Sáu mươi năm sau khi ra mắt, Lamborghini Miura vẫn được xem là biểu tượng khai sinh kỷ nguyên siêu xe hiện đại, nhưng câu hỏi vẫn còn gây tranh cãi: đâu mới là cỗ máy vĩ đại nhất trong lịch sử?

Sáu thập kỷ trước, thế giới ôtô chứng kiến một bước ngoặt lớn khi chiếc Lamborghini Miura ra mắt. Không chỉ đánh dấu một cột mốc quan trọng của thương hiệu Lamborghini, mẫu xe này còn được xem là hình mẫu định nghĩa nên khái niệm "siêu xe".

Lamborghini Miura - siêu xe đầu tiên của nhân loại

Nhiều người thường cho rằng lịch sử của Lamborghini bắt đầu từ năm 1963. Tuy nhiên, hình ảnh thương hiệu mà chúng ta biết ngày nay thực sự được định hình vào tháng 3/1966, khi hãng xe Italy trình làng chiếc Lamborghini Miura tại Geneva Motor Show.

Lamborghini Miura chính thức ra mắt tại triển lãm Geneva Motor Show 1966 và ngay lập tức trở thành mẫu xe thương mại nhanh nhất thế giới vào thời điểm bấy giờ với vận tốc lên đến 280 km/h.

Trước đó 4 tháng, Lamborghini chỉ mới "nhá hàng" khung gầm với động cơ V12 tại triển lãm Turin Auto Show 1965. Khi phiên bản hoàn chỉnh xuất hiện tại Geneva, Miura lập tức gây chấn động. Vào năm 2026, chiếc xe này không chỉ kỷ niệm sinh nhật tròn 60 mà còn được xem như cột mốc khai sinh của kỷ nguyên siêu xe.

Trước khi Miura xuất hiện, thế giới đã có nhiều chiếc xe rất nhanh. Đơn cử như Ferrari 275 GTB khi đó có thể đạt vận tốc hơn 250 km/h. Bản thân Lamborghini đầu thập niên 1960 cũng đã sản xuất nhiều mẫu GT mang động cơ V12 mạnh mẽ, dù thiết kế chưa thực sự nổi bật.

Với sự xuất hiện của Lamborghini Miura, thuật ngữ "supercar" hay "siêu xe" lần đầu tiên được giới truyền thông sử dụng. Sau 60 năm, cỗ máy tốc độ này vẫn là một trong những cái tên nổi bật nhất của phân khúc siêu xe.

Các mẫu xe động cơ đặt giữa cũng không phải là điều mới mẻ. Những cái tên như Porsche 550, Porsche 718 hay ATS 2500 GT cũng đã xuất hiện trước đó. Tuy nhiên, phần lớn được phát triển từ xe đua, trong khi phiên bản đường phố như Ford GT40 Mk III chỉ là biến thể của chiếc xe từng chiến thắng chặng đua 24 Hours of Le Mans.

Điều gì giúp Lamborghini Miura trở thành "siêu xe"?

Điểm khiến Lamborghini Miura trở nên đặc biệt là việc nó tổng hợp những yếu tố táo bạo nhất của mọi chiếc xe hiệu suất cao thời bấy giờ vào một cỗ máy hoàn chỉnh. Chiếc xe sở hữu thiết kế tuyệt đẹp do ông Marcello Gandini chấp bút với tỷ lệ giống xe đua, nhưng nội thất lại sang trọng với bề mặt da chế tác kỹ lưỡng.

Nhà báo người Anh Leonard Setright được cho là người đầu tiên sử dụng thuật ngữ "supercar" sau khi lái thử Miura và kinh ngạc trước hiệu năng mà chiếc xe mang lại. Dù vậy, phải mất một thời gian dài, từ "supercar" mới trở thành thuật ngữ phổ biến để chỉ những mẫu xe thể thao 2 chỗ mạnh mẽ và độc đáo.

Dưới nắp capo là động cơ V12 DOHC công suất 350 mã lực của biến thể Miura P400 - vượt trội so với 280 mã lực của Ferrari 275 GTB. Tốc độ tối đa lên tới 280 km/h, một con số gần như không có đối thủ trong thế giới xe thương mại thời điểm đó.

Đâu là "siêu xe" đẳng cấp nhất mọi thời đại?

Ngày nay, nhiều người đồng ý rằng Lamborghini Miura là siêu xe đầu tiên đúng nghĩa. Nhưng liệu nó có phải là chiếc quan trọng nhất? Một số ý kiến cho rằng mẫu xe kế nhiệm của Miura - Lamborghini Countach - mới là mẫu xe định hình chuẩn mực cho siêu xe với thiết kế hình nêm táo bạo và cửa cắt kéo mang tính biểu tượng.

Ở một góc nhìn khác, McLaren F1 được coi là chiếc xe có ảnh hưởng lớn nhất nhờ hiệu suất và vật liệu tiên tiến vượt xa các mẫu Ferrari hay Lamborghini cùng thời. Ngày nay nó thường được gọi là "hypercar", dù thuật ngữ này chưa phổ biến vào thời điểm mẫu xe còn sản xuất.

Một ứng viên khác là Honda NSX (hay Acura NSX). Mẫu xe Nhật Bản này chứng minh rằng siêu xe không chỉ nhanh mà còn có thể bền bỉ và dễ sử dụng hàng ngày - thậm chí còn truyền cảm hứng cho kỹ sư Gordon Murray khi phát triển McLaren F1.

McLaren F1 được xem là một trong những siêu xe quan trọng nhất lịch sử nhờ hiệu suất vượt trội và việc tiên phong sử dụng vật liệu sợi carbon, đồng thời ghi dấu với thành tích lần đầu tiên thi đấu và giành luôn chiến thắng tại 24 Hours of Le Mans 1995.

Sau 60 năm, thế giới siêu xe đã tiến rất xa, từ những cỗ máy V12 cơ khí thuần túy đến những hypercar hybrid và điện hóa. Nhưng câu hỏi cũ vẫn còn nguyên giá trị: Trong tất cả những cái tên từ Miura, Countach, NSX đến McLaren F1 - chiếc xe nào mới thực sự tạo ra ảnh hưởng lớn nhất và xứng đáng được gọi là "siêu xe" vĩ đại nhất lịch sử?