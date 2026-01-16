Bán tải điện vẫn khó bán ở Mỹ

Sức mua bán tải điện ở Mỹ giảm hơn 15% so với một năm trước. Ford F-150 Lightning vẫn sở hữu doanh số cao nhất dù đã bị khai tử cuối năm ngoái.

Bán tải điện Ford F-150 Lightning đã bị khai tử. Ảnh: Ford.

Theo InsideEV, bán tải điện từng được kỳ vọng sẽ trở thành bước đột phá tiếp theo của ngành công nghiệp ôtô.

Tuy nhiên, những diễn biến gần đây cho thấy khách hàng Mỹ vẫn khó bị thuyết phục chuyển đổi từ bán tải chạy xăng sang những mẫu xe thuần điện - vốn nặng nề hơn và phạm vi hoạt động cũng bị giới hạn bởi dung lượng bộ pin.

Về cơ bản, bán tải thuần điện vẫn có vài ưu điểm đáng ghi nhận. Việc có thêm tính năng V2L, V2H có thể cấp điện cho hộ gia đình khi cần, hoặc khả năng hoạt động êm ái là điểm cộng, dù vậy vẫn là chưa đủ giúp bán tải điện hoàn toàn chinh phục khách hàng.

Khoản ưu đãi thuế liên bang trị giá 7.500 USD bị hủy bỏ từ cuối năm ngoái cũng góp phần gạt bán tải chạy điện ra khỏi thị trường ôtô xứ cờ hoa.

Tại Mỹ, Ford F-150 Lightning tiếp tục là bán tải thuần điện bán chạy nhất khi năm 2025 khép lại. Tuy nhiên, doanh số mẫu xe này đã giảm 18,5% xuống còn 27.307 xe.

Hiệu suất kinh doanh kém đi cùng tình trạng thua lỗ kéo dài là nguyên nhân khiến Ford quyết định dừng hoàn toàn dây chuyền sản xuất F-150 Lightning từ cuối năm 2025.

Cái tên được kỳ vọng cao Tesla Cybertruck lại sở hữu mức giảm doanh số mạnh nhất trong nhóm bán tải chạy điện ở Mỹ. Doanh số Cybertruck trong năm vừa rồi đã giảm 48,1% xuống còn 20.237 xe.

Với tình hình kinh doanh hiện tại, Tesla Cybertruck vẫn còn cách khá xa so với mục tiêu bán được 500.000 xe mà CEO Elon Musk từng kỳ vọng.

Rivian R1T kết thúc năm 2025 với 7.416 xe bán ra tại Mỹ, tương đương sụt giảm 33,1% so với năm 2024. Doanh số của thương hiệu Rivian tính đến hiện tại vẫn phụ thuộc nhiều vào mẫu SUV điện R1S.

Tesla Cybertruck và Rivian R1T không có được doanh số ấn tượng tại Mỹ. Ảnh: Top Gear, Rivian.

General Motors lại là nhà sản xuất ôtô duy nhất có được niềm vui ở nhóm bán tải thuần điện. Doanh số GMC Hummer EV, bao gồm biến thể SUV và bán tải, đạt gần 16.000 xe trong năm vừa rồi, tương đương tăng trưởng 12,8%.

Chevrolet Silverado EV trong cùng kỳ ghi nhận doanh số tăng trưởng 51,8%, đạt 11.275 xe. GMC Sierra EV bán được 7.996 xe cho khách Mỹ, tăng mạnh so với doanh số 1.788 xe đạt được vào năm 2024.

Tổng cộng, phân khúc bán tải chạy điện ghi nhận doanh số 90.019 xe tại Mỹ, giảm 15,6% so với cả năm 2024. Theo InsideEVs, tình hình doanh số này nhìn chung vẫn chưa đủ để giúp duy trì sự hiện diện lâu dài của bán tải thuần điện ở xứ cờ hoa.