Xuất khẩu ôtô Đức lao đao vì thuế quan Mỹ

  • Thứ ba, 23/12/2025 07:30 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Xuất khẩu của Đức sang Mỹ, đặc biệt là ôtô, đang sụt giảm mạnh do các rào cản thuế quan, buộc doanh nghiệp phải thích nghi với một “bình thường mới” đầy thách thức.

Xuất khẩu ôtô của Đức sang Mỹ đã giảm mạnh trong bối cảnh căng thẳng thương mại dưới thời Tổng thống Trump, trở thành lĩnh vực chịu tác động nặng nề nhất của nền công nghiệp Đức tại thị trường Mỹ.

Xuất khẩu ôtô lao đao vì thuế quan Mỹ

Kim ngạch xuất khẩu ôtô của Đức sang Mỹ trong 3 quý đầu năm 2025 đã giảm gần 14% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này xảy ra dù Washington và Brussels đã đạt được một thỏa thuận thương mại, theo đó Mỹ áp mức thuế cơ bản 15% đối với ôtô nhập khẩu từ châu Âu kể từ ngày 1/8.

Duc, My, xuat khau, thue quan anh 1

Bên cạnh nhiều thị trường khác, Đức cũng chịu ảnh hưởng nặng nề do các mức thuế quan mới được đề xuất bởi chính quyền Tổng thống Trump, vốn có mục đích "khuyến khích" các thương hiệu mở nhà máy tại Mỹ.

Mức thuế này thấp hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu của ông Trump, vốn đề xuất mức thuế 25% cộng thêm 2,5% thuế hiện hành. Tuy vậy, tác động tiêu cực đối với ngành ôtô Đức vẫn rất rõ rệt, cho thấy sức ép lớn từ chính sách bảo hộ thương mại của Mỹ.

Nhiều ngành công nghiệp khác của Đức cũng gặp khó

Không riêng ôtô, các doanh nghiệp kỹ thuật của Đức cũng gặp nhiều khó khăn dưới chính sách thuế quan mới. Nghiên cứu cho thấy xuất khẩu của lĩnh vực này sang Mỹ đã giảm 9,5% trong 9 tháng đầu năm 2025. Riêng máy móc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mức thuế 50% áp lên các sản phẩm thép và nhôm, làm gia tăng đáng kể chi phí và làm suy yếu khả năng cạnh tranh của hàng hóa Đức tại Mỹ.

Duc, My, xuat khau, thue quan anh 2

Không riêng gì ngành công nghiệp ôtô, các mảng khác như máy móc hay hóa chất cũng ghi nhận mức sụt giảm về kim ngạch xuất khẩu. Tính chung trên tất cả các lĩnh vực, xuất khẩu của Đức sang Mỹ trong 3 quý đầu năm đã giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Hóa chất, vốn là một trong những trụ cột xuất khẩu của Đức, cũng ghi nhận mức giảm 9,5% kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ - thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước này. Tuy nhiên, báo cáo lưu ý rằng sự sụt giảm này không thể quy hoàn toàn cho thuế quan. Nghiên cứu nêu rõ: "Nhiều yếu tố khác có thể đã đóng vai trò, chẳng hạn như sản lượng trong nước của Đức giảm do giá năng lượng tăng cao".

Tính chung trên tất cả các lĩnh vực, xuất khẩu của Đức sang Mỹ trong 3 quý đầu năm đã giảm 7,8% so với cùng kỳ năm trước. Con số này đánh dấu một sự đảo chiều đáng kể nếu so với mức tăng trưởng trung bình gần 5% trong cùng giai đoạn từ năm 2016 đến 2024.

Duc, My, xuat khau, thue quan anh 3

Khó có khả năng mức thuế quan này sẽ thay đổi trong thời gian gần. Do đó, các hãng xe châu Âu phải tập làm quen với "bình thường mới", hoặc mở rộng đầu tư vào Mỹ.

Theo tác giả nghiên cứu Samina Sultan, triển vọng phục hồi là khá hạn chế khi khó có khả năng thuế nhập khẩu của Mỹ quay trở lại mức trước thời chính quyền Trump trong tương lai gần. Bà cho rằng đây đang trở thành một "trạng thái bình thường mới" mà các nhà xuất khẩu buộc phải thích nghi.

Việt Hà

Theo Reuters

