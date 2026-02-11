Toyota Vios - mẫu xe 'tốt gỗ, tốt cả nước sơn'

Toyota Vios - chiếc sedan cỡ B "nồi đồng cối đá" quen thuộc với giới tài xế dịch vụ - nay được khoác lên bộ cánh mới trẻ trung, hiện đại để phù hợp với người dùng trẻ.

Ngày nay, ôtô không đơn thuần là phương tiện di chuyển, mà còn là biểu tượng cho phong cách sống và cá tính chủ nhân, nhất là với giới trẻ. Với xu hướng đó, Toyota thực hiện cuộc "lột xác" toàn diện cho Vios. Mẫu sedan quen thuộc nay có ngoại hình năng động, hiện đại hơn, đồng thời vẫn giữ nền tảng vận hành bền bỉ.

Xóa bỏ định kiến cũ bằng ngoại thất trẻ trung

Sau 22 năm ra mắt tại thị trường Việt Nam, Vios giữ vị thế nhờ thương hiệu uy tín, chi phí hợp lý và đặc biệt là tính thực dụng trong vận hành. Đó cũng là lý do khiến xe trở thành lựa chọn ưa thích của nhiều tài xế taxi. Thiết kế của Toyota Vios trước đây thường được đánh giá là trung tính, không nổi bật như nhiều mẫu xe khác bởi nhà sản xuất tập trung trang bị cho chiếc sedan này khả năng vận hành và sự bền bỉ ấn tượng.

Toyota Vios lột xác với diện mạo trẻ trung, hiện đại hơn.

Tuy nhiên, thế hệ trẻ ngày càng coi trọng trải nghiệm lái cũng như ngoại hình ôtô. Chiếc xe không chỉ cần ổn định mà còn phải trẻ trung, năng động, phù hợp với phong cách sống hiện đại. Thấu hiểu điều đó, Toyota không chỉ duy trì độ bền và ổn định vốn làm nên thương hiệu của Vios, mà còn nâng cấp diện mạo, trang bị cho mẫu xe này.

Phần ngoại thất mới được hoàn thiện với đường nét góc cạnh và chi tiết dập nổi chạy dọc thân xe giúp chiếc sedan mang diện mạo thể thao, cá tính hơn. Đầu xe và 2 cạnh bên có sự kết hợp hài hòa, tạo hiệu ứng 3D mạnh mẽ, khiến tổng thể có điểm nhấn và nổi bật hơn so với phiên bản trước. Cản trước và cản sau được thiết kế khỏe khoắn, nhấn mạnh vẻ chắc chắn; trong khi đuôi xe có tạo hình dập nổi ở 2 bên để gia tăng cảm giác mạnh mẽ.

Toyota Vios mới nâng cấp đáng kể về hệ thống chiếu sáng. Cụm đèn trước chuyển sang công nghệ LED dạng bóng chiếu, tích hợp đèn chiếu xa - gần và đèn sương mù trong một cụm với thiết kế sắc sảo. Công nghệ LED không chỉ cho khả năng chiếu sáng ấn tượng, giúp quan sát đường tốt hơn mà còn tiết kiệm điện năng hơn so với bóng halogen truyền thống.

Phần đầu xe góc cạnh, cụm đèn trước thiết kế sắc sảo.

Đèn hậu cũng được làm mới bằng cụm đèn hậu LED với thiết kế sắc nét, tích hợp đèn phanh và đèn báo rẽ, góp phần tôn lên vẻ thể thao, khỏe khoắn cho phần đuôi xe. Nhờ đó, ngoại thất Toyota Vios thế hệ mới toát lên phong thái lịch lãm mà vẫn năng động, phá bỏ định kiến về sự đơn điệu, cũ kỹ.

"Lột xác" nhưng không đánh mất bản sắc

Toyota Vios thế hệ mới vẫn giữ được ưu thế về không gian rộng rãi nhưng hiện đại và thể thao hơn. Khoang nội thất của Vios 2024 với thiết kế màu đen chủ đạo, có chi tiết ốp crôm sáng bóng làm điểm nhấn, tạo cảm giác trẻ trung và năng động hơn thế hệ trước. Hàng ghế trước có kiểu dáng ôm lưng thể thao, phần tựa lưng được thêu đường chỉ nổi cách điệu trẻ trung. Đặc biệt, chất liệu ghế có lỗ thoáng khí góp phần mang lại sự thoải mái trong hành trình dài. Hàng ghế sau của Vios mới cũng tương đối rộng rãi, có thể gập 60:40 và ngả lưng ghế linh hoạt, tạo thêm không gian chứa đồ khi cần.

Bàn đạp cần số, bảng điều khiển trung tâm và cụm đồng hồ của Vios phiên bản mới được bố trí hợp lý, hướng về phía người lái để tăng tính công thái học. Đáng chú ý, phiên bản cao cấp nhất (1.5G-CVT) tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin đi kèm lẫy chuyển số trên vô lăng, giúp người lái theo dõi thông số vận hành. Trung tâm khoang lái là màn hình giải trí cảm ứng 7 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh.

Toyota Vios từ lâu là "mẫu xe quốc dân" trong phân khúc sedan.

Động cơ 2NR-FE kết hợp với hệ thống VVT-I 4 xi lanh thẳng hàng, dung tích 1.5L. Hệ thống động cơ đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, cho xe khả năng vận hành hiệu quả và tiết kiệm nhiên liệu. Phiên bản xe 1.5G-CVT và 1.5E-CVT được trang bị hộp số tự động vô cấp CVT, cho cảm giác lái mượt mà cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Phiên bản xe 1.5E-MT trang bị hộp số sàn MT mang lại cảm giác lái mạnh mẽ, khỏe khoắn. Hệ thống khung gầm chắc chắn cùng loạt trang bị an toàn tạo sự yên tâm cho người lái.

Đặc biệt, trong tháng 2, khách mua Toyota Vios hưởng ưu đãi giảm giá đến 27 triệu đồng, tương đương 50% lệ phí trước bạ, trả trước 0 đồng với lãi suất từ 3,99%/năm. Đồng thời, khách được tặng gói bảo hành mở rộng 1 năm hoặc 25.000 km (tùy điều kiện nào đến trước) dành cho động cơ và hộp số miễn phí. Chương trình triển khai tại hệ thống đại lý Toyota chính hãng trên toàn quốc. Chương trình không chỉ giúp người dùng dễ dàng sắm xe chơi Tết, mà còn yên tâm bảo dưỡng để tăng giá trị bán lại và chuyển nhượng cho xe.