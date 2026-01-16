Vì sao Toyota Vios đứng vững giữa làn sóng SUV và thị trường đa dạng?

Uy tín từ thương hiệu, chi phí hợp lý, bền bỉ, thực dụng... là những yếu tố giúp mẫu sedan cỡ B của Toyota giữ vững vị thế “quốc dân” suốt hơn 2 thập kỷ phục vụ người dùng Việt.

Thị trường ôtô Việt những năm gần đây ghi nhận sự trỗi dậy của phân khúc SUV cỡ B cùng màn đổ bộ của loạt thương hiệu mới từ Trung Quốc. Song, giữa “ma trận” lựa chọn, Toyota Vios vẫn chứng minh vị thế trường tồn theo thời gian.

Thị trường ôtô ngày càng “chật chội”

Xét trên khía cạnh thương hiệu, trước đây, người dùng phần lớn chỉ lựa chọn giữa các cái tên đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc ở phân khúc tầm trung. Ngày nay, bên cạnh đại diện nội địa và những thương hiệu quen thuộc, Việt Nam cũng đón nhận rất nhiều “làn gió mới” từ Trung Quốc.

Còn ở phương diện phân khúc, trong khoảng 10 năm trở lại đây, SUV cỡ B hay xe gầm cao đô thị bắt đầu được chú ý nhiều hơn và nhanh chóng chiếm được cảm tình của người dùng. Từ đó, một xu hướng mới được hình thành, hướng đến những chủ xe yêu thích sự mới mẻ, đa dụng với nhiều công nghệ hiện đại.

Toyota Vios vẫn giữ vững vị thế bất chấp sự phát triển và phân hóa của thị trường.

Tiềm năng lớn của những chiếc xe gầm cao hợp túi tiền khiến nhiều “ông lớn” ngành ôtô không thể đứng ngoài cuộc và liên tục giới thiệu các cái tên mới. Tại Việt Nam, phân khúc này hiện ghi nhận sự xuất hiện của hơn 25 mẫu xe, từ sử dụng động cơ đốt trong, hybrid đến thuần điện với giá bán 500-800 triệu đồng. Nếu tính riêng trong năm vừa qua, có ít nhất 6 mẫu xe mới thuộc phân khúc này được các thương hiệu Trung Quốc đưa ra thị trường.

Nếu so sánh doanh số bán giữa phân khúc dẫn đầu cũ là sedan với SUV, dễ thấy cán cân đã nghiêng hẳn về dòng xe gầm cao. Theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội các Nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA), lũy kế năm 2025, tổng cộng 40.920 chiếc sedan được bán ra, trong khi con số này ở SUV là 84.365 chiếc.

Toyota Vios là điểm sáng giúp phân khúc sedan cỡ B cạnh tranh về doanh số.

Tuy nhiên, trong bức tranh chung của thị trường, sedan vẫn còn cơ hội bứt phá nhờ phân khúc hạng B với điểm sáng là Toyota Vios. Mới đây, Công ty Ôtô Toyota Việt Nam (TMV) công bố 1.972 chiếc Vios đã được bán ra trong tháng 12/2025, tăng trưởng 26,8% so với cùng kỳ tháng trước, có lũy kế năm đạt 13.424 chiếc, trở thành mẫu sedan cỡ B bán chạy nhất thị trường Việt Nam.

“Bến đỗ” an toàn giữa thị trường biến động

Không phải ngẫu nhiên Vios dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số của phân khúc trong 8/12 của năm 2025. Lý do đầu tiên phải kể đến uy tín thương hiệu. 30 năm qua, hình ảnh hãng xe Nhật trong suy nghĩ người Việt luôn gắn với những chiếc ôtô “đi tốt dùng bền”. Tổng doanh số 71.854 xe bán ra trong năm 2025, tăng 8% so với năm 2024, đã chứng minh niềm tin vững vàng vào Toyota.

Tiếp đến, dẫu có nhiều cải tiến từ chiếc xe đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam cách đây hơn 22 năm, những giá trị cốt lõi của Vios vẫn luôn được giữ vững.

Toyota Vios xây dựng uy tín xuyên suốt hơn 20 năm phục vụ người Việt.

Mẫu sedan cỡ B có giá bán dễ tiếp cận, chỉ từ 458 triệu đồng cho phiên bản đang phân phối chính hãng; phù hợp đa dạng phân khúc từ người dùng cá nhân ở mọi độ tuổi, gia đình đến tài xế chạy dịch vụ; được ví như chiếc xe sinh ra để phục vụ khi sở hữu ngoại hình thời thượng (thiết kế góc cạnh, dập nổi, trang bị đèn LED), nội thất tiện nghi và hiện đại (điều hòa làm mát nhanh, màn hình giải trí và hiển thị đa thông tin, 6 loa cùng nhiều cổng sạc), động cơ vận hành ổn định và bền bỉ, không gian rộng rãi kết hợp công nghệ an toàn vượt trội (7 túi khí, cảnh báo tiền va chạm, lệch làn đường...); tiết kiệm chi phí vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa.

Mẫu xe “quốc dân” phù hợp những người dùng thực dụng.

Với độ phủ sóng mạnh mẽ trên đường phố Việt Nam kết hợp những yếu tố P/P (hiệu năng/giá thành) ấn tượng trên, có thể nói Vios là “bến đỗ” an toàn ngay cả với người không quá hiểu biết về ôtô. Cộng đồng người dùng đông đảo được xây dựng và phát triển qua hơn 2 thập kỷ sẵn sàng giải đáp các thắc mắc trong quá trình sử dụng chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên mạng xã hội. Đây cũng là yếu tố giúp xe có tính thanh khoản cao và giữ giá ở thị trường thứ cấp.

Xu hướng có thể đến rồi đi, nhưng người mua vẫn tin chọn Vios bởi những giá trị thực tế mẫu xe này mang lại. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đa dạng và cạnh tranh, những “vua doanh số” như Vios lại là cái tên người dùng ưu tiên “ăn chắc mặc bền” hướng đến để bớt đi một nỗi băn khoăn trong cuộc sống.