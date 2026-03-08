Honda SH150i Special Edition HRC về 50 xe, giá dự kiến 295 triệu đồng

Phiên bản đặc biệt của Honda SH125i và Honda SH150i có bộ tem Tricolor, sản xuất giới hạn 500 xe trên toàn cầu.

Tại sự kiện Motodays, dòng Honda SH bản Special Edition HRC 2026 được giới thiệu đã thu hút sự chú ý khi chỉ có 500 xe được sản xuất trên toàn cầu, gồm 250 xe thuộc phiên bản SH125i và 150 xe thuộc bản SH150i.

Theo tìm hiểu, có 50 xe Honda SH150i Special Edition HRC sẽ được một đơn vị tư nhân nhập khẩu về Việt Nam trong thời gian tới. Giá bán của xe dự kiến ở mức 295 triệu đồng.

Điểm nhấn của dòng xe này nằm ở bộ tem sơn Tricolor với 3 màu trắng-đỏ-xanh lam, vốn là dấu ấn đặc trưng của Honda trong các giải đua môtô thế giới. Màu sắc HRC còn mang ý nghĩa biểu tượng cho lịch sử đua xe lâu đời của Honda.

Những chiếc Honda SH150i bản giới hạn 500 chiếc trên toàn cầu được đánh số thứ tự riêng, tạo ra giá trị sưu tầm rõ rệt.

Lô 500 xe Honda SH Special Edition HRC được lắp ráp tại nhà máy Honda ở Atessa, vùng Abruzzo (Italy).

Tại Việt Nam, dòng Honda SH đã được chuyển sang lắp ráp từ khá lâu, bao gồm cả biến thể trang bị động cơ 350 phân khối. Tuy nhiên trên thị trường, những mẫu Honda SH nhập khẩu, đặc biệt từ Italy, vẫn có giá trị sưu tầm cao và được nhiều người săn đón.

Hiện, Honda SH125i được bán chính hãng tại Việt Nam với giá 77,89-87,09 triệu đồng tùy phiên bản. Honda SH150i được thay thế bằng Honda SH160i, hiện có giá 95,09-104,29 triệu đồng.