủ nhân mới vào năm ngoái, dàn áo gốc cũng được đăng bán đấu giá vào tháng 6/2026.
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Bộ thân vỏ này được sơn màu xanh Metallic Green, đi kèm với một số chi tiết sợi carbon lộ thiên tại cánh gió trước, hốc và tấm ốp sườn. Nguồn cảm hứng cho những đường nét đặc biệt của P1 lấy cảm hứng từ loài cá buồm đại dương.
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Được làm từ chất liệu CFRP, phụ tùng này được kết nối trực tiếp với khung sườn MonoCage, vốn cũng bằng sợi carbon. Các thông số cho thấy ngày sản xuất là 17/3/2014.
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Bằng việc ứng dụng các chất liệu siêu nhẹ, McLaren P1 có khối lượng khô khoảng 1.395 kg, mặc dù được trang bị thêm động cơ điện phụ trợ và bộ pin điện cho hệ thống hybrid.
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Theo thông số của nhà sản xuất, siêu xe có công suất 916 mã lực này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,8 giây, trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h.
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Sau nhiều lần trả giá, bộ thân vỏ này đã tìm được chủ nhân mới với số tiền 213.000 USD. Con số này còn cao hơn giá khởi điểm của mẫu xe mui trần Porsche 911 Targa 4 GTS tại Mỹ, vốn có giá chỉ từ 203.300 USD.
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Chiếc McLaren P1 mang số thứ tự thứ 2 đã được bán đấu giá vào năm ngoái với số tiền kỷ lục 1,877 triệu USD. Việc thay thế phụ tùng cho siêu xe này cũng đắt không kém khi bộ pin điện cho hệ thống hybrid lên đến 156.700 USD vào năm 2024.
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