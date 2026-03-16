Toyota Vios - di sản niềm tin kéo dài nhiều thế hệ

Khi người Việt chia sẻ về chiếc ôtô đầu tiên, rất nhiều người bắt đầu từ một cái tên quen thuộc: Vios. Dù không phải chiếc xe hào nhoáng, Toyota Vios là lựa chọn của nhiều gia đình, tài xế công nghệ, người trẻ mua ôtô lần đầu, phụ nữ cần sự an toàn hay doanh nhân cần một chiếc xe vừa tiết kiệm, vừa bền bỉ.

Người trẻ lần đầu sở hữu tài sản lớn

Năm ngoái, Thanh Vũ (27 tuổi, sống tại Bình Dương), mất 3 tháng phân vân trước khi chọn được chiếc ôtô đầu tiên ưng ý. Thuộc thế hệ trẻ, anh ưu tiên sự thời thượng, tiện nghi nhưng quan trọng hơn hết là tiết kiệm, bền bỉ để tránh rủi ro tài chính trong quá trình sử dụng. Cuối cùng, Vũ chọn Vios phiên bản G, giá 545 triệu đồng. Chiếc xe không chỉ thỏa mãn mọi tiêu chí của bản thân Vũ mà còn nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình.

Kể từ khi có ôtô, con đường đi làm 20 km mỗi ngày như ngắn lại. Vũ luôn đến công ty đúng giờ bất kể trời nắng hay mưa. Cuộc sống cá nhân của anh cũng chuyển sắc. Thỉnh thoảng vào dịp cuối tuần hoặc lễ Tết, anh lại cùng bạn bè, gia đình đi du lịch, từ những chuyến đi ngắn tới TP.HCM, Vũng Tàu, hay xa hơn như Đà Lạt, Nha Trang…

Toyota Vios là lựa chọn đáng tin cậy cho người mua xe lần đầu.

Thanh Vũ cho rằng chiếc ôtô đầu đời nên là một chiếc xe khiến mình không lo lắng mỗi lần cầm lái. Toyota Vios G phiên bản mới nhất sử dụng nền tảng khung gầm cứng vững, cùng nhiều công nghệ an toàn vượt trội như 7 túi khí, cảnh báo tiền va chạm hay cảnh báo lệch làn đường.

Cụm từ “không lo lắng” mà Thanh Vũ nhắc đến còn là chi phí sử dụng. Nhiều thế hệ khách hàng Việt đều thừa nhận Vios là một mẫu xe có chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng rẻ hơn mặt bằng chung. Theo công bố của Toyota Việt Nam, Vios G chỉ tiêu thụ trung bình 5,87 lít/100 km ở điều kiện hỗn hợp. Mỗi tháng, chiếc xe của Vũ lăn bánh khoảng 800 km, tương đương khoản chi phí chưa tới 1 triệu đồng.

“Một chiếc xe có chi phí sử dụng thấp và bền bỉ đảm bảo kế hoạch tài chính của mình không bị chệch hướng. Với người trẻ, điều này rất quan trọng vì ngoài chiếc xe, họ vẫn còn những mục tiêu xa hơn như mua nhà, lập gia đình”, Vũ nói.

Gia đình trẻ chia sẻ xe dùng chung

Trong chuyến du xuân đầu 2025, nhìn vợ con ngủ ngon ở băng ghế sau, Đoàn Giang (32 tuổi, sống tại TP.HCM) ước được sống ở khoảnh khắc này mãi.

Trước đây, Giang chưa từng có ý định sở hữu ôtô. Anh nghĩ đi trong phố thì lái xe máy là sướng nhất vì luồn lách dễ dàng. Nhưng đến năm 2022, vợ chồng anh đón đứa con đầu lòng, quan điểm của anh dần thay đổi. “Nhìn vợ con phải hít khói bụi thành phố, tôi không đành lòng nên quyết định mua ôtô, chiếc Vios E số tự động”, anh cho hay.

Có ôtô, vợ chồng anh chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Cả nhà thức dậy lúc 6h, chuẩn bị mọi thứ tươm tất để 7h ra khỏi nhà. Anh cho biết: “Từ khi có ôtô, gia đình sống nề nếp hơn nên không ai bị muộn giờ, mà không còn phải đi dưới mưa, nắng. Vợ, chồng cũng thấy khỏe người hơn. Hơn hết, tôi rất trân trọng thời gian trên xe, vì đây là thời gian hiếm để hai vợ chồng nói chuyện thấu hiểu nhau, trước khi lao vào vòng xoáy công việc, con cái”.

Toyota Vios là chiếc xe tối ưu chi phí cho gia đình trẻ mua ôtô lần đầu.

Vios dễ lái với cả nam và nữ, nên vợ của Giang đã đi học bằng lái để chủ động đi làm, đi công tác, đưa đón con gái đi học trong những ngày chồng vắng nhà. Chiếc ôtô trở thành một tài sản chung, không gian chung của cả gia đình.

Đánh giá về chiếc xe, Giang nhìn nhận Vios không phải một chiếc xe lớn, nhưng đủ đầy. Anh nhắc đến hàng ghế sau rộng nhất phân khúc, điều hòa làm lạnh nhanh và sâu đặc trưng của xe Nhật, hệ thống treo êm ái, những công nghệ an toàn tiên tiến. Tất cả tạo nên những trải nghiệm vượt trội so với khoản chi phí mà Giang bỏ ra để sở hữu xe.

Người đi làm kinh doanh nhỏ cần xe đa năng

Toàn Phát (28 tuổi, sống tại Hà Nội) là một người kinh doanh cho thuê ôtô tự lái. Năm 2023, có trong tay hơn 200 triệu đồng, anh mạnh dạn vay 200 triệu đồng để mua lại chiếc Vios đời 2018 từ người quen. Chiếc xe đó trở thành kế sinh nhai của gia đình Phát và giúp anh mua thêm một chiếc Vios mới vào giữa 2024.

