30 năm Honda tại Việt Nam - hào quang xe xăng và bài toán điện hóa

Giới thiệu một chiếc xe xăng trong ngày kỷ niệm giữa làn sóng điện hóa, liệu Honda đang toan tính gì ở Việt Nam sau 30 năm hoàng kim?

Honda vừa kỷ niệm 30 năm thành lập tại Việt Nam, đánh dấu 3 thập kỷ huy hoàng trong thị trường xe 2 bánh.

Từ năm 1996, Honda Super Dream xuất hiện, trở thành cơn bão trong lòng người dùng. Sau Super Dream, thương hiệu Nhật Bản cũng phủ sóng Wave Alpha, Vision và Air Blade, từng bước trở thành hãng xe 2 bánh lớn mạnh nhất thị trường.

Ở lần "sinh nhật" đặc biệt này, Honda mang đến gì điều gì đặc biệt, và hãng có kế hoạch gì cho một thị trường xe 2 bánh đang dần thay đổi như Việt Nam?

Vẫn là xe 2 bánh chạy xăng

Tại sự kiện kỷ niệm 30 năm thành lập của thương hiệu tại Việt Nam, Honda bất ngờ giới thiệu 2 phiên bản đặc biệt của chiếc Air Blade 125, lấy ý tưởng từ 2 nhân vật Người Nhện (Spider-man) và Venom từ vũ trụ điện ảnh Marvel.

So với các mẫu xe nguyên bản, cả 2 mẫu Air Blade được thay đổi màu sơn, tem dán giúp tạo cảm giác thể thao. Song, các trang bị động cơ hay công nghệ vẫn tương tự mẫu xe thường.

Xe được bán giới hạn 2.000 chiếc/phiên bản, được đánh số và in ký hiệu riêng. Honda Air Blade 125 Marvel được bán với giá 48,1 triệu đồng, dự kiến giao đến tay khách hàng từ đầu tháng 4.

Mẫu Air Blade 125 đặc biệt lấy ý tưởng từ nhân vật Spider man trong Marvel. Ảnh: Honda Việt Nam.

Có thể thấy, việc chọn Air Blade là sản phẩm đặc biệt cho sự kiện tri ân phần nào thể hiện thứ nổi bật của Honda trong những năm gần đây - vẫn là xe 2 bánh, đặc biệt là xe máy xăng.

Điều này không quá ngạc nhiên bởi trong 30 năm xuất hiện tại Việt Nam, Honda đã giao đến tay khách hàng hơn 40 triệu xe máy các loại, trở thành thương hiệu dẫn đầu thị trường ở phân khúc xe 2 bánh chạy xăng.

Không chỉ là các mẫu xe xuất khẩu hay giá bán cao, Honda cũng nhanh chóng xây dựng 3 nhà máy với công suất 2,75 triệu chiếc/năm, nâng tỷ lệ nội địa hóa của thương hiệu lên mốc 96%.

Tuy nhiên đấy là câu chuyện của những năm trước, thời điểm xe máy xăng chưa gặp khó như hiện tại.

Thách thức điện hóa xe máy

Không thể phủ nhận sự thành công của Honda ở mảng xe xăng, dù là xe máy hay ôtô. Với xe 4 bánh, Honda vẫn đang tạm làm tốt nhờ vào dải sản phẩm hybrid được xuất hiện kịp thời, bắt trúng làn sóng xanh hóa của thị trường.

Honda đang làm tốt ở mảng ôtô với các mẫu xe hybrid. Ảnh: Đan Thanh, Phúc Hậu.

Các phiên bản hybrid của CR-V hay Civic, HR-V dần xây dựng được định vị nhất định, dù chưa phải là nhóm sản phẩm có thể vượt qua đối thủ đồng hương là Toyota về doanh số.

Song câu chuyện ở nhóm xe máy sẽ khó khăn hơn.

Có thể thấy việc lựa chọn xe máy xăng trở thành "biểu tượng đặc biệt" trong lần kỷ niệm này cũng phần nào thể hiện sự thiếu tự tin của Honda trong cuộc đua xe máy điện.

Hãng hiện có Icon e:, Cuv e: và gần nhất là UC3 để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tuy nhiên cả 3 sản phẩm trên, dù được chăm chút hay đẩy mạnh quảng bá về độ an toàn, vẫn chưa thể là một mẫu xe "hero" để trở thành kẻ gánh vác doanh số cho nhóm xe 2 bánh điện, như cách Honda Wave Alpha hay Dream đã từng làm được với xe số, Vision hay Air Blade thành công ở phân khúc tay ga.

Cả Icon e:, Cuv e: hay UC3 vẫn chưa mang lại cú hích doanh số. Ảnh: Đan Thanh.

Kế hoạch xây dựng trạm sạc, đổi pin của thương hiệu hiện vẫn khá chậm, nếu so với VinFast - ông trùm xe 2 bánh chạy điện hiện tại ở Việt Nam.

Dù vậy, với bề dày kinh nghiệm cũng như năng lực thương hiệu, người dùng có quyền kỳ vọng về một dải sản phẩm thuần điện hợp thời hơn, giá bán cân đối trong tương lai, ít nhất là từ 2027 như kế hoạch hãng từng công bố trước đó.

Bởi nếu không nhanh chóng hành động, có lẽ slogan "dù xăng hay điện, xe hai bánh vẫn là Honda" từng được định hình mạnh mẽ trước đó sẽ sớm đánh mất nửa vế sau vào tay hãng xe nội địa Việt và các đối thủ khác.

Honda cần nhanh chóng phủ sóng các trạm đổi pin và hạ tầng sạc cho dải xe 2 bánh điện. Ảnh: Đan Thanh.

Có thể thấy, hành trình 3 thập kỷ của Honda tại Việt Nam là sự ấn tượng, đặc biệt ở khả năng thấu hiểu người dùng. Tuy nhiên để tiếp tục ngự trị trên đỉnh cao trong những năm sắp tới, có lẽ Honda cần làm nhiều hơn.

Người tiêu dùng nay không chỉ cần những màu sơn mới trên nền động cơ cũ, mà cần một "cú hích" thực sự mạnh mẽ về hạ tầng và công nghệ điện hóa. Với xe điện, những giá trị mới như hệ sinh thái đang được đánh giá cao hơn là độ bền bỉ hay tiết kiệm, đây lại là thứ Honda còn thiếu.

Trận chiến giành lấy nửa vế sau của slogan "xe hai bánh là Honda" đang trở nên gay gắt hơn bao giờ hết, và câu trả lời nằm ở quyết tâm của hãng vào các sản phẩm thuần điện từ năm 2027.