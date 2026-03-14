Siêu xe Ferrari Purosangue sắp có thêm phiên bản hiệu năng cao?

Phiên bản hiệu năng cao của Ferrari Purosangue cho là đang được phát triển, hứa hẹn nâng cấp khả năng vận hành của mẫu SUV đầu tiên của thương hiệu.

Theo một số nguồn tin, Ferrari đang phát triển một phiên bản hiệu năng cao của Ferrari Purosangue. Biến thể mới dự kiến mang đến thiết kế và khả năng vận hành mạnh mẽ hơn cho mẫu siêu xe này, vốn ra mắt lần đầu vào năm 2022.

Ferrari Purosangue bản nâng cấp sẽ ra mắt trong năm 2026?

Phiên bản mới sẽ được tinh chỉnh để cải thiện khả năng xử lý và cảm giác lái, nhưng vẫn giữ lại khối động cơ V12 hút khí tự nhiên đặc trưng. Mẫu xe dự kiến bắt đầu sản xuất vào nửa cuối năm nay.

Ferrari đang chuẩn bị ra mắt biến thể hiệu năng cao của Purosangue sau gần 4 năm mẫu SUV này được giới thiệu trên toàn cầu. Mẫu siêu SUV này đang được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.5L, công suất 725 mã lực.

Phiên bản hiệu năng cao của Purosangue sẽ giúp củng cố hình ảnh của Ferrari, đồng thời cho phép hãng làm mới một trong những mẫu xe quan trọng trong danh mục. Việc bổ sung phiên bản mới cũng giúp tạo thêm một bậc giá cao hơn mà không cần phải tăng đáng kể sản lượng.

Trong năm 2025, Ferrari sản xuất gần 14.000 xe, tiếp tục duy trì chính sách giới hạn sản lượng nhằm bảo toàn tính độc quyền của thương hiệu. Hãng cũng cho biết sản lượng Purosangue sẽ được giữ ở mức khoảng 20% tổng sản lượng hàng năm, qua đó hạn chế tốc độ tăng giao xe dù nhu cầu thị trường vẫn rất mạnh.

Chưa rõ phiên bản mới của Ferrari Purosangue là gói nâng cấp Assetto Fiorano như trên SF90 hay 296 GTB, hay một siêu xe mới được nâng cấp về thiết kế và hiệu năng như 296 Speciale, hoặc thậm chí là một thế hệ mới hoàn toàn.

Thương hiệu cũng đã áp dụng chiến lược tương tự cho SF90 Stradale hay 296 GTB, với gói Assetto Fiorano. Tùy chọn này thường bao gồm tinh chỉnh khung gầm, bổ sung vật liệu giảm trọng lượng và nhiều nâng cấp khác nhằm cải thiện khả năng vận hành, với chi phí bổ sung hơn 30.000 USD .

Purosangue đóng vai trò lớn trong chiến lược sản phẩm của Ferrari

Ra mắt vào tháng 9/2022, Ferrari Purosangue, mẫu xe 4 cửa và 4 chỗ đầu tiên của thương hiệu, đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng tập khách hàng của hãng vượt ra ngoài các mẫu xe thể thao 2 chỗ truyền thống.

Theo Ferrari, nhu cầu tìm mua Purosangue từ các nhà sưu tập và người chơi xe rất cao, giúp cải thiện cơ cấu sản phẩm và nâng giá bán trung bình của thương hiệu này kể từ khi ra mắt.

Với giá khởi điểm khoảng 520.000 USD , mẫu crossover này đã góp phần cải thiện cơ cấu sản phẩm và nâng giá bán trung bình của Ferrari kể từ khi ra mắt. Nhu cầu dành cho Purosangue rất cao, với nhiều suất đặt hàng ban đầu được bán hết nhanh chóng.

Quyết định tiếp tục sử dụng động cơ đốt trong cho biến thể hiệu năng cao cho thấy Ferrari vẫn nhìn thấy nhu cầu lớn đối với các hệ truyền động hiệu suất cao truyền thống, ngay cả khi hãng đang thúc đẩy chiến lược xe hybrid và xe điện.

Đặc biệt hơn, phiên bản nâng cấp của Ferrari Purosangue vẫn sử dụng động cơ V12 hút khí tự nhiên trứ danh, thay vì trào lưu điện hóa mà các đối thủ như Lamborghini đang theo đuổi.

Purosangue được hãng gọi là "Ferrari Utility Vehicle", cạnh tranh trong phân khúc SUV thể thao hạng sang với các đối thủ như Lamborghini Urus, Aston Martin DBX và Porsche Cayenne, dù các mẫu này có mức giá thấp hơn đáng kể.

Theo các nguồn tin, việc sản xuất phiên bản mới có thể bắt đầu sớm nhất vào quý III năm nay tại nhà máy tại Maranello, Italy. Đợt ra mắt này cũng sẽ là một phần trong kế hoạch sản phẩm rộng hơn của Ferrari từ năm 2026.

Ferrari sẽ giới thiệu trung bình khoảng 4 mẫu xe mới vào mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Việc ra mắt bản nâng cấp dành cho Purosangue cho thấy thương hiệu vẫn ưu tiên các loại động cơ truyền thống thay vì điện hóa 100%.

Vào tháng 2/2026, Ferrari đã công bố các mục tiêu mới cho năm nay, trấn an nhà đầu tư về khả năng duy trì tăng trưởng và biên lợi nhuận của nhà sản xuất siêu xe Italy. CEO Benedetto Vigna cho biết thương hiệu dự kiến giới thiệu trung bình 4 mẫu xe mới mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, bao gồm động cơ đốt trong, hybrid và thuần điện. Vào ngày 25/5, thương hiệu đến từ Maranello sẽ chính thức ra mắt Ferrari Luce, mẫu xe thuần điện đầu tiên với phong cách nội thất cổ điển.