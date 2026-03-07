Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xe EV

Chốt giá 'hậu duệ' BYD Sealion 6 - SUV thuần điện chạy 710 km

  • Thứ bảy, 7/3/2026 14:19 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Biến thể thuần điện của BYD Sealion 06 có 4 phiên bản, có thể chạy tối đa 710 km mỗi lần sạc đầy.

Theo Car News China, BYD đã ra mắt bản nâng cấp của Sealion 06 với 4 phiên bản, giá khởi điểm 159.900 NDT (khoảng 23.200 USD) và cao nhất 179.900 NDT, tương đương 26.100 USD.

Ở bản nâng cấp, ngoại hình BYD Sealion 06 EV vẫn kế thừa thiết kế từ mẫu xe hiện tại, nổi bật với cụm đèn pha LED dạng phân tầng. Đầu xe có thêm các hốc gió tích hợp 2 bên, vẫn giữ lại khe lấy gió trên cản trước.

Một tính năng mới đáng chú ý là hộc đựng đồ dưới nắp ca-pô, nay có thêm chức năng gõ để mở. Nếu muốn tăng cường khả năng trợ lái nâng cao, khách hàng có thể chi thêm tiền cho cụm LiDAR gắn trên nóc xe.

BYD Sealion 06 EV có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.810 x 1.920 x 1.675 mm, chiều dài cơ sở 2.820 mm. Đuôi xe có thiết kế đặc trưng với cụm đèn hậu trải dài toàn chiều ngang mang tính biểu tượng thương hiệu.

BYD Sealion anh 1BYD Sealion anh 2

Nội thất BYD Sealion 06 EV mới có thêm tùy chọn màu nội thất Twilight Blue, bên cạnh màu Ocean Rhyme Grey hiện có. Trải nghiệm của người lái được xây dựng quanh màn hình trung tâm đặt nổi, với kích thước giờ đây đã tăng lên thành 15,6 inch.

Màn hình này hiện chạy hệ điều hành DiLink 6.0, bao gồm chức năng loa ngoài Magic Megaphone. Người lái có thể quan sát thông tin qua màn hình W-HUD đặt sau vô lăng. Các trang bị nổi bật còn có đế sạc không dây 50 W, tủ lạnh, hệ thống âm thanh Dynaudio 12 loa, đèn viền nội thất, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp sau chỉnh điện.

Hàng ghế trước có các chức năng thông gió, sưởi ấm, massage và nhớ vị trí. Ghế phụ có thiết kế zero-gravity, kèm thêm chức năng massage 10 điểm.

BYD Sealion anh 3BYD Sealion anh 4BYD Sealion anh 5

Tùy phiên bản, BYD Sealion 06 EV sẽ được trang bị motor điện 322 mã lực hoặc 362 mã lực, quãng đường di chuyển thuần điện tối đa 620 km hoặc 710 km theo chu trình CLTC.

BYD Sealion 06 EV cũng hỗ trợ tính năng sạc siêu nhanh Flash Charging, được trang bị tiêu chuẩn hệ thống kiểm soát thân xe thông minh DiSus-C, hiện đã bao gồm chức năng dự đoán nhằm cải thiện khả năng xử lý cũng như độ ổn định.

Mẫu SUV thuần điện được trang bị tiêu chuẩn hệ thống God’s Eye C (hay DiPilot 100). Việc bổ sung cụm LiDAR trên nóc sẽ cho phép tiếp cận các tính năng thuộc hệ thống Eye of God 5.0 tiên tiến hơn, hỗ trợ các chức năng hỗ trợ lái xe toàn diện trong cả kịch bản đô thị và đường cao tốc.

BYD Sealion 6 ngừng bán ở 'quê nhà' Trung Quốc

Trên trang chủ của BYD Trung Quốc, mẫu Sealion 6 đã biến mất khỏi danh mục sản phẩm.

11:52 7/1/2026

Nhà máy BYD ở Thái Lan xuất xưởng chiếc xe thứ 70.000

Sealion 6 DM-i là mẫu xe thứ 70.000 xuất xưởng tại nhà máy BYD ở tỉnh Rayong (Thái Lan).

15:38 4/12/2025

Phúc Hậu

BYD Sealion thuần điện LiDAR trợ lái

