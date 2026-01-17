Hyundai Tucson thế hệ mới được thay nội thất, màn hình lớn 17 inch

Hình ảnh rò rỉ từ Hàn Quốc cho thấy Hyundai Tucson thế hệ mới được trang bị một khu vực táp lô hoàn toàn mới, hiện đại và công nghệ hơn.

Theo thông tin mới nhất từ ETNews, Hyundai đang thực hiện một bước nhảy vọt về công nghệ khi trang bị cho mẫu Tucson thế hệ thứ 5 (NX5) hệ thống hiển thị lớn chưa từng có trong lịch sử các dòng xe phổ thông của hãng.

Tâm điểm của sự chú ý chính là màn hình giải trí trung tâm dạng máy tính bảng với kích thước lên tới 17 inch.

Với kích thước 17 inch và tỉ lệ ngang 16:9, màn hình của Tucson mới không chỉ lớn nhất trong phân khúc SUV cỡ C mà còn vượt nhiều mẫu xe điện hạng sang. Cụ thể, kích thước này ngang ngửa với Tesla Model S và thậm chí còn lớn hơn cả màn hình trên Tesla Model Y (16 inch).

Việc đưa một màn hình vốn chỉ dành cho dòng xe sang Genesis xuống mẫu xe phổ thông như Tucson cho thấy tham vọng của Hyundai trong việc biến chiếc xe thành một đại diện hạng sang mới. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, Hyundai vẫn giữ lại các phím bấm vật lý phía dưới màn hình cho các chức năng khẩn cấp và điều khiển điều hòa.

Thiết kế ốp mâm và màn hình trung tâm mới trên Hyundai Tucson 2027. Ảnh: ETNews, KCB.

Sức mạnh đằng sau màn hình khổng lồ này là nền tảng phần mềm thế hệ mới mang tên Pleos Connect (Sconnect). Nền tảng này tích hợp đa dạng ứng dụng giải trí, có khả năng cập nhật tính năng, hiệu suất từ xa (OTA).

Bên cạnh màn hình trung tâm "khổng lồ", Tucson mới còn được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 9.9 inch đặt cao trên táp-lô theo hướng nhìn của người lái. Thiết kế này đóng vai trò như một buồng lái kỹ thuật số chuyên dụng, hiển thị các thông số tốc độ, trạng thái hỗ trợ lái (ADAS) và các cảnh báo quan trọng.

Từ cuối tháng 12/2025, những hình ảnh của chiếc Hyundai Tucson thế hệ mới đã sớm rò rỉ trên mạng xã hội. Theo những hình ảnh được tờ KCB tiết lộ, Tucson 2027 được trang bị nhiều chi tiết hầm hố hơn với hốc bánh xe cỡ lớn, ốp mâm kiểu mới cùng thiết kế vuông vức. Thông tin về thời gian ra mắt, chi tiết động cơ của mẫu SUV này vẫn chưa được tiết lộ.