Doanh số ôtô Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 2

Doanh số ôtô tại Trung Quốc trong tháng 2 giảm mạnh do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, trong khi triển vọng xuất khẩu của ngành tiếp tục đối mặt rủi ro khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông gia tăng.

Doanh số ôtô của Trung Quốc trong tháng 2/2026 đã giảm mạnh khi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán làm giảm số ngày làm việc, trong bối cảnh các ưu đãi thuế cho xe điện kết thúc và trợ cấp của chính phủ bị cắt giảm. Đồng thời, xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran cũng làm dấy lên lo ngại về triển vọng xuất khẩu của ngành.

Doanh số ôtô tại Trung Quốc giảm mạnh 15% trong tháng 2

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc (CAAM), tổng doanh số trong tháng 2 đã giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường nội địa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi doanh số bán trong nước giảm tới 34%, xuống còn khoảng 950.000 xe. Tuy nhiên, tổng doanh số được phần nào bù đắp nhờ xuất khẩu tăng mạnh 58%, đạt khoảng 590.000 xe.

Dù vậy, triển vọng xuất khẩu đang bị phủ bóng bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Trung Đông là thị trường quan trọng, chiếm khoảng 1/5 tổng lượng xe xuất khẩu của nước này trong năm ngoái. Ông Chen Shihua, quan chức cấp cao của CAAM, cho biết: "Chúng tôi lo ngại dữ liệu xuất khẩu trong tháng 3 sẽ không khả quan".

Một yếu tố khác gây biến động cho dữ liệu là sự thay đổi thời điểm của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Năm nay, tháng 2/2026 có ít hơn 3 ngày làm việc so với cùng kỳ năm ngoái, khiến hoạt động sản xuất và bán hàng bị ảnh hưởng đáng kể. Tính chung 2 tháng đầu năm, doanh số ôtô tại thị trường nội địa đã giảm 26%, trong khi xuất khẩu lại tăng 54%.

Thách thức bủa vây ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc

Ngành công nghiệp ôtô nước này đang đối mặt với nhiều khó khăn. Một trong số đó là việc chấm dứt ưu đãi thuế đối với xe điện, đồng thời các khoản trợ cấp của chính phủ cho chương trình đổi xe cũ lấy xe xanh giá rẻ cũng bị giảm.

Tình hình chiến sự căng thẳng tại Trung Đông khiến dự báo doanh số xuất khẩu của nước này càng thêm u ám. Đồng thời, lượng xe tồn kho cũng là thách thức không nhỏ cho cả thị trường nội địa lẫn quốc tế.

Do đó, doanh số xe điện và xe plug-in hybrid (PHEV) tại thị trường nội địa đã giảm 30% trong 2 tháng đầu năm, trái ngược với mức tăng 17,7% trong năm 2025. Ngoài ra, các nhà sản xuất ôtô vẫn đang chịu tác động từ cuộc chiến giá kéo dài và khốc liệt trên thị trường. Dù vậy, dưới áp lực từ cơ quan quản lý, nhiều hãng xe đang bắt đầu hạn chế việc tiếp tục giảm giá sâu.

Một thách thức khác là lượng xe tồn kho ngày càng cao. Theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc (CPCA), số xe chưa bán được đã lên tới 3,57 triệu chiếc vào cuối tháng 1/2026, tăng mạnh so với mức 580.000 chiếc cùng kỳ năm trước. Khối lượng tồn kho lớn buộc các hãng xe và đại lý phải đối mặt với áp lực tiêu thụ trong bối cảnh nhu cầu nội địa suy yếu và môi trường xuất khẩu trở nên khó đoán định.