Nước nào là nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất sang Trung Đông?

Chiến sự leo thang tại Trung Đông đang đe dọa làm gián đoạn tuyến vận chuyển ôtô trị giá hàng tỷ USD từ châu Á.

Các nhà sản xuất ôtô đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Nhật Bản mỗi năm xuất khẩu lượng xe trị giá hàng tỷ USD sang Trung Đông, chủ yếu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, hoạt động vận tải trên tuyến đường này đã gần như đình trệ do lo ngại các cuộc tấn công từ Tehran.

Trung Quốc

Trung Đông hiện là thị trường nước ngoài lớn thứ hai đối với ôtô sản xuất tại Trung Quốc, đồng thời đóng vai trò quan trọng khi các hãng xe nước này tìm cách bù đắp nhu cầu nội địa đang yếu đi.

Các thương hiệu xe Trung Quốc dần trở nên quen thuộc tại các nước Trung Đông. Đặc biệt, mẫu SUV thuần điện Hongqi E-HS9 cũng gia nhập lực lượng cảnh sát Dubai (UAE).

Theo Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), trong tổng số 8,32 triệu xe được các hãng Trung Quốc xuất khẩu ra nước ngoài trong năm 2025, có 1,39 triệu xe, tương đương khoảng một phần sáu, được đưa tới các quốc gia như Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Những nhà xuất khẩu lớn sang khu vực này gồm Chery, BYD, SAIC, Changan và Geely. Theo dữ liệu từ Gasgoo Automotive Research Institute, các liên doanh tại Trung Quốc của Kia, Hyundai và Toyota cũng nằm trong top 10 nhà xuất khẩu ôtô sang Trung Đông.

Ấn Độ

Theo dữ liệu hải quan thương mại, Ấn Độ đã xuất khẩu ôtô trị giá 8,8 tỷ USD trong năm 2025, trong đó khoảng 25% được đưa tới Trung Đông, chủ yếu là Saudi Arabia. Hyundai là hãng chịu mức độ phụ thuộc lớn nhất khi khoảng một nửa trong tổng giá trị xuất khẩu toàn cầu 1,8 tỷ USD từ các nhà máy tại Ấn Độ năm 2025 được chuyển tới các quốc gia vùng Vịnh.

Đa phần các mẫu xe lắp ráp tại Ấn Độ đều thuộc liên doanh của các hãng xe Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều này giúp tối ưu chi phí lắp ráp và vận chuyển, thay vì nhập khẩu từ Thái Lan hay Nhật Bản.

Toyota cũng có mức độ phụ thuộc lớn vào khu vực này: khoảng hai phần ba, tương đương hơn 300 triệu USD trong tổng giá trị xuất khẩu 470 triệu USD từ Ấn Độ năm ngoái, được xuất sang Trung Đông. Trong khi đó, Maruti Suzuki gửi chưa tới 15% tổng giá trị xuất khẩu tới khu vực vùng Vịnh.

Trong tổng kim ngạch xuất khẩu 3,2 tỷ USD năm 2025 của hãng, khoảng 457 triệu USD là xe được đưa tới Trung Đông. Ngoài ra, Nissan cũng có mức độ phụ thuộc khoảng 318 triệu USD , tương đương 38% tổng kim ngạch xuất khẩu từ Ấn Độ trong năm 2025.

Hàn Quốc

Theo Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc, tổng giá trị xuất khẩu ôtô của nước này năm 2025 đạt kỷ lục 72 tỷ USD . Trong đó, lượng xe trị giá 5,3 tỷ USD được xuất sang Trung Đông, tăng 2,8%.

Thị trường Trung Đông cũng chiếm một phần không nhỏ trong doanh số của Hyundai và Kia. Trong năm 2025, tổng giá trị xuất khẩu ôtô của Hàn Quốc sang các nước vùng Vịnh đạt 5,3 tỷ USD , tăng 2,8% so với năm 2024.

Đối với Hyundai, xuất khẩu sang Trung Đông và châu Phi chiếm khoảng 8% tổng doanh số bán buôn toàn cầu 4,14 triệu xe trong năm 2025, tương đương khoảng 317.000 xe. Tương tự, Kia cũng xuất khẩu khoảng 8% trong tổng doanh số bán buôn 3,1 triệu xe năm 2025 sang khu vực Trung Đông và châu Phi.

Nhật Bản

Theo dữ liệu do Toyota công bố, hãng đã xuất khẩu 320.699 xe từ Nhật Bản sang Trung Đông trong năm 2025, tăng 5,4% so với năm trước. Con số này chiếm hơn 15% tổng lượng xuất khẩu hơn 2 triệu xe của hãng trong năm.

Nissan Patrol được chọn làm "quốc xe" tại UAE với thiết kế rộng rãi cùng khả năng vận hành mạnh mẽ qua nhiều địa hình. Đồng thời, mẫu xe Nhật Bản này còn gắn liền với quốc vương Sheikh Zayed.

Theo Nikkei, Toyota dự kiến sẽ sản xuất ít hơn gần 40.000 xe dành cho thị trường Trung Đông do các lo ngại về logistics phát sinh từ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Nếu tình hình tại Trung Đông tiếp tục leo thang, chuỗi cung ứng ôtô từ châu Á có thể đối mặt với những gián đoạn nghiêm trọng trong thời gian tới. Điều này không chỉ ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu của các hãng xe lớn mà còn có nguy cơ làm biến động nguồn cung và giá xe tại một trong những thị trường nhập khẩu ôtô lớn nhất thế giới.