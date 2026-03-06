BYD nhanh chân tìm đường trở lại Canada

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc như BYD hay Chery đang ngắm nghía thị trường Canada sau khi quốc gia Bắc Mỹ dỡ bỏ khoản thuế nhập khẩu bổ sung 100% từng áp dụng hồi năm 2024.

Theo Car News China, Canada hồi đầu năm đã có động thái mở cửa trở lại với xe điện Trung Quốc thông qua thiết lập hạn ngạch nhập khẩu, cho phép tối đa 24.500 ôtô điện sản xuất tại Trung Quốc nhập khẩu vào nước này theo mức thuế suất tối huệ quốc (MFN) bằng 6,1%, áp dụng từ ngày 1/3 đến ngày 31/8 năm nay.

BYD muốn trở lại Canada

Theo sát diễn biến đó, BYD cho thấy đã sẵn sàng tận dụng cơ hội này. Nhà sản xuất ôtô điện hàng đầu Trung Quốc vừa nộp hồ sơ pháp lý tới Bộ Giao thông vận tải Canada, đăng ký cho nhóm xe sản xuất ở Thâm Quyến và Tây An được phép xuất khẩu sang Canada.

Hiện, xe điện của BYD vẫn cần phải đạt nhiều chứng nhận của chính quyền Canada, bao gồm Tiêu chuẩn An toàn xe cơ giới, an toàn pin, giao diện sạc pin cũng như các tuân thủ về dữ liệu và phần mềm. Đây là các bước cần thiết trước khi ôtô điện BYD được phê duyệt bán hàng tại thị trường Canada.

Bộ Ngoại giao Canada thông báo giấy phép nhập khẩu sẽ được phân bổ theo nguyên tắc “Đến sớm hưởng sớm”. Hạn ngạch ban đầu sẽ là 49.000 xe, bao gồm xe thuần điện dùng pin, xe hybrid và xe hybrid cắm sạc. Canada cũng có kế hoạch mở rộng hạn ngạch này lên thành 70.000 xe vào năm 2030.

Pha "quay xe" của Canada

Điều này thể hiện sự thay đổi trong lập trường của Canada với xe điện Trung Quốc. Vào tháng 10/2024, Chính phủ Canada áp thuế nhập khẩu bổ sung 100% dành cho xe điện Trung Quốc, nâng tổng mức thuế quan lên thành 106,1% và gần như chặn đứng luồng nhập khẩu vào Canada.

Liên quan tới động thái mới nhất, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết thêm trong vòng 5 năm tiếp theo, hơn 50% xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ là các mẫu xe dễ mua, có giá trị dưới 35.000 CAD, tức xấp xỉ 25.700 USD .

Ông Cui Dongshu - Tổng thư ký Hiệp hội ôtô du lịch Trung Quốc - cho rằng hướng chính sách này hoàn toàn phù hợp năng lực cạnh tranh cốt lõi của các thương hiệu Trung Quốc.

“Các thương hiệu độc lập của Trung Quốc hoàn toàn có khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng Canada về những mẫu xe điện giá cả phải chăng”, vị này nhận định.

Trước khi mức thuế quan bổ sung 100% được áp dụng, hoạt động xuất khẩu xe điện Trung Quốc sang Canada đã tăng trưởng nhanh chóng.

Năm 2023, quốc gia tỷ dân hoàn thành xuất khẩu 41.700 xe du lịch năng lượng mới sang Canada, tăng trưởng 751% so với năm liền trước. Giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024, lượng xuất khẩu đạt 13.200 xe, tương đương tăng trưởng 500% so với nửa đầu năm 2023.

Cơ quan Thống kê Canada cho biết kim ngạch nhập khẩu xe điện từ Trung Quốc đã tăng mạnh, từ dưới 100 triệu CAD vào năm 2022 lên thành 2,2 tỷ CAD trong năm 2023. Khi thuế quan bị siết chặt từ tháng 10/2024, số liệu này đã giảm mạnh đến 92%.

Nhiều thương hiệu ôtô cho lắp ráp xe tại Trung Quốc và xuất khẩu sang Canada, bao gồm Tesla, Volvo và Polestar. Hãng xe Volvo của Thụy Điển từng cho xuất khẩu EX30 sản xuất tại Trung Quốc sang phục vụ khách hàng Canada, nhưng sau đó đã chuyển sang các mẫu EX30 sản xuất tại Bỉ.

Trung Quốc tăng cường xuất khẩu ôtô

BYD không phải là cái tên duy nhất ngắm nghía thị trường Canada. Tập đoàn Chery cũng đang tích cực tuyển dụng nhiều vị trí phục vụ hoạt động tại Canada và thị trường Bắc Mỹ nói chung.

Động thái của BYD, Chery diễn ra trong bối cảnh xuất khẩu ôtô tại Trung Quốc tiếp tục ghi nhận tăng trưởng mạnh.

Dữ liệu từ nước này cho thấy lượng xuất khẩu đạt kỷ lục 7,098 triệu xe trong năm ngoái, tăng trưởng 21,1% so với năm 2024. Sản lượng xuất khẩu xe năng lượng mới đóng góp 2,615 triệu xe vào tổng xuất khẩu, tương đương tăng trưởng 103,7%.