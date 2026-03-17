Volkswagen lấy lại ngôi vương doanh số ôtô tại Trung Quốc

Sự suy giảm của các chương trình trợ cấp xe điện tại Trung Quốc đang làm thay đổi cục diện thị trường, giúp các hãng xe truyền thống như Volkswagen và Toyota giành lại thị phần từ những nhà sản xuất xe điện nội địa.

Volkswagen đã giành lại vị trí dẫn đầu doanh số tại Trung Quốc - thị trường ôtô lớn nhất thế giới - trong 2 tháng đầu năm 2026, khi các hãng xe truyền thống bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng trong bối cảnh trợ cấp cho xe điện của chính phủ dần bị cắt giảm.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), các liên doanh của tập đoàn Volkswagen tại Trung Quốc với FAW Group và SAIC Motor chiếm tổng cộng 13,9% thị phần xe du lịch tính theo doanh số trong giai đoạn tháng 1 và 2/2026. Đứng ngay sau là Geely với 13,8% thị phần, trong khi các liên doanh của Toyota với GAC Group và FAW đạt tổng cộng 7,8%.

Xếp ngay sau là Geely với thành tích 13,8% thị phần.

Sự trở lại của các hãng xe truyền thống như Volkswagen và Toyota diễn ra tại thị trường mà trước đó họ gặp nhiều khó khăn khi cạnh tranh với các đối thủ nội địa trong lĩnh vực xe điện. Tuy nhiên, bối cảnh đã thay đổi khi các ưu đãi thuế mua xe điện hết hiệu lực và chính phủ Bắc Kinh bắt đầu thu hẹp các chương trình trợ cấp đổi xe sang EV.

Tổng thư ký CPCA Cui Dongshu cho biết khi trợ cấp giảm dần, các mẫu xe hybrid - thế mạnh của Toyota - đã thu hút một bộ phận người tiêu dùng vốn trước đây cân nhắc xe plug-in hybrid (PHEV). Trong khi đó, các hãng xe nội địa đặt cược vào xe điện giá rẻ và xe PHEV đang chịu tác động lớn nhất từ việc cắt giảm ưu đãi.

BYD, thương hiệu từng vượt Volkswagen để trở thành nhà sản xuất ôtô bán chạy nhất Trung Quốc vào năm 2024 và giữ vững vị trí này trong năm 2025, đã rơi xuống vị trí thứ tư với 7,1% thị phần trong hai tháng đầu năm nay. Doanh số tổng thể của hãng cũng ghi nhận mức sụt giảm mạnh nhất kể từ thời kỳ đại dịch.

Các thương hiệu nội địa, trong đó có BYD, đang gặp nhiều khó khăn khi hàng loạt chính sách ưu đãi của chính phủ dành cho xe điện bị cắt giảm, khiến triển vọng của ngành ôtô tại Trung Quốc trong năm 2026 trở nên khó dự đoán.

Đối thủ lớn của Tesla mới đây đã công bố bản nâng cấp pin quan trọng đầu tiên sau 6 năm nhằm khôi phục doanh số tại thị trường nội địa, trong bối cảnh thị trường ôtô Trung Quốc đang chuyển dịch sang mô hình cạnh tranh dựa trên giá trị sản phẩm thay vì các cuộc chiến giảm giá khốc liệt.

Ở chiều ngược lại, Volkswagen đang đẩy nhanh chiến lược điện hóa tại Trung Quốc. Hãng xe Đức cho biết đã bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu xe đầu tiên được đồng phát triển cùng Xpeng. Volkswagen cũng dự kiến tung ra hơn 20 mẫu xe điện mới tại thị trường này chỉ trong năm nay.