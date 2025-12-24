Xe điện mini BYD 'làm khó' đối thủ, dễ 'hot' nếu về Việt Nam

Dù chưa mở bán, mẫu miniEV này dự kiến tạo nên cuộc cạnh tranh thú vị, không chỉ ở Nhật Bản mà còn có thể tại Việt Nam.

Dù phải đến mùa hè năm 2026 mới chính thức mở bán, mẫu xe điện BYD Racco đã sớm trở thành tâm điểm chú ý sau khi ra mắt tại triển lãm Japan Mobility Show 2025.

Với thiết kế vuông vức đặc trưng của dòng Kei car, cửa sau dạng trượt tiện lợi và bộ pin Blade LFP 20 kWh, Racco hứa hẹn cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 180 km cho mỗi lần sạc.

Điểm vũ khí đáng sợ nhất của BYD chính là mức giá dự kiến cạnh tranh, chỉ khoảng 2,6 triệu Yên (tương đương 17.000 USD ). Mức giá này đặt Racco vào thế đối đầu trực diện với Nissan Sakura, mẫu xe điện bán chạy nhất Nhật Bản hiện nay, đồng thời tạo áp lực lên các dòng xe chạy xăng truyền thống đang thống trị thị trường.

Honda, Suzuki sẽ làm gì?

Trước sức nóng từ đối thủ Trung Quốc, Honda không thể ngồi yên khi mẫu xe "con cưng" N-Box, cái tên đứng đầu bảng xếp hạng doanh số tại Nhật suốt nhiều năm, đang bị đe dọa.

Hãng xe Nhật Bản vừa công bố kế hoạch ra mắt phiên bản thuần điện của N-Box vào năm 2027. Trước đó, Honda cũng đã "chào sân" mẫu N-ONE e vào tháng 9/2025 với thông số ấn tượng, pin 29,3 kWh và tầm hoạt động lên tới 295 km, vượt xa các đối thủ cùng phân khúc.

Với mức giá khoảng 18.000 USD , Honda đang nỗ lực chứng minh rằng xe điện Nhật Bản vẫn có lợi thế về hiệu suất và sự thấu hiểu thói quen người dùng nội địa.

Hai mẫu xe điện dự kiến cạnh tranh với BYD Racco tại Nhật Bản. Ảnh: Phong Vân, Paultan.

Không đứng ngoài cuộc chơi, Suzuki cũng đã hé lộ mẫu concept Vision e-Sky và dự kiến đưa phiên bản thương mại vào sản xuất trong năm 2026. Mẫu xe này được kỳ vọng sẽ đạt tầm hoạt động khoảng 270 km, tập trung vào trải nghiệm lái linh hoạt và thiết kế "Tall boy" tối ưu không gian cabin.

Cuộc đua tam mã giữa BYD, Honda và Suzuki hứa hẹn sẽ biến phân khúc Kei car, vốn chiếm tới 1/3 thị trường ôtô Nhật Bản, trở thành chiến trường xe điện khốc liệt nhất châu Á trong hai năm tới.

Sự xuất hiện của các mẫu Kei car điện giá rẻ như Racco hay N-Box EV được kỳ vọng sẽ là "cú hích" thay đổi thói quen của người tiêu dùng Nhật Bản, nơi xe điện hiện mới chỉ chiếm khoảng 2% doanh số xe mới.

Do đặc thù đô thị chật hẹp và quãng đường di chuyển hàng ngày ngắn, các mẫu xe nhỏ gọn với chi phí vận hành thấp chính là chìa khóa để thúc đẩy làn sóng chuyển đổi xanh tại xứ sở hoa anh đào.

MiniEV của BYD ra sao khi về Việt Nam?

Nếu cập bến Việt Nam trong giai đoạn 2026, BYD Racco sẽ tạo ra một phân khúc hoàn toàn mới, Mini EV hạng sang. Với mức giá dự kiến quy đổi khoảng 17.000 USD (khoảng 430 triệu VNĐ), Racco sẽ nằm ở tầm giá cao hơn đáng kể so với VinFast VF 3 hay Wuling Bingo.

Trong khi đó, Honda lại đang nắm giữ lợi thế về nhận diện thương hiệu cực cao tại Việt Nam. Những thông tin về việc Honda cân nhắc đưa mẫu N-ONE e hoặc phiên bản điện của N-Box về khu vực vào cuối năm 2025 đang khiến người tiêu dùng kỳ vọng.

Phân khúc miniEV tại Việt Nam đang là "địa bàn" của VinFast VF 3. Ảnh: Phương Lâm.

Khác với các dòng xe điện mini giá rẻ hiện có, những đại diện từ Nhật Bản và BYD tập trung vào trang bị an toàn cao cấp như gói ADAS, phanh khẩn cấp tự động và khả năng sạc nhanh DC lên tới 100 kW, những thứ vốn là "điểm yếu" của phân khúc xe điện cỡ nhỏ hiện nay.

Tuy nhiên, bài toán khó nhất cho các tân binh này vẫn là hạ tầng trạm sạc. Trong khi VinFast đã phủ kín mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc, BYD hay Honda vẫn đang trong quá trình tìm kiếm các đối tác bên thứ ba. Nếu không giải quyết được vấn đề sạc nhanh tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TP.HCM, những mẫu xe như Racco hay N-Box EV dù có thiết kế "vạn người mê" vẫn sẽ chỉ dừng lại ở mức những món đồ chơi xa xỉ cho những gia đình có nhà riêng và gara sạc sẵn.

Cuộc chiến Mini EV năm 2026 tại Việt Nam, vì vậy, không chỉ là cuộc đua về mã lực hay giá bán, mà là cuộc đua của hệ sinh thái năng lượng và sự thấu hiểu thói quen đỗ xe trong ngõ nhỏ của người Việt.