“Trước đây tôi chỉ nghe nói thôi, nhưng đến khi sử dụng thực tế mới thấy Vios thực sự bền và lành. Năm đó tôi mua xe đời 2018, tức là xe đã dùng được 5 năm nhưng chất lượng vẫn rất tốt, không hề hư vặt. Hay chiếc Vios đời 2024 mà tôi mua thêm, sử dụng hơn một năm nay, xe đã đi hơn 40.000 km mà chưa phải làm gì ngoài đổ xăng và bảo dưỡng định kỳ. Xe luôn trong tình trạng cần là đi, không phải suy nghĩ xe có vấn đề gì, cần kiểm tra gì hay không”, Phát kể.

Toyota Vios là “mẫu xe quốc dân”, nổi tiếng về sự bền bỉ.

Anh nói thêm: “Không phải ngẫu nhiên mà giới chạy taxi chuộng Vios đến vậy. Tôi biết có những chiếc đã đi 400.000-500.000 km mà vẫn chạy tốt, ngoại thất và nội thất vẫn đẹp. Thêm nữa là Vios giữ giá rất tốt hơn các xe cùng hạng, trung bình chỉ mất giá khoảng 5% mỗi năm”.

Ngoài mục đích cho thuê, Phát vẫn sử dụng xe mỗi khi cần đi công việc, đưa vợ con về quê thăm ông bà, họ hàng nội ngoại, hay đi du lịch với bạn bè. Anh cũng không phủ nhận rằng ôtô giúp anh thấy tự tin hơn với người đối diện. Điều này hoàn toàn xứng đáng khi cả hai chiếc xe đều do Phát tự mua bằng tiền kinh doanh cho thuê ôtô tự lái.

“Với tôi, Toyota Vios là một lựa chọn đúng. Vì xe tiết kiệm, ít hỏng vặt nên thu nhập hàng tháng ổn định. Ngoài ra, nhiều khách thuê xe cứ nghe đến Vios là yên tâm vì kích thước vừa phải, nội thất rộng, chi phí đi lại thấp. Công việc kinh doanh của tôi nhờ thế mà tiến triển tốt nhiều năm nay”, Phát nói.

Người đã từng dùng nhiều xe vẫn quay về với Vios

Bảo Sang, chủ doanh doanh nghiệp logistic tại TP.HCM, mua Vios lần đầu năm 2015. Chiếc xe lăn lộn với anh suốt quãng thời gian khởi nghiệp, liên tục di chuyển giữa TP.HCM và Vũng Tàu để đưa anh đi gặp đối tác, khách hàng. Sau giai đoạn 2021-2022 - giai đoạn “cực thịnh” của ngành logistics, anh mua thêm 2 chiếc SUV hạng sang. Nhưng chỉ sau 2 năm, anh để lại 2 chiếc xe đó cho vợ và con trai sử dụng, rồi quay lại gắn bó với Vios. Đến cuối 2024, anh mua thêm một chiếc Vios đời mới nhất để dùng hàng ngày.

“Tôi quay lại với Vios vì chiếc xe không làm mình bị ‘mệt’. Vios bền bỉ, đi xa đi gần, đi phố hay đi đường trường đều ổn định, không lo hỏng vặt giữa đường, hay nếu cần sửa chữa thì vào bất cứ garage nào cũng có thể khắc phục. Năm ngoái, tôi lái chiếc SUV hạng sang đi Vũng Tàu thì đèn báo lỗi động cơ nổi lên, mà ở Vũng Tàu không có xưởng dịch vụ của hãng đó. Tôi phải chấp nhận mang xe về TP.HCM mới có thể khắc phục sự cố. Xe dùng cho công việc mà gặp những vấn đề như vậy rất phiền hà”, anh Bảo Sang cho hay.

Toyota Vios là bạn đồng hành đáng tin cậy trên mọi chặng đường.

Là dân kinh doanh, Bảo Sang cũng từng một thời khát khao sở hữu xe sang để tiện ngoại giao. Nhưng khi có được uy tín trong lĩnh vực, anh thấy điều này không còn cần thiết. “Trong công việc, nhất là kinh doanh, chỉ cần giữ đúng uy tín, cam kết với khách hàng, đối tác thì thành công sẽ đến. Những giá trị bề ngoài chưa bao giờ là tiên quyết. Với tôi hiện tại, một chiếc xe không phô trương, bền, dễ bảo trì, ít phải nghĩ ngợi là ưu tiên hàng đầu”, anh chia sẻ.

Bảo Sang cho biết điều khiến anh mê mẩn Vios còn vì sự “thân quen” suốt nhiều năm. Mọi nút bấm, tính năng trên chiếc xe, anh đều hiểu rõ. Và cũng chính vì chọn gạt bỏ những thứ không cần thiết giúp Bảo Sang tập trung vào những thứ đáng quý hơn trong cuộc sống: Gia đình, sức khỏe, các mối quan hệ và sự nghiệp.

Với mỗi người, lý do chọn Vios có thể khác nhau, nhưng có một điểm chung: Sự tin tưởng đặt vào chiếc xe này là thật. Những ưu điểm về độ bền, tiết kiệm chi phí, sự rộng rãi của khoang cabin đôi khi mới là những giá trị “thật” mà người dùng Việt tìm kiếm.

Toyota Vios hiện được phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản: E MT, E CVT và G CVT, giá bán lần lượt 458 triệu đồng, 488 triệu đồng và 545 triệu đồng.