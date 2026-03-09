Căng thẳng chip Nexperia lại tiếp tục leo thang

Căng thẳng giữa hãng chip Hà Lan Nexperia và chi nhánh tại Trung Quốc đang leo thang trở lại, khiến Bắc Kinh cảnh báo nguy cơ tái diễn khủng hoảng chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, đặc biệt trong ngành công nghiệp ôtô.

Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo thế giới có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng bán dẫn mới, trong bối cảnh tranh chấp giữa hãng chip Hà Lan Nexperia và chi nhánh tại Trung Quốc tiếp tục leo thang.

Diễn biến mới của tranh chấp nhà máy chip Nexperia

Theo tuyên bố của cơ quan này, những "xung đột mới" giữa trụ sở Nexperia tại Hà Lan và đơn vị tại Trung Quốc có thể gây gián đoạn sản xuất và làm bùng phát trở lại tình trạng thiếu chip với quy mô toàn cầu.

Trước đó, vào tháng 10/2025, hoạt động sản xuất của ngành công nghiệp ôtô thế giới đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi Bắc Kinh áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với các vi mạch sản xuất tại Trung Quốc.

Khủng hoảng tranh chấp quyền quản lý tại công ty chip Nexperia giữa trụ sở tại Hà Lan và nhà máy tại Trung Quốc vẫn chưa được giải quyết triệt để, mặc dù chính quyền hai nước đã can thiệp mạnh mẽ.

Động thái này diễn ra sau khi chính phủ Hà Lan tịch thu quyền kiểm soát công ty từ tập đoàn mẹ Trung Quốc Wingtech. Các chip của Nexperia được sử dụng rộng rãi trong nhiều hệ thống điện tử trên ôtô.

Dù tình trạng thiếu chip đã phần nào hạ nhiệt sau các cuộc đàm phán ngoại giao, mâu thuẫn giữa trụ sở Nexperia tại Hà Lan và đơn vị tại Trung Quốc lại ngày càng căng thẳng. Trong khi phía Hà Lan ủng hộ việc loại bỏ quyền kiểm soát của Wingtech, phía chi nhánh Trung Quốc yêu cầu khôi phục quyền này.

Khủng hoảng chip Nexperia đe dọa nền công nghiệp ôtô

Cảnh báo mới của Bắc Kinh được đưa ra chỉ một ngày sau khi bộ phận đóng gói chip của Nexperia tại Trung Quốc cáo buộc trụ sở ở Hà Lan đã vô hiệu hóa toàn bộ tài khoản văn phòng của nhân viên tại nước này. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hành động này đã "kích động các xung đột mới và tạo thêm khó khăn cho các cuộc đàm phán giữa các bên".

Cơ quan này cũng cho rằng Nexperia tại Hà Lan đã "làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động sản xuất và vận hành bình thường của công ty", đồng thời cảnh báo nếu điều này dẫn đến một cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu mới, Hà Lan sẽ phải chịu "toàn bộ trách nhiệm".

Nexperia tại Hà Lan không phủ nhận việc thực hiện các thay đổi liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin. Tuy nhiên, công ty bác bỏ cáo buộc rằng hành động này đã ảnh hưởng đến sản xuất tại nhà máy lắp ráp và kiểm định chip của hãng ở tỉnh Quảng Đông.

Tranh chấp bắt đầu leo thang từ tháng 9/2025, khi chi nhánh Nexperia tại Trung Quốc tuyên bố hoạt động độc lập sau khi quyền kiểm soát của Wingtech bị loại bỏ. Kể từ đó, hai bên liên tục cáo buộc nhau đàm phán thiếu thiện chí, trong khi trụ sở tại Hà Lan đã đình chỉ việc cung cấp wafer cho nhà máy ở Quảng Đông.

Các nỗ lực hòa giải từ Bắc Kinh, chính phủ Hà Lan và Liên minh châu Âu vẫn chưa đạt kết quả rõ ràng. Trong khi đó, Trung Quốc cáo buộc Hà Lan chưa làm đủ để thúc đẩy thỏa hiệp, cũng như chấm dứt các thủ tục pháp lý tại tòa án ở Amsterdam - nơi đã chuyển cổ phần của Wingtech sang cho một luật sư Hà Lan quản lý hồi tháng 10/2025.