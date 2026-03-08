Mỹ xuất khẩu nhiều xe từ hãng nào nhất?

Không phải Ford hay GM, Mỹ xuất khẩu nhiều nhất xe đến từ một nước châu Âu.

Bất chấp những tên tuổi đình đám nội địa từ Detroit, thương hiệu ôtô có giá trị xuất khẩu lớn nhất tại Mỹ hiện nay lại là một cái tên đến từ Đức.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Thương mại Mỹ, tập đoàn BMW đã một lần nữa đứng đầu danh sách các nhà xuất khẩu ôtô tính theo giá trị trong năm 2025, nhờ vào sức mạnh sản xuất khổng lồ tại nhà máy Spartanburg ở bang South Carolina.

Kể từ năm 2014 đến 2025, nhà máy này đã xuất xưởng 3 triệu chiếc ôtô với tổng giá trị đạt mức 113 tỷ USD . Riêng trong năm 2025, khoảng 200.000 chiếc SUV và crossover đã được gửi sang các thị trường quốc tế với giá trị xuất khẩu chạm mốc 9 tỷ USD .

"Tự do thương mại và thị trường mở là yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng và thịnh vượng" ông Milan Nedeljkovic, Thành viên Hội đồng Quản trị phụ trách Sản xuất của BMW AG đã chia sẻ.

Nhà máy Spartanburg hiện là cơ sở sản xuất lớn nhất thế giới của tập đoàn BMW với hơn 12.000 nhân viên và công suất lắp ráp hơn 1.500 ôtô/ngày.

Những chiếc BMW sản xuất tại Mỹ được xuất khẩu đi nhiều quốc gia từ năm 2023. Ảnh: Carscoops.

Trong năm 2025, các công nhân tại đây đã chế tạo được 412.799 mẫu xe dòng X, đánh dấu tổng sản lượng cao thứ ba trong lịch sử hơn 30 năm của nhà máy. Đáng chú ý, hơn 52% số lượng xe BMW bán ra tại thị trường Mỹ cũng được cung ứng trực tiếp từ "đại bản doanh" này thay vì nhập khẩu từ Đức.

Với khoản đầu tư gần 16 tỷ USD vào các hoạt động tại South Carolina, BMW đã biến nơi đây thành trung tâm toàn cầu cho các dòng xe gầm cao hạng sang. Sự hiện diện của BMW tại Mỹ không chỉ dừng lại ở lắp ráp mà còn trải rộng trên 30 địa điểm tại 12 bang bao gồm các trung tâm thiết kế cùng dịch vụ tài chính và văn phòng công nghệ.

Thành công này khẳng định chiến lược "sản xuất tại nơi bán" của hãng xe Đức đang phát huy hiệu quả tối đa giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động.