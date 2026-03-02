Doanh số BYD lao dốc mạnh nhất kể từ đại dịch Covid-19

Trong tháng 2/2026, hãng xe điện Trung Quốc BYD ghi nhận mức sụt giảm doanh số toàn cầu mạnh nhất trong 6 năm qua.

Theo hồ sơ gửi sàn chứng khoán, doanh số tháng 2/2026 của BYD giảm 41,1% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng suy giảm thứ 6 liên tiếp. Đây cũng là mức giảm sâu nhất kể từ tháng 2/2020, thời điểm nền kinh tế chịu tác động nặng nề từ đại dịch Covid-19.

Thông thường, doanh số xe và các chỉ số kinh tế khác tại Trung Quốc có biến động mạnh trong 2 tháng đầu năm do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Năm nay, yếu tố này càng rõ rệt khi Trung Quốc kéo dài kỳ nghỉ lên kỷ lục 9 ngày.

Một phần do tác động của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại nhiều thị trường, đà suy giảm của BYD trên toàn cầu tiếp tục thể hiện rõ trong tháng 2/2026 khi doanh số lao dốc 41,1%. Lũy kế hai tháng đầu năm, doanh số của hãng đã giảm tới 35,8%.

Tuy nhiên, xu hướng đi xuống của BYD được cho là vượt xa yếu tố mùa vụ. Tính chung 2 tháng đầu năm, doanh số toàn cầu của thương hiệu đã lao dốc 35,8% so với cùng kỳ, mức giảm mạnh nhất trong giai đoạn này kể từ năm 2020.

Trong khi xuất khẩu vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, đạt 100.600 xe trong tháng 2, thì doanh số tại thị trường nội địa lao dốc 65%, chỉ còn 89.590 xe. Mức giảm này còn tệ hơn so với mức giảm 53,2% của tháng 1/2026, thời điểm Geely vượt mặt BYD để trở thành hãng xe bán chạy nhất Trung Quốc.

Để ứng phó với áp lực cạnh tranh, BYD đã tham gia cuộc đua ưu đãi tài chính cùng nhiều đối thủ trong và ngoài nước, tung ra gói vay lãi suất thấp trong 7 năm - chính sách lần đầu được Tesla giới thiệu vào tháng 1/2026.

BYD đã tung ra gói vay lãi suất thấp trong 7 năm, trong khi các cơ quan quản lý tại Trung Quốc cũng ban hành các quy định giá mới và siết chặt giám sát hoạt động xuất khẩu xe mới dưới dạng xe đã qua sử dụng.

Trong bối cảnh khoảng cách công nghệ giữa các hãng xe ngày càng thu hẹp, thương hiệu này được kỳ vọng sẽ trình làng những cải tiến công nghệ lớn vào cuối tháng này nhằm củng cố vị thế.

Cạnh tranh gay gắt cũng buộc cơ quan quản lý Trung Quốc phải ban hành các quy định giá mới và siết chặt giám sát hoạt động xuất khẩu xe mới dưới dạng xe đã qua sử dụng, nhằm chuyển trọng tâm của ngành ôtô sang cạnh tranh dựa trên giá trị thay vì chạy đua giảm giá.

Hãng xe này đang có kế hoạch mở rộng thị phần quốc tế khi cạnh tranh với Geely nhằm mua lại nhà máy của Nissan và Mercedes-Benz tại Mexico, vốn đã dừng hoạt động khi liên doanh này chấm dứt vào năm ngoái.

BYD cũng đang đẩy mạnh mở rộng ra thị trường nước ngoài để bù đắp khó khăn trong nước. Hãng xe này cùng Geely nằm trong danh sách các ứng viên cuối cùng tham gia đấu thầu mua lại một nhà máy của liên doanh Nissan và Mercedes-Benz tại Mexico.