BYD nhắm mục tiêu bán 1,3 triệu xe tại các thị trường quốc tế

Sau giai đoạn tăng trưởng gần đây, BYD đặt mục tiêu doanh số 1,3 triệu xe ở các thị trường bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc trong năm 2026.

Chuyên trang Car News China dẫn nguồn tin từ IT Home cho hay tại một sự kiện vừa tổ chức gần đây ở Thượng Hải (Trung Quốc), BYD đã xác nhận mục tiêu bán được 1,3 triệu xe tại các thị trường bên ngoài Trung Quốc trong năm 2026.

Con số này tương đương mức tăng trưởng khoảng 25% so với doanh số tại các thị trường nước ngoài mà BYD đạt được trong năm vừa rồi. Tuyên bố này giúp làm rõ cột mốc cho giai đoạn mở rộng quốc tế tiếp theo của BYD sau đà tăng trưởng thần tốc thời gian qua.

Năm ngoái, BYD báo cáo tổng doanh số xe năng lượng mới đạt khoảng 4,6 triệu xe trên toàn cầu. Số này bao gồm khoảng 2,26 triệu xe thuần điện, phần còn lại là các mẫu xe hybrid cắm sạc - tỷ lệ phản ánh chiến lược “hệ truyền động kép” mà BYD đang theo đuổi. Phần lớn doanh số xe hybrid cắm sạc của BYD ghi nhận tại thị trường nội địa Trung Quốc.

Cũng trong năm qua, lượng xe mà BYD bán ra ở các thị trường nước ngoài vượt mốc 1,04 triệu xe, bao gồm ôtô du lịch và các mẫu bán tải. Theo IT Home, con số này cao hơn tổng lượng xuất khẩu của BYD trong cả năm 2024, cho thấy các thị trường quốc tế đang dần chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng doanh số của nhà sản xuất ôtô Trung Quốc.

Lượng doanh số quốc tế của BYD trong năm qua tăng trưởng nhờ hoạt động mở rộng tại nhiều khu vực. Sự hiện diện của BYD ngày càng tăng tại châu Âu, nhà sản xuất ôtô Trung Quốc này cũng đồng thời đẩy nhanh quá trình thâm nhập thị trường Mỹ Latinh và khu vực Đông Nam Á.

Dựa trên số liệu xuất khẩu trong các báo cáo, ôtô thuộc loạt thương hiệu BYD đã hiện diện tại hơn 110 quốc gia và vùng lãnh thổ tính đến cuối năm 2025.

Song song với đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, BYD cũng tiếp tục đầu tư vào dây chuyền sản xuất, lắp ráp xe bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Loạt nhà máy BYD ở Thái Lan, Uzbekistan và Brazil đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Nhà máy ôtô du lịch đầu tiên của BYD tại châu Âu, hiện đặt tại Hungary, cũng đã sẵn sàng đi vào hoạt động.