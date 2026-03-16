Một năm sau vụ triệu hồi trăm nghìn xe, Yamaha mua lại bao nhiêu xe?

  • Thứ hai, 16/3/2026 15:59 (GMT+7)
Năm trước, Yamaha bất ngờ thông báo chương trình triệu hồi lớn và đến nay, số lượng xe mua lại đã được cập nhật.

Giữa năm 2025, Yamaha Việt Nam bất ngờ thông báo đợt triệu hồi quy mô lớn ảnh hưởng đến gần 160.000 xe máy. Thời điểm đó khi điều tra, Yamaha cho biết một số xe đã bị đóng lại số động cơ do lỗi từ nhân viên tại xưởng. Và sau gần một năm, kết quả cuộc đợt triệu hồi đã được cập nhật.

Theo thông tin được đăng tại trên trang của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Bộ Công Thương, tính đến tháng 3 năm nay, Yamaha đã kiểm tra và triệu hồi khoảng 20.361 chiếc, tương đương 12,8% lượng xe mục tiêu.

Hàng trăm nghìn mẫu xe bị thông báo triệu hồi, nhưng đến nay chỉ hơn 20.000 chiếc được kiểm tra. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Trong số này, Yamaha phát hiện 116 xe lỗi, bị khắc số động cơ sai quy định. Thương hiệu xe 2 bánh Nhật Bản đã thực hiện đổi xe mới, bù trừ giá trị cho 44 chủ xe, mua lại hoàn toàn 28 chiếc thu hồi về nhà máy. Số xe lỗi còn lại đang trong quá trình hoàn tất thủ tục thu hồi.

Chương trình triệu hồi của Yamaha Việt Nam được tiếp tục triển khai đến khi lượng xe thông qua kiểm tra đạt đủ số lượng dự kiến.

Theo YMVN, những xe lắp ráp trong nước giai đoạn 18/10/2021 đến 24/11/2024 có thể bị đóng sai số động cơ. Danh sách dòng xe ảnh hưởng bao gồm Exciter, Freego, Janus, Jupiter, Latte hay Lexi, Noza...

Để kiểm tra liệu chiếc xe máy của mình có thuộc diện triệu hồi hay không, chủ xe có thể tham khảo qua bài hướng dẫn kiểm tra thông tin từng được Tri Thức - Znews cập nhật .

