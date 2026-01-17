Người Anh chọn xe màu xanh lá nhiều hơn trong quá trình điện hóa

Sự bùng nổ của xe điện không chỉ thay đổi công nghệ mà còn đang "nhuộm xanh" thị trường ôtô Anh, khi người tiêu dùng ngày càng gắn màu sắc với thông điệp môi trường.

Sự bùng nổ của xe điện (EV) tại Anh không chỉ làm thay đổi cấu trúc thị trường mà còn đang tác động rõ nét tới thị hiếu thẩm mỹ của người tiêu dùng. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ôtô Anh (SMMT), số lượng xe mang tông màu xanh lục bán ra trong năm 2025 đã đạt mức cao nhất trong vòng 20 năm qua.

Màu xanh lục, đặc biệt là tùy chọn British Racing Green, từng là đại diện cho các đội đua và hãng xe đến từ Anh Quốc, vốn gắn liền với những cỗ máy tốc độ mạnh mẽ.

Người tiêu dùng Anh đã mua 99.793 xe màu xanh lá trong năm 2025, tăng 46,3% so với năm 2024 và chiếm gần 5% tổng doanh số ôtô mới. SMMT cho biết xu hướng này gắn liền với quá trình chuyển dịch sang xe điện, khi màu xanh ngày càng được người mua liên tưởng tới nỗ lực trung hòa carbon và các mục tiêu môi trường của quốc gia.

Màu sắc ôtô vốn hiếm khi được xem là một chỉ số kinh doanh quan trọng, song lại phản ánh khá rõ sự thay đổi trong gu thẩm mỹ của người tiêu dùng. Trong nhiều năm gần đây, thị trường ôtô châu Âu nói chung và Anh nói riêng bị chi phối bởi các gam màu trung tính như xám, đen và trắng. Điều này thậm chí từng khiến CEO Fiat, ông Olivier Francois, phát động một chiến dịch vào năm 2023 nhằm khuyến khích khách hàng lựa chọn những màu sắc tươi sáng và giàu cảm xúc hơn.

Trong những năm gần đây, xanh lá dần trở thành mốt khi nhiều người lựa chọn màu sơn này trên các dòng xe điện hóa. Chỉ trong năm 2025, đã có 23.249 xe thuần điện mang màu sơn xanh lục được bán ra tại Anh, tăng gấp đôi so với năm 2024.

Quá trình điện hóa đang mang lại một "tấm áo" mới cho xu hướng này. SMMT cho biết riêng doanh số xe thuần điện (BEV) mang tông xanh lục trong năm 2025 đã tăng gần gấp đôi, đạt 23.249 xe. Tổng cộng, các dòng xe điện hóa, bao gồm xe thuần điện, hybrid và plug-in hybrid, đã chiếm hơn 48% thị phần ôtô mới tại Anh trong năm qua.

Đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi các chính sách quốc gia hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2035, qua đó thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang các phương tiện thân thiện với môi trường hơn. Giám đốc điều hành SMMT Mike Hawes cho biết: "Các nhà sản xuất đang phản ứng bằng cách mở rộng dải sản phẩm, màu sắc và các tùy chọn hoàn thiện".

Tuy nhiên, các gam màu trung tính trên ôtô vẫn giữ vị thế chủ đạo nhờ khả năng phối hợp hài hòa với nội thất, đồng thời giúp xe duy trì giá trị bán lại ổn định và dễ tìm người mua hơn.

Dù vậy, các gam màu trung tính vẫn giữ vị thế chủ đạo. Màu xám tiếp tục là lựa chọn phổ biến nhất tại Anh trong năm thứ 8 liên tiếp, theo sau là màu đen - vốn được ưa chuộng trong phân khúc xe dành cho giới điều hành, cùng với xanh dương và trắng. Tuy nhiên, sự trỗi dậy của màu xanh lục cho thấy thị hiếu người tiêu dùng đang dần thay đổi, song hành cùng quá trình "xanh hóa" của ngành công nghiệp ôtô Anh.