Tổng thống Trump trong nhà máy Ford

Dù dành nhiều lời khen cho thương hiệu, chuyến đi thăm nhà máy Ford tại Michigan của Tổng thống vẫn đầy "bão táp".

Trong chuyến thăm khu phức hợp River Rouge của Ford tại Michigan vào ngày 13/1 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã vướng phải một vụ lùm xùm gây tranh cãi với nhân viên của thương hiệu này.

Sự cố xảy ra khi ông Trump đang tham quan dây chuyền lắp ráp dòng xe bán tải F-150 cùng với Chủ tịch điều hành Bill Ford và Giám đốc điều hành Jim Farley. Một công nhân có tên TJ Sabula, thành viên của nghiệp đoàn United Auto Workers (UAW), đã hét lớn về phía Tổng thống, gọi ông là "kẻ bảo kê tội phạm ấu dâm".

Đáp lại, các đoạn video ghi lại cho thấy Tổng thống dường như đã mấp máy môi một câu chửi thề và giơ ngón tay giữa về phía Sabula trước khi tiếp tục hành trình tham quan.

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng, Steven Cheung, sau đó đã lên tiếng bảo vệ hành động này, gọi đó là một "phản ứng thích đáng và rõ ràng" và gọi nhân viên này là "kẻ điên đang gào thét trong cơn thịnh nộ".

Vụ việc diễn ra bên trong nhà máy Ford, nơi đang sản xuất những chiếc F-150. Ảnh: Bối Hạ.

Ngay sau sự việc, Ford đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với TJ Sabula để chờ điều tra nội bộ. Phát ngôn viên của Ford nhấn mạnh rằng công ty không chấp nhận những hành vi thiếu tôn trọng trong cơ sở của mình.

Tuy nhiên, Sabula khẳng định mình "hoàn toàn không hối hận" và cho rằng đây là cơ hội hiếm có để chất vấn người đứng đầu quốc gia.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ford đang điều chỉnh lại chiến lược, giảm bớt sự tập trung vào xe điện để quay lại với các dòng xe động cơ đốt trong truyền thống, một hướng đi phù hợp với tầm nhìn của ông Trump.

Dù vụ ồn ào về việc đưa ngón tay giữa gây xôn xao, ông Trump vẫn không quên dành nhiều lời đánh giá tốt cho các mẫu bán tải chạy xăng của Ford, đồng thời thúc giục các hãng xe như GM hay Stellantis tiếp tục duy trì sản xuất tại Mỹ.