Cơ hội nào cho Geely Coolray mới sắp xuất hiện ở Việt Nam?

Với thiết kế mới cùng động cơ được tinh chỉnh, liệu Geely Coolray có cơ hội để cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ B đang ngập tràn đối thủ mạnh?

Theo hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội, chiếc Geely Coolray facelift đã xuất hiện tại Việt Nam. Đây cũng chính là mẫu xe vừa xuất hiện ở các thị trường nước bạn trong đầu năm nay. Nhiều khả năng, Coolray facelift sẽ sớm được giới thiệu đến người dùng Việt. Vậy nếu so với bản hiện hành, mẫu xe mới sẽ có gì khác biệt.

Ngoại hình hầm hố hơn

Nhìn từ bên ngoài có thể thấy bản facelift đã lột xác hẳn vẻ ngoài so với mẫu xe đang bán tại Việt Nam. Kích thước cũng nhỉnh hơn đôi chút về mặt thông số (4.380 x 1.810 x 1.615 mm) so với Coolray hiện hành (4.330 x 1.800 x 1.609 mm). Tuy nhiên, điều này có thể đến từ các chi tiết trang trí ở đầu xe.

Đầu xe được thay đổi thiết kế trở nên hầm hố hơn với lưới tản nhiệt cỡ lớn. Ảnh: Autocosmo, Đan Thanh.

Ở phiên bản cao nhất ở thị trường quốc tế (GF Plus), tương đồng với bản Flagship ở Việt Nam, có thể nhận ra khu vực mặt ca lăng đã được lột xác. Lưới tản nhiệt nay to bản hơn, chia tầng, không còn viền đỏ mà chuyển sang viền kim loại. Logo thương hiệu trên mẫu xe mới cũng được điều chỉnh.

Cụm đèn pha LED là thay đổi lớn khi được thu gọn kích thước trở nên mảnh mai hơn. Theo nhiều nguồn tin, đèn của phiên bản ra mắt tại thị trường quốc tế cũng được đổi từ dạng thấu kính sang chóa phản xạ.

Phía đuôi xe, Geely Coolray mới cũng được tinh chỉnh thiết kế đèn hậu và phần cản sau.

Tổng thể cho thấy phong cách mạnh mẽ, thể thao nay đã được áp dụng trên Geely Coolray. So với bản tiền nhiệm, thiết kế mới phá cách nhưng không mất đi sự trung tính - điểm mạnh của mẫu SUV này.

Màn hình trên Geely Coolray mới được gia tăng kích thước. Ảnh: Paultan.

Phiên bản tại thị trường Malaysia cũng được tân trang ở khoang lái khi màn hình trung tâm được nâng từ 10,25 inch thành 14,6 inch. Các chi tiết về phím chức năng ở bệ trung tâm cũng được thay đổi vị trí và thiết kế, giúp không gian của khu vực này thoáng đãng hơn.

Sức mạnh thay đổi, cơ hội thì sao?

Theo thông tin của hãng đăng tải, Geely Coolray mới dường như nhận được một cuộc "đại tu" về sức mạnh.

Bên dưới nắp ca pô là máy xăng 1.5TD 4 xy lanh thay vì 3 xy lanh, cho công suất khoảng 181 mã lực, cao hơn bản hiện hành tại Việt Nam, mô men xoắn cực đại cũng được tăng lên thành 290 Nm.

Xe cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,6 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với bản hiện hành. Đi cùng khối động cơ vẫn là hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp.

Geely Coolray (Proton X50) thế hệ mới tại Malaysia. Ảnh: Paultan.

Ở bản cao cấp nhất là Flagship, hệ thống full ADAS vẫn tiếp tục xuất hiện. Điểm đặc biệt là bên cạnh các tính năng như cảnh báo lệch làn, cảnh báo va chạm trước, sau hay phanh tự động khẩn cấp, Coolray mới nay được trang bị hệ thống camera 540 độ.

Điểm đặc biệt là tại Malaysia, chiếc Geely Coolray mới, hay còn gọi là Proton X50, lại có mức giá khá tiết kiệm, dao động 85.800-109.300 RM, tương đương khoảng 21.873- 27.864 USD .

Tại Việt Nam, Tasco hay Geely Việt Nam vẫn chưa có xác nhận nào cho bản nâng cấp của Coolray. Tuy nhiên nếu Coolray mới xuất hiện và giữ được giá bán tốt như bản hiện hành, mẫu SUV cỡ B sẽ gia tăng được khả năng cạnh tranh.

Coolray ở thời điểm vừa mở bán được xem là đại diện chiến lược của Geely Việt Nam. Thế nhưng với thiết kế và thế hệ xe cũ, chiến lược quảng bá không quá chỉn chu khiến mẫu xe không trở thành "hero car" như kỳ vọng.

Geely Coolray tại Việt Nam không ghi nhận thành công như kỳ vọng. Ảnh: Đan Thanh.

Geely Coolray nằm ở phân khúc khó, khi vừa cạnh tranh với đối thủ đồng hương như BYD Atto 2, Omoda C5, vừa chịu sức ép từ nhóm xe Nhật Bản như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce hay Suzuki Fronx vừa xuất hiện.

Vì vậy muốn mang hào quang đến cho Coolray, có lẽ phía thương hiệu cần làm nhiều hơn là đem một mẫu SUV đời cũ về và "im lặng bán hàng", đặc biệt ở thời điểm mà thị trường có quá nhiều đại diện mới xuất hiện.