Ở chung cư, mua xe máy điện nào phù hợp?

So với người ở nhà đất, nhóm khách hàng mua xe máy điện ở chung cư cần quan tâm hơn đến vị trí sạc, sự thuận tiện khi di chuyển và đỗ xe.

Hiện tại, thị trường Việt xuất hiện hàng loạt mẫu xe máy điện, nhắm đến nhiều tệp khách hàng khác nhau ở đa dạng phân khúc. Vậy với những người đang ở chung cư, mẫu xe máy điện nào sẽ phù hợp?

Khó sạc pin dưới hầm

Ngoại trừ các căn hộ thuộc VinGroup, đa phần chung cư hiện nay đều chưa được lắp đặt hệ thống trạm sạc dưới hầm gửi xe. Các chung cư phần lớn khá dè dặt trong việc phát triển hệ thống trạm sạc vì lo ngại nguy cơ cháy nổ, vì thế tại nhiều chung cư, xe máy điện thường được gom vào một khu vực dễ quan sát, cứu hộ cũng như không được phép sạc.

Ngoài ra, chỉ có hệ thống xe máy điện của VinFast là có hạ tầng trạm sạc công cộng, có thể là lựa chọn của khách hàng ở chung cư. Khi đó, dù không được sạc tại nhà, chủ xe có thể sạc tại các trạm sạc công cộng, trung tâm thương mại...

Vì vậy nhìn chung nếu không phải xe máy điện của VinFast, việc sở hữu các mẫu xe máy điện sạc trực tiếp vào xe sẽ có phần bất tiện với người ở chung cư. Khi đó, những mẫu xe máy điện đổi pin, sạc pin riêng sẽ là nhóm sản phẩm phù hợp hơn với nhóm khách hàng này.

Các trụ sạc xe máy điện hiện đa số xuất hiện ở các hầm xe trung tâm thương mại, chung cư thuộc VinGroup. Ảnh: Việt Hà.

Những mẫu xe máy điện sạc qua pin hoặc đổi pin không yêu cầu người dùng phải sạc trực tiếp xe thông qua trạm, giảm nỗi lo về việc tìm kiếm nơi sạc xe.

Trong đó, xe đổi pin cũng là nhóm sản phẩm mới đang được các hãng tập trung phát triển. Dù hiện tại số lượng vẫn chưa quá nhiều như xe điện sạc pin trực tiếp, song khi hạ tầng đổi pin của các thương hiệu đi vào hoạt động ổn định, xe máy điện đổi pin sẽ giải quyết được phần nào lo lắng của người dùng về phạm vi hoạt động của xe, dung lượng pin hay quãng đường di chuyển.

Chọn xe máy điện sạc, đổi pin nào?

Hai thương hiệu chủ lực đang phát triển các mẫu xe sạc pin, đổi pin trên thị trường là VinFast và Honda. Trong đó, Viper hay Feliz II là 2 mẫu xe máy điện đổi pin mới, vừa được mở đặt cọc.

VinFast Viper được bán với giá 39,9 triệu đồng, trong khi Feliz II có giá 24,9 triệu đồng. Mức giá trên chưa bao gồm giá pin thứ 2 đi kèm, chi phí thuê pin và đặt cọc.

Trong trường hợp mua kèm pin, giá của Viper và Feliz II tăng lên thành lần lượt là 45,5 triệu và 30,5 triệu đồng.

Chi phí thuê pin trước đó được công bố khoảng 175.000 đồng/tháng cho một pin, hoặc lên mức 300.000 đồng/tháng nếu khách hàng thuê 2 pin. Khách hàng có thể tự sạc pin tại nhà, hoặc tham gia gói đổi pin miễn phí tại các trụ đổi pin của VinFast đang được áp dụng ưu đãi miễn phí đổi pin đến tháng 6/2028.

VinFast Viper, được bán với giá 39,9-45,5 triệu đồng. Ảnh: VinFast.

Hiện, hạ tầng trụ đổi pin của VinFast đang phát triển dày đặc với mục tiêu đạt mốc 45.000 trụ trong quý I. Vì vậy với các khách hàng ưu tiên sự thuận lợi khi sử dụng, 2 mẫu xe đổi pin của VinFast sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc.

Với Honda, CUV e: đang là mẫu xe duy nhất áp dụng cách sạc, đổi pin. Hiện, CUV e: được bán dưới 2 hình thức là cho thuê và mua kèm pin. Chi phí thuê pin dao động 250.000 đồng/tháng, trong khi giá bán kèm pin là 65 triệu, cao hơn mức giá bản thuê pin 20 triệu đồng.

Mỗi xe đi kèm 2 dock sạc cỡ lớn để khách hàng chủ động sạc pin tại nhà. Điểm trừ là pin của Honda khá nặng, khoảng 10 kg mỗi khối pin, và gây nhiều bất tiện với người ở chung cư phải đỗ xe ở xa thang máy. Như đã nói, xe điện tại hầm chung cư phần lớn được quy hoạch đỗ ở khu vực riêng để phòng tránh cháy nổ, nên không phải ai cũng có được vị trí tiện lợi để mang vác pin lên nhà sạc.

Ngoài ra đối với bản thuê pin, người dùng có thể chọn đổi pin tại các tủ pin đang được lắp đặt tại hệ thống HEAD, dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 4.

Honda CUV e: có đi kèm dock sạc để người dùng chủ động sạc tại nhà. Ảnh: Đan Thanh.

Tóm lại, đối với cư dân chung cư hiện nay, sự tiện lợi không còn nằm ở dung lượng pin lớn mà nằm ở khả năng "di động" của nguồn năng lượng. Những mẫu xe như VinFast Viper hay Honda CUV e: với hệ thống pin rời đã giải quyết triệt để nỗi lo thiếu trạm sạc dưới hầm gửi xe.

Tùy vào ngân sách và mạng lưới trạm đổi pin thuận tiện quanh khu vực sinh sống, người dùng có thể chọn hệ sinh thái phủ rộng của VinFast hay sự bền bỉ đáng tin cậy từ Honda.