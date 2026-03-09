Hãng nào làm xe điện 'xanh' nhất?

Một nghiên cứu chỉ ra phần lớn nhà sản xuất ôtô châu Âu dường như có thể sản xuất xe điện theo cách "sạch" hơn.

Theo InsideEVs, một nghiên cứu gần đây chỉ ra các hãng xe châu Âu dường như đang sản xuất xe điện “xanh” hơn nhiều so với các thương hiệu châu Á, nhờ cắt giảm khí thải trong quá trình sản xuất, xây dựng chuỗi cung ứng sạch hơn và khai thác nguyên liệu pin theo hướng trách nhiệm.

Nghiên cứu do Lead The Charge thực hiện cho thấy Tesla là hãng xe dẫn đầu, xếp sau là Ford và Volvo.

Ôtô thuần điện gây ra ô nhiễm môi trường ít hơn xe xăng khi xét toàn bộ vòng đời. Nhóm phương tiện này đóng vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải ngành giao thông, từ đó giảm thiểu những tác động xấu nhất của tình trạng nóng lên toàn cầu.

Dù vậy, ôtô điện cũng không hoàn toàn “sạch”. Phần lớn điện năng sử dụng để vận hành xe điện vẫn đến từ các nhà máy nhiệt điện than, bất chấp năng lượng tái tạo đang ngày càng chiếm tỷ trọng cao hơn.

Quá trình sản xuất xe điện vẫn phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Việc sản xuất pin cũng liên quan chặt chẽ đến nhiên liệu hóa thạch, và hoạt động khai thác khoáng sản thiết yếu cho pin như coban vẫn gây tranh cãi về quy định lao động ở các nước châu Phi.

Nghiên cứu của Lead The Charge đánh giá 18 nhà sản xuất ôtô thuộc nhóm nổi bật của ngành, dựa trên 80 chỉ số khác nhau. Nghiên cứu này “chấm điểm” các hãng dựa trên nhiều yếu tố gồm lượng phát thải carbon trong quá trình sản xuất thép, nhôm và pin, cũng như khía cạnh con người trong chuỗi sản xuất, bao gồm quyền lao động, bảo vệ nhóm bản địa và các phương thức khai thác khoáng sản.

Tesla dẫn đầu về khả năng sản xuất xe điện "xanh" nhất. Ảnh: Lead The Charge.

Các hãng xe đạt 24% điểm cho những nỗ lực giúp chuỗi cung ứng không sử dụng nhiên liệu hóa thạch và bền vững môi trường, tức tăng 5% so với năm ngoái. Về chỉ số quyền con người và nguồn cung ứng có trách nhiệm, điểm số chung đạt 27%.

Tesla đứng thứ nhất trong nghiên cứu của Lead The Charge với tổng điểm 49%, xếp sau là Ford (45%) và Volvo (44%). Mercedes-Benz (41%) và Volkswagen (39%) là những cái tên còn lại trong top 5. Ngược lại, BYD, Toyota, Honda, GAC và SAIC nằm ở nhóm cuối bảng.

Nghiên cứu cũng làm nổi bật khoảng cách rõ rệt giữa những gì các hãng xe hứa hẹn và những gì thực sự làm. Báo cáo cho rằng khi đề cập đến các mục tiêu môi trường, các hãng thường có rất ít hành động cụ thể. Toyota, BYD và Honda nhận điểm 0% ở tất cả các chỉ số liên quan đến việc phi phát thải carbon trong chuỗi cung ứng thép.

Toyota cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng về tính bền vững của pin nhờ áp dụng thiết kế pin dễ tháo lắp, cho phép cải thiện khả năng tái chế. Năm hãng xe sở hữu chuỗi cung ứng pin cải thiện nhiều nhất bao gồm Tesla, Renault, Mercedes-Benz, Volkswagen và Ford.