Siêu xe Ferrari 12Cilindri đã đến Việt Nam?

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Theo nguồn tin của Znews - Tri Thức, một chiếc Ferrari 12Cilindri đã được nhập khẩu vào Việt Nam vào giữa tháng 5/2026. Siêu xe này được sản xuất vào năm 2025.
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Ra mắt toàn cầu vào tháng 5/2024, Ferrari 12Cilindri là mẫu xe kế nhiệm của 812 Superfast. Trong tiếng Italy, 12Cilindri có nghĩa là "12 xy-lanh", vốn thể hiện sự tự hào của thương hiệu về cỗ máy hút khí tự nhiên trứ danh.
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Theo thông tin tra cứu, siêu xe này mang màu sơn đỏ Rosso Imola. So với sắc đỏ Rosso Corsa truyền thống, bề mặt hoàn thiện này tối màu hơn, vốn lấy cảm hứng từ trường đua Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) nổi tiếng tại Italy.
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Thay vì sử dụng bộ mâm "xoáy" quen thuộc, người đặt hàng đã lựa chọn kiểu mâm tiêu chuẩn kích thước 21 inch sơn đen, kết hợp cùm phanh màu vàng Giallo bắt mắt.
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Ngoài ra, siêu xe này còn được nâng cấp gói ngoại thất sợi carbon với nhiều chi tiết được làm từ loại vật liệu siêu bền và nhẹ này ở cản trước, ốp hông, khuếch tán gió sau...
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Nội thất của chiếc Ferrari 12Cilindri đầu tiên tại Việt Nam vẫn giữ tông màu tối chủ đạo. Bề mặt taplo được bọc da cao cấp cùng Alcantara, trong khi vô lăng được ốp sợi carbon.
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Điểm đáng giá trên chiếc xe này là bộ ghế đua Daytona bằng sợi carbon siêu nhẹ, kết hợp cùng với chất liệu vi sợi Alcantara màu đỏ và logo ngựa chồm màu đen thêu trên tựa đầu.
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Ngoài bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 15.6 inch và màn hình trung tâm 10.25 inch, xe còn được trang bị thêm màn hình dành cho ghế phụ kích thước 8.8 inch.
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Trái tim của Ferrari 12Cilindri, đúng với tên gọi, là khối động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5L, cho ra công suất tối đa 830 mã lực và mô-men xoắn cực đại 678 Nm.
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Đi kèm là hộp số ly hợp kép 8 cấp DCT và hệ dẫn động cầu sau. Ferrari 12Cilindri có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 340 km/h.
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Phím xoay Manettino tại vô lăng cho phép thay đổi các chế độ như Wet, Sport, Race, CT Off và ESC Off. Ngoài ra, xe còn có thêm chế độ Bumpy Road dành cho đường gồ ghề.
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Tại Việt Nam, Ferrari 12Cilindri vẫn chưa ra mắt. Mức giá trung bình của siêu xe này trên thị trường thứ cấp vào khoảng 700.000 USD, tùy theo các option được chọn.
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