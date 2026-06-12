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Xe EV

Mẫu xe Trung Quốc trông như bản lai giữa Volkswagen và Porsche

  • Thứ sáu, 12/6/2026 07:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Thương hiệu Ora của Great Wall Motors trình làng Ora 7 với ngoại trang như sự kết hợp giữa Volkswagen và Porsche.

Theo Car News China, thương hiệu Ora của Great Wall Motors vừa ra mắt mẫu xe mới Ora 7, sở hữu ngoại hình như được kết hợp giữa Volkswagen và Porsche.

Ngay từ phiên bản wagon, phần đầu xe Ora 7 đã mang phong cách của dòng xe Volkswagen Beetle với nắp ca-pô dốc và cụm đèn pha tròn, kết hợp một hốc gió thanh mảnh cùng họa tiết hình học trên cản trước.

Nhìn từ bên hông, đường chân kính và kiểu thiết kế ô cửa sổ lại gợi nhớ đến Porsche Cayenne. Phần thân xe sở hữu các đường cong bo tròn, kính lái dốc nhẹ, cổng sạc đặt gần hốc bánh trước. Mẫu xe điện của Ora cũng sẽ được cung cấp các tùy chọn mâm xe 18 inch và 19 inch.

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Phần đuôi xe có phần đơn giản hơn, nhưng vẫn có cụm đèn hậu hình giọt nước và cửa cốp sau kèm gạt mưa. Ora 7 cũng được trang bị một cánh lướt gió, trong khi phần cản sau không có điểm nào quá cầu kỳ.

Phiên bản sedan về cơ bản giống với biến thể wagon, nhưng sở hữu kiểu mái xe có phần thể thao hơn cùng với phần thân trên gợi nhớ đến các thế hệ Panamera đời cũ. Thay vì cửa cốp dạng hatchback, Ora 7 bản sedan được trang bị một khoang chứa đồ cỡ nhỏ, đồng thời loại bỏ hoàn toàn gạt mưa phía sau.

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Thông tin do MIIT cung cấp cho thấy 2 biến thể của Ora 7 có cùng chiều dài cơ sở 2.870 mm, nhưng chiều dài tổng thể bản wagon là 4.820 mm, trong khi bản sedan có chiều dài tổng thể tương đương 4.890 mm. Biến thể sedan cũng có phần mui thấp hơn 17 mm.

Chi tiết hệ truyền động cũng như dung lượng pin chưa được công bố. Nhiều khả năng Ora 7 sẽ được trang bị motor điện với các tùy chọn công suất đầu ra 201 mã lực hoặc 215 mã lực. Mẫu xe điện của Great Wall Motors có thể đạt đến tốc độ tối đa 180 km/h.

Sách hay đọc trên xe

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