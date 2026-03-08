Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
BYD Seal bốc cháy vì một viên pin

  • Chủ nhật, 8/3/2026 07:24 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Vụ cháy của BYD xuất phát từ pin dự phòng ở hàng ghế sau, chứ không đến từ lỗi động cơ hay trang bị của xe.

Một vụ cháy liên quan đến mẫu ôtô điện BYD Seal vừa xảy ra trên đường Tuen Mun (HongKong) vào ngày 3/3 đã gây ùn tắc nghiêm trọng khu phố này. Ngọn lửa bùng phát vào khoảng 2 giờ chiều khi chiếc xe đang di chuyển hướng về phố Hung Shui Kiu.

Rất may mắn, nữ tài xế đã kịp thời thoát khỏi xe trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ khoang lái.

Kết quả điều tra kỹ thuật tại trung tâm dịch vụ BYD xác nhận nguyên nhân vụ hỏa hoạn không phải do lỗi cơ khí hay hệ thống điện của ôtô. Thay vào đó, ngọn lửa bắt nguồn từ một viên pin dự phòng (power bank) để quên trên ghế phụ bị đoản mạch dẫn đến cháy nổ.

BYD, Seal anh 1

Vụ cháy khiến chiếc BYD Seal bị hư hỏng toàn bộ nội thất. Ảnh: CarnewsChina.

Dù phần nội thất và cấu trúc phía trên của ôtô bị hư hại nặng nề do nhiệt độ cao, nhưng hệ thống pin "Blade Battery" cùng khung gầm tích hợp CTB vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.

"Pin Blade sử dụng hóa học LFP có ngưỡng chịu nhiệt lên tới 500°C nên không xảy ra hiện tượng thoát nhiệt dù khoang lái đã bị nung chảy nhựa và kính" đại diện BYD đã chia sẻ trong thông báo chính thức.

Tại thị trường Hồng Kông, BYD Seal đang duy trì lợi thế cạnh tranh về giá khi khởi điểm ở mức khoảng 30.000 USD sau ưu đãi, thấp hơn đáng kể so với mức 34.500 USD của Tesla Model 3.

Đan Thanh

theo CarnewsChina

BYD Seal cháy xe điện

