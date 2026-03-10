Hãng xe lớn của Trung Quốc thừa nhận đạo nhái, xin lỗi Land Rover

Wei Jianjun là Chủ tịch tập đoàn Great Wall Motor (GWM) đã chính thức đăng video xin lỗi Land Rover vì hãng xe Trung Quốc này đã đạo nhái ý tưởng quảng cáo.

Sự việc bắt đầu khi thương hiệu xe Trung Quốc hạng sang, Wey của GWM, tung ra tấm áp phích quảng bá cho mẫu SUV flagship V9X. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã nhanh chóng phát hiện ra sự tương đồng đến kinh ngạc với chiến dịch "Hidden Force" của Range Rover Sport năm 2025.

Bức ảnh gốc của Land Rover chụp một người đàn ông mặc đồ lịch lãm đứng cạnh chiếc Range Rover Sport màu đen và đưa tay về phía mui xe trong bối cảnh ánh sáng đỏ rực cùng khói mờ ảo. Áp phích của Wey V9X gần như là một bản đạo nhái khi cũng sử dụng bố cục, góc chụp, cách tạo dáng của người mẫu cho đến hiệu ứng ánh sáng đỏ và khói phía sau không khác biệt.

"Sau khi xác minh thì tấm áp phích này thực sự đã được đạo nhái và không có lời bào chữa nào cho việc này" ông Wei Jianjun đã chia sẻ đầy thẳng thắn trên mạng xã hội vào ngày 6/3.

Chủ tịch GWM cũng gửi lời xin lỗi đến Land Rover cùng nhà thiết kế gốc của bức ảnh và những khách hàng đã tin tưởng thương hiệu. Ông khẳng định GWM sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về mặt pháp lý và kinh tế đối với hành vi vi phạm bản quyền này.

Quảng cáo của Wey (bên trái) trông hệt một bản sao của quảng cáo chiếc Range Rover Sport (phải). Ảnh: Wey, Land Rover.

Ngay sau đó thì CEO của thương hiệu Wey là ông Zhao Yongpo cũng lên tiếng nhận trách nhiệm và gọi đây là "sự lơ là nhiệm vụ nghiêm trọng" đồng thời cho biết đã gỡ bỏ toàn bộ tài liệu vi phạm trên các nền tảng chính thức.

Phản hồi trước động thái này, đại diện phía Range Rover đã đăng tải thông điệp trên Weibo.

"Sự chân thành và trách nhiệm là sự chứng thực tốt nhất cho một thương hiệu và chúng tôi chúc Great Wall Motor mọi điều tốt đẹp", trích bài đăng từ Range Rover.

Wey V9X là mẫu SUV 6 chỗ cao cấp nhất của GWM được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với các đối thủ như Aito M9 hay Li L9 nhưng sự cố truyền thông này chắc chắn sẽ là bài học đắt giá cho hãng xe Trung Quốc trong hành trình xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trên thị trường quốc tế.