Bản sao Trung Quốc của 'xe con bọ' có bản nâng cấp, mạnh 201 mã lực

Ora Ballet Cat - mẫu hatchback thường được gọi là bản sao của "xe con bọ" Volkswagen Beetle - chuẩn bị có bản nâng cấp, cải thiện sức mạnh động cơ.

Theo Car News China, Great Wall Motors vừa nộp hồ sơ đăng ký bản nâng cấp dành cho hatchback thuần điện Ora Ballet Cat - mẫu xe thường được xem như bản sao của “xe con bọ” Volkswagen Beetle.

Ora Ballet Cat gia nhập thị trường Trung Quốc vào năm 2022 với giá dao động 193.000-223.000 NDT (khoảng 28.495- 32.925 USD ). Mẫu hatchback thuần điện sở hữu ngoại hình lấy cảm hứng từ Volkswagen Beetle, mang tỷ lệ thân xe tương tự với hốc bánh nhô cao, kính chắn gió gần phẳng và mui xe vuốt dốc.

Với định vị một mẫu xe dành cho nữ giới, Ora Ballet Cat được trang bị chế độ lái dành cho phái đẹp (Lady Driving Mode) cho phép giữ khoảng cách xa hơn so với các xe phía trước. Mẫu hatchback điện cũng trang bị sẵn camera selfie trong xe, chế độ Warm Man Mode cho phép bật hệ thống sưởi và điều hòa không khí bằng một nút bấm nhằm giảm bớt sự khó chịu của khách hàng nữ trong kỳ kinh nguyệt.

Tuy vậy, Ora Ballet Cat ở lần ra mắt đầu tiên lại không phải là mẫu xe quá thành công. Trong giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 6 năm nay, doanh số lũy kế của Ora Ballet Cat tại Trung Quốc chỉ đạt 8.523 xe, theo dữ liệu của China EV DataTracker.

Bất chấp kết quả kinh doanh không mấy thành công, Great Wall Motors vẫn giữ lại Ballet Cat, thậm chí chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp cho mẫu xe này, dự kiến đổi tên thành Ora 6.

Tên gọi mới được đánh giá phù hợp với chiến lược của thương hiệu Ora cũng như Great Wall Motors. Trước đó, nhà sản xuất ôtô này đã ra mắt Ora 5 và trình làng khách hàng Italy. Mẫu wagon thuần điện Ora 7 cũng chuẩn bị gia nhập trong tương lai.

Ở bản nâng cấp, Ora 6 tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế ngoại thất của Ora Ballet Cat hiện hành, với cụm đèn pha thiết kế kiểu dễ thương tích hợp vào hốc bánh, cùng nhiều chi tiết mạ crom xung quanh.

Các kích thước dài x rộng x cao của Ora 6 lần lượt 4.401 x 1.853 x 1.681 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. Ora 6 có khối lượng không tải 1.750 kg, được trang bị mâm 18 inch với cổng sạc đặt gần cột A.

Ở bản nâng cấp, mẫu hatchback được trang bị motor điện QT36TZ220001 cung cấp công suất 201 mã lực, trội hơn mức 169 mã lực trên phiên bản Ora Ballet Cat hiện hành.

Nhờ đó, tốc độ tối đa của xe tăng từ 155 km/h lên thành 180 km/h. Gói pin LFP do Svolt cung cấp, tuy nhiên chưa rõ dung lượng.