Top 3 xe điện, hybrid bán chạy nhất Trung Quốc vắng bóng BYD

Đây là năm đầu tiên các mẫu xe của BYD vắng mặt ở top bán chạy trong năm tại Trung Quốc.

Theo số liệu từ CarnewsChina, ngôi vương mẫu xe năng lượng mới bán chạy nhất Trung Quốc năm 2025 đã đổi chủ khi Geely Galaxy Xingyuan vươn lên vị trí dẫn đầu.

Mẫu xe của Geely bán được 465.775 chiếc trong năm 2025. Kết quả này không gây quá nhiều bất ngờ đối với giới quan sát, bởi trong suốt năm 2025, Xingyuan liên tục chiếm lĩnh vị trí bán chạy nhất trong nhiều tháng liên tiếp, vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ trong cùng phân khúc.

Top 10 ôtô năng lượng mới bán chạy nhất Trung Quốc năm 2025. Ảnh: CarnewsChina.

Xếp ở vị trí thứ nhì là Wuling Hongguang MiniEV, hay còn có tên Wuling MiniEV tại Việt Nam. Mẫu xe điện này ghi nhận doanh số đạt 435.599 chiếc trong năm 2025. Đứng ở vị trí thứ 3 là Tesla Model Y với lượng xe bán ra trong năm 2025 đạt 425.337 chiếc.

Như vậy khác với những năm trước, vị trí bán chạy nhất năm trong 2025 đã hoàn toàn sạch bóng các đại diện từ ông trùm BYD.

Những cái tên ăn khách như Qin Plus, Seagull hay QinL chia nhau vị trí 4,5 và 6 trên bảng tổng sắp doanh số năm. Trong khi đó dù mới ra mắt, Xiaomi SU7 cũng nhanh chóng trở thành mẫu xe bán chạy thứ 7 tại đất nước tỷ dân